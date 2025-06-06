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Ярославский «Локомотив» сохранил одного из топовых игроков: что о нем известно

Рассказываем, что известно о спортсмене

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Рушан Рафиков играет под 87 номером | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРушан Рафиков играет под 87 номером | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рушан Рафиков играет под 87 номером

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

6 июня ярославский «Локомотив» объявил о подписании нового контракта с защитником Рушаном Рафиковым. Хоккеист играет в клубе с 2015 года.

«Защитник подписал новое двухлетнее соглашение с ярославским клубом, рассчитанное до 2027 года. В чемпионском сезоне Рушан набрал 27 (8 +19) очков. Это третий показатель результативности в команде», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Рушан родился в Саратове и начинал играть в местной спортивной школе «Кристалл». В 11 лет приехал на просмотр в ярославский клуб, и его взяли. Сегодня Рушан — стабильный игрок, он является одним из лидеров команды. В сезоне 23/24 Рушан стал лучшим среди защитников клуба по броскам.

31 мая 2025 года контракты закончились у 15 хоккеистов. За океан уехали двое: Дмитрий Симашев и Даниил Бут. Ранее стало известно о подписании контрактов еще на сезон с Максимом Березкиным и Степаном Никулиным.

Среди защитников контракты закончились у Мартина Герната, Алексея Береглазова, Никиты Черепанова, Марка Ульева и Богдана Киселевича. Также нет информации по контрактам нападающих: Александра Радулова, Байрона Фрэза, Рихарда Паника и Дениса Алексеева. Не известно и об игровой судьбе вратаря Максима Майорова.

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