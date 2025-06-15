«В столице мира»: ярославский защитник «Локомотива» провел автограф-сессию с Кубком Гагарина

Дмитрий Симашев привез Кубок Гагарина в Кострому Источник: ХК «Локомотив» / Telegram











15 июня бывший хоккеист ярославского «Локомотива» и нынешний обладатель Кубка Гагарина Дмитрий Симашев привез награду в Кострому.

Ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина 21 мая. После победы чемпионы проводят день с кубком. Это хоккейная традиция, когда один из игроков проводит один или несколько дней с наградой. В этом году Кубок Гагарина привозили к мемориалу на месте гибели хоккеистов в 2011 году, в Воскресенский собор в Тутаеве, а также в Череповец и другие локации.

«Дорогие болельщики, всем доброе, прекрасное дождливое утро. Сегодня вы увидите день с кубком в столице мира — Костроме», — сказал в социальных сетях ХК «Локомотива» Дмитрий Симашев.

Дмитрий Симашев провел день с Кубком Гагарина Источник: ХК «Локомотив» / Telegram

Как сообщили в «Локомотиве», хоккеист с семьей принес Кубок Гагарина на колокольню Богоявленского собора. А также на ледовую арену Костромы.

«Дмитрий Симашев презентовал трофей воспитанникам клуба „Искра“, за который сам играл в детстве. А еще провел автограф- и фотосессию с болельщиками», — сообщили в ХК «Локомотиве».

Дмитрий Симашев родом из Костромы, он стал первым игроком-дебютантом в КХЛ среди спортсменов 2005 года рождения. Хоккеист дебютировал в «Локомотиве» в 2022 году в матче против екатеринбургского «Автомобилиста» (6+). В 2023 году Дмитрий был задрафтован клубом НХЛ. После победы в плей-офф он подтвердил 76.RU переход в другой клуб. Симашев подписал трехлетний контракт с «Ютой».