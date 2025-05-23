«Давали нам импульс»: «Локомотив» привез Кубок Гагарина к месту авиакатастрофы под Ярославлем. Видео

23 мая хоккейный клуб «Локомотив» привез Кубок Гагарина на место гибели хоккеистов под Туношной в 2011 году. Ярославская команда поставила трофей у мемориала.
«Мы приехали на мемориал, к парням, к нашей небесной команде. Не знаю, всегда странные ощущения, когда сюда приезжаешь. Это нормально, я думаю. Мы это сделали, чтобы привести кубок к ним. Это ребята, которые, несмотря на то, что они не с нами, всегда давали нам импульс и желание биться за них и побеждать. Я думаю, глядя на это всё, на этот праздник, они будут с нами ближе и, так сказать, счастливее, как и мы», — прокомментировал нападающий Егор Сурин.
«Мы это сделали, чтобы привести кубок к ним»
Хоккеисты посвятили свою победу погибшей команде.
Напомним, 21 мая «Локомотив» обыграл «Трактор» в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ (6+), впервые в своей истории получив Кубок Гагарина. Мы вели трансляцию победного матча, а также публиковали мнение хоккеистов о прошедшем сезоне.
7 сентября 2011 года под Ярославлем разбился самолет, на борту которого был основной состав ХК «Локомотив». Спортсмены летели на игру в Минск, в тот день только начинался сезон 11/12. При крушении погибло 44 человека — тренеры, игроки, пилоты. Выжил только бортинженер лайнера Александр Сизов. После расследования причиной катастрофы следователи назвали ошибку пилотов. Мы публиковали хронологию событий в этом материале.