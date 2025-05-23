«Давали нам импульс»: «Локомотив» привез Кубок Гагарина к месту авиакатастрофы под Ярославлем. Видео

«Мы приехали на мемориал, к парням, к нашей небесной команде. Не знаю, всегда странные ощущения, когда сюда приезжаешь. Это нормально, я думаю. Мы это сделали, чтобы привести кубок к ним. Это ребята, которые, несмотря на то, что они не с нами, всегда давали нам импульс и желание биться за них и побеждать. Я думаю, глядя на это всё, на этот праздник, они будут с нами ближе и, так сказать, счастливее, как и мы», — прокомментировал нападающий Егор Сурин.