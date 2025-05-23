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Спорт Финал плей-офф «Давали нам импульс»: «Локомотив» привез Кубок Гагарина к месту авиакатастрофы под Ярославлем. Видео

«Давали нам импульс»: «Локомотив» привез Кубок Гагарина к месту авиакатастрофы под Ярославлем. Видео

Хоккеисты посвятили свою победу «Небесной команде»

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5 комментариев
Хоккеисты привезли Кубок к месту крушения самолета с «Локомотивом» | Источник: в гостях у СУРЫ / TelegramХоккеисты привезли Кубок к месту крушения самолета с «Локомотивом» | Источник: в гостях у СУРЫ / Telegram

Хоккеисты привезли Кубок к месту крушения самолета с «Локомотивом»

Источник:

в гостях у СУРЫ / Telegram

23 мая хоккейный клуб «Локомотив» привез Кубок Гагарина на место гибели хоккеистов под Туношной в 2011 году. Ярославская команда поставила трофей у мемориала.

«Мы приехали на мемориал, к парням, к нашей небесной команде. Не знаю, всегда странные ощущения, когда сюда приезжаешь. Это нормально, я думаю. Мы это сделали, чтобы привести кубок к ним. Это ребята, которые, несмотря на то, что они не с нами, всегда давали нам импульс и желание биться за них и побеждать. Я думаю, глядя на это всё, на этот праздник, они будут с нами ближе и, так сказать, счастливее, как и мы», — прокомментировал нападающий Егор Сурин.

<p>Егор Сурин</p><p>Егор Сурин</p>

«Мы это сделали, чтобы привести кубок к ним»

Егор Сурин

нападающий «Локомотива»

Хоккеисты посвятили свою победу погибшей команде.

Напомним, 21 мая «Локомотив» обыграл «Трактор» в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ (6+), впервые в своей истории получив Кубок Гагарина. Мы вели трансляцию победного матча, а также публиковали мнение хоккеистов о прошедшем сезоне.

«Локомотив» посвятил победу «Небесной команде»

Источник:

ХК «Локомотив» / Telegram

7 сентября 2011 года под Ярославлем разбился самолет, на борту которого был основной состав ХК «Локомотив». Спортсмены летели на игру в Минск, в тот день только начинался сезон 11/12. При крушении погибло 44 человека — тренеры, игроки, пилоты. Выжил только бортинженер лайнера Александр Сизов. После расследования причиной катастрофы следователи назвали ошибку пилотов. Мы публиковали хронологию событий в этом материале.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив ХК Трактор КХЛ Кубок Гагарина Авиакатастрофа в Туношне
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Комментарии
5
Гость
12 часов
Мужики !! Сделали очень важный шаг в жизни. Победа на льду это одно. А это еще более весомый поступок во имя памяти великих ребят не успевших вкусить такой победы.
Гость
12 часов
Спасибо, ребята! Вы просто супер!!!
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