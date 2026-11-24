После взрыва газа в доме начался пожар Источник: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае сегодня утром произошел взрыв газа в пятиэтажке. В результате чего верхние этажи дома обрушились, один человек погиб, а еще один житель может находиться под завалами. Всё, что известно о трагедии к этому часу — в материале.

Что случилось

Сообщение о взрыве газа в Кулунде поступило в МЧС около 9 утра. Из-за взрыва в двух подъездах обрушились четвертый и пятый этажи. Также там начался пожар.

Источник: МЧС России

По предварительным данным, известно об одном погибшем 52-летнем мужчине, который находился в соседней с эпицентром квартире. Число пострадавших пока не уточняется.

«У него жена утром ушла на работу в детский сад, тут недалеко. А он остался дома. Говорят, что еще несколько человек пострадали. Но пока никто точно ничего не знает. Все только ходят вокруг этого дома», — рассказали нашим коллегам из NGS22.RU очевидцы.

Остальных жителей дома эвакуировали. Известно, что их отправят в два пункта временного размещения, в том числе на базе одной из школ Кулундинского района. Сейчас власти ведут учет местных жителей.

Источник: СУ СК по Алтайскому краю

Что происходит на месте ЧП

В настоящее время на месте взрыва пятиэтажки работают спасатели и правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Место происшествия осматривают и допрашивают свидетелей.

Расследование уголовного дела поставили на контроль руководства следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю. По информации наших коллег из NGS22.RU, исполняющий обязанности прокурора края Вячеслав Шипиев также поручил провести проверку. При наличии оснований будет принят необходимый комплекс мер прокурорского реагирования, установлены причины произошедшего.

Ситуацию взяли на контроль до полного восстановления прав жильцов дома.

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Что говорят очевидцы

Происшествие сильно напугало местных жителей. Некоторые думали, что на улице началась перестрелка.

«Я лежу в телефоне, оно как бабахнет. Я как подскочила, думаю: „Что такое, стреляет кто-то что ли?“ Сильный хлопок был, сильный. У меня еще окно было открытое на проветривание», — поделилась женщина c NGS22.RU.

Другая местная жительница рассказывает, что сначала подумала на взрыв баллона газа, но вскоре поняла, что трагедия случилась в одном из газифицированных домов.

Кроме того, взрыв ощутили даже в соседних зданиях. Одна из женщин отметила, что в момент взрыва в здании задрожали стены. Случившееся было видно со стороны близлежащей гостиницы.

«Я только из новостей узнала, что произошло, хотя взрыв видела. Стены затряслись, все это почувствовали. Не столько испугались, сколько переживаем о случившемся и о том, что сейчас с людьми», — поделилась сотрудница гостиницы.