Вирус использует искусственный интеллект Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Специалисты по кибербезопасности обнаружили вредоносную программу RatHat на устройствах в России и Белоруссии. Троян атакует смартфоны на Android и, что особенно примечательно, использует искусственный интеллект для управления интерфейсом зараженного устройства. О выявленных случаях сообщила компания F6.

Как троян применяет нейросеть

В новой версии RatHat задействована модель Google Gemini 2.5 Flash‑Lite, к которой программа обращается через API.

API (Application Programming Interface, или «интерфейс программирования приложений») — это связующее звено между разными программами. Оно задает четкие правила, по которым одна система может запросить у другой данные или действие. Например, приложение погоды запрашивает у метеосервиса прогноз, а сайт для входа использует API соцсети, чтобы подтвердить ваш аккаунт. Программы обмениваются информацией по заранее оговоренному формату, и благодаря этому разные сервисы легко работают вместе.

Искусственный интеллект помогает трояну ориентироваться в интерфейсе смартфона и находить нужные элементы с учетом особенностей региональной прошивки. Благодаря этому одна и та же вредоносная программа может работать на устройствах с разными настройками и версиями ПО (программного обеспечения).

По данным исследователей мобильной безопасности Zimperium, троян использует службу специальных возможностей Android, чтобы анализировать содержимое экрана. Эти данные передаются ИИ-помощнику, который определяет, куда нажать или какую команду выполнить. Такой подход позволяет программе ориентироваться в приложениях без заранее заданного набора координат и действий.

Как RatHat попадает на смартфоны

Троян распространяют через фишинговые сайты, рассчитанные в том числе на пользователей финансовых сервисов. Вредоносное приложение маскируется под полезную программу. Один из изученных специалистами образцов выдавал себя за новую социальную сеть.

После установки RatHat пытается получить расширенные разрешения, в том числе доступ к экрану, камере и микрофону.

Чем опасен троян

Возможности RatHat выходят далеко за рамки обычных вирусов. Вот что он умеет:

Подменять вводимые данные , например, реквизиты банковской карты.

Перехватывать SMS и одноразовые коды подтверждения.

Показывать поддельные окна поверх настоящих банковских приложений.

Похищать учетные данные пользователей.

Менять название и значок приложения , а также прятать его с главного экрана.

Сопротивляться удалению: троян может прерывать попытку удаления и восстанавливать свои компоненты даже после удаления основного приложения.

Сколько устройств уже заражено

Пока F6 насчитала около десяти зараженных устройств в России и Белоруссии. Однако в компании допускают, что небольшое число выявленных заражений может быть лишь началом более широкой кампании против клиентов банков.

Как защитить свой смартфон

Пользователям Android стоит соблюдать простые правила безопасности:

устанавливать приложения только из официальных магазинов; внимательно проверять, какие разрешения запрашивает программа; относиться с подозрением, если обычное приложение просит доступ к специальным возможностям, управлению устройством или настройкам разработчика.

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