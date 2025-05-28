На что променяли «Локомотив»: два ярославских хоккеиста перешли в другой клуб

Даниил Бут — слева, Дмитрий Симашев — справа Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











28 мая стало известно, что хоккеисты ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев и Даниил Бут подписали трехлетние контракты новичков с «Юта Маммот». Сразу после победы в финале Кубка Гагарина Симашев рассказал 76.RU, что перейдет в НХЛ.

«Были слухи, что я уезжаю, я могу их подтвердить. Мечта любого хоккеиста — это Кубок Стенли. Я постараюсь прийти к ней. Не знаю, через сколько, — три, пять, десять лет, но я приду к ней», — рассказал 21 мая в беседе с 76.RU Дмитрий Симашев.

«Юта Маммот» — американский хоккейный клуб, выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Базируется в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.

Дмитрий Симашев родом из Костромы, он стал первым игроком-дебютантом в КХЛ среди спортсменов 2005 года рождения. Хоккеист дебютировал в «Локомотиве» в 2022 году в матче против екатеринбургского «Автомобилиста» (6+). В 2023 году Дмитрий был задрафтован клубом НХЛ.

В «Локомотиве» Симашев начал играть в сезоне-2022/2023. Кроме того, выступал за молодежку «Локо». В регулярном чемпионате-2024/2025 провел 56 игр в КХЛ, в плей-офф — 21.

Даниил Бут ярко показал себя уже на молодежном уровне. В сезоне-2021/2022 он набрал 42 очка, находясь в составе «Локо». Бут дебютировал в КХЛ в домашнем матче «Локомотива» против минского «Динамо» (6+) 15 октября 2022 года. Хоккеист является бронзовым призером чемпионата МХЛ в 2023 году и серебряным в 2024-м. В регулярном чемпионате-2024/2025 играл в 54 матчах за «Локомотив» и набрал 28 очков, в плей-офф был в составе в 13 матчах и набрал одно очко.