НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

3 м/c,

южн.

 756мм 36%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,60
EUR 90,34
Почему не будет звезды в День города
Гид по отдыху в России
История вратаря «Локомотива»
Архитектор о покраске планетария
Ремонт театра за 500 миллионов
Кишечная палочка в масле
Снесли многоквартирный дом
Свалка на кладбище
Спорт На что променяли «Локомотив»: два ярославских хоккеиста перешли в другой клуб

На что променяли «Локомотив»: два ярославских хоккеиста перешли в другой клуб

Что известно о спортсменах

7 284
27 комментариев
Даниил Бут&nbsp;— слева, Дмитрий Симашев&nbsp;— справа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДаниил Бут&nbsp;— слева, Дмитрий Симашев&nbsp;— справа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Даниил Бут — слева, Дмитрий Симашев — справа

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

28 мая стало известно, что хоккеисты ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев и Даниил Бут подписали трехлетние контракты новичков с «Юта Маммот». Сразу после победы в финале Кубка Гагарина Симашев рассказал 76.RU, что перейдет в НХЛ.

«Были слухи, что я уезжаю, я могу их подтвердить. Мечта любого хоккеиста — это Кубок Стенли. Я постараюсь прийти к ней. Не знаю, через сколько, — три, пять, десять лет, но я приду к ней», — рассказал 21 мая в беседе с 76.RU Дмитрий Симашев.

«Юта Маммот» — американский хоккейный клуб, выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Базируется в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.

Дмитрий Симашев родом из Костромы, он стал первым игроком-дебютантом в КХЛ среди спортсменов 2005 года рождения. Хоккеист дебютировал в «Локомотиве» в 2022 году в матче против екатеринбургского «Автомобилиста» (6+). В 2023 году Дмитрий был задрафтован клубом НХЛ.

В «Локомотиве» Симашев начал играть в сезоне-2022/2023. Кроме того, выступал за молодежку «Локо». В регулярном чемпионате-2024/2025 провел 56 игр в КХЛ, в плей-офф — 21.

Даниил Бут ярко показал себя уже на молодежном уровне. В сезоне-2021/2022 он набрал 42 очка, находясь в составе «Локо». Бут дебютировал в КХЛ в домашнем матче «Локомотива» против минского «Динамо» (6+) 15 октября 2022 года. Хоккеист является бронзовым призером чемпионата МХЛ в 2023 году и серебряным в 2024-м. В регулярном чемпионате-2024/2025 играл в 54 матчах за «Локомотив» и набрал 28 очков, в плей-офф был в составе в 13 матчах и набрал одно очко.

Как прошел финал, можете прочитать в нашем сюжете. Ярославский «Локомотив» победил «Трактор» со счетом в серии 4:1.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив Плей-офф КХЛ Хоккей
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
27
Гость
9 часов
А как же служба в Армии, или это только для Лохов?
Гость
11 часов
Вот и весь патриотизм, в чем заключается смысл работы успешного молодого россиянина? Слегка приподняться здесь и свалить в ненавистную Европу или Штаты)
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Голодаем либо доедаем за детьми. 10 привычек, которые не дают нам похудеть
Марина Иванова
Мнение
«Я не сошел с ума». Журналист купил китайское авто — сколько это стоило и какие минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
«На улице моют посуду, и кто знает, какой водой»: фотограф поделился впечатлениями о поездке во Вьетнам
Владислав Грозный
Мнение
Балтийское или Черное море? Туристка побывала в Калининграде, Сочи и Абхазии и сделала выбор, где лучше
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Она наша!»: блогер съездил на концерт Леди Гаги в Сингапур и остался в восторге
Максим Лутчак
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление