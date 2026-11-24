У пенсионерки есть падчерица, других близких родственников нет Источник: Елена Гришина

71-летняя жительница Новосибирска, несмотря на неспособность самостоятельно передвигаться и элементарно обслуживать себя, жила одна с тремя кошками. Из квартиры на лестничную площадку шел сильный неприятный запах, и соседи вызвали волонтеров, чтобы те забрали животных. Но когда зоозащитники увидели саму хозяйку, то ужаснулись: женщина была сильно истощена, передвигалась только ползком, давно не меняла одежду и не могла за собой ухаживать — не говоря уже об уборке за питомцами. Именно от волонтеров пенсионерка и получила первую помощь. Подробности — в материале NGS.RU.

Необычный вызов

О необычном случае в соцсетях рассказали спасатели: приехавшие к пенсионерке медики увидели ее на кухне в беспомощном состоянии, зажатой в стуле.

«Женщина по неизвестным обстоятельствам оказалась зажата между металлическими ножками раскладного стула. Самостоятельно извлечь ее медики не смогли — металл держал крепко», — описали они вызов.

Пенсионерка лежала на кухне, застряв в стуле Источник: МКУ «Служба аварийно-спасательных работ» / «ВКонтакте»

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели аккуратно перекусили стальные ножки, бережно освободили хозяйку квартиры и передали врачам скорой помощи.

«Увидев это, я поняла, что хочу помочь»

Елена Гришина — председатель межрегиональной общественной организации по содействию охране природы и водных ресурсов «Зеленый блок». У пенсионерки дома живут три недоверчивые кошки, поэтому соседи обратились за помощью к зоозащитнице.

«Мне прислали видео, где соседи ведут эту женщину на диван в комнату: она не может сама ходить, она крайне истощена, она в ужасном состоянии. На голове колтун — „вшивый домик“. И у нее есть три кошки, которым нужна помощь. Да, мы занимаемся животными, но здесь, увидев это, я поняла, что хочу помочь этой женщине», — рассказала Елена.

Пенсионерка насколько истощена, что даже не может стоять на ногах Источник: Елена Гришина

Приехав на место, общественница увидела тяжелую картину: истощенная женщина передвигалась исключительно ползком, давно не меняла одежду и не могла элементарно за собой ухаживать, не говоря уже об уборке за животными.

«Как оказалось, у нее есть падчерица, которая по каким-то причинам не общалась со своим отцом. Но перед смертью он признал ее, оформил эту квартиру на ее сына, то есть на своего внука. И умер», — добавила Елена.

Переполох подняла почтальон, которая принесла пенсию женщине и нашла ее застрявшей в стуле. Именно она вызвала полицию, скорую и спасателей.

После освобождения пенсионерки Елена Гришина сходила на прием в районную администрацию, несколько раз позвонила в скорую, вызвала на место родственницу — только после этого хозяйку квартиры забрали в больницу.

Сначала речь шла о том, чтобы она провела на стационарном лечении неделю: за это время родные должны были вывезти животных, привести жилье в порядок и решить вопрос с соцработником. Но в итоге было принято другое решение.

Хотели как лучше

Как объяснила в разговоре с NGS.RU падчерица пенсионерки Юлия, они с ней познакомились совсем недавно, хотя ее отец прожил в браке с женщиной 30 лет:

«Я не общалась с ней, с отцом не общалась тоже. Мне шесть лет было, когда они [с матерью] разошлись. Но четыре года назад он обратился ко мне, потому что заболел, и им надо было помочь. Потом он умер, вот уже почти два года как».

По ее словам, состояние родственницы ухудшилось около месяца назад. Началось с того, что пожилая женщина стала отказываться разговаривать и есть.

«Она и сама по себе худенькая, а тут еще перестала кушать. Заставить ее было сложно. Продукты ей доставляли раз в неделю, то есть у нее в холодильнике всё было», — подчеркнула она.

С тех пор Юлия пыталась решить вопрос с надомным работником, чтобы за пожилой женщиной кто-то смотрел:

«Мы сразу начали заниматься, хотели как лучше, помогали. Я сегодня была в администрации района, сейчас они будут заниматься признанием ее недееспособности, оформлять ее в интернат».

«Смотрите по сторонам»: что делать, если человек оказался в беде

Наталья Першина, учредитель и директор новосибирского «Дома милосердия», в разговоре с NGS.RU подчеркнула, что в современном мире важно быть внимательнее к окружающим и не проходить мимо чужой беды:

«Мы же видим, кто рядом с нами живет, мы понимаем, где есть немощная старушка, или старичок, или человек с инвалидностью. Если мы долго его не видим или из его квартиры исходят какие-то звуки, это же очевидно [что что-то случилось], — говорит она. — И если вдруг ты становишься свидетелем такого, то нельзя оставаться равнодушным. Может быть, вначале есть смысл обратиться к старшему по дому или вместе с соседями попытаться постучать к человеку, ненавязчиво предложить помощь, а там действовать по ситуации».

Кроме того, можно связаться с местными благотворительными организациями, которые помогают одиноким старикам. Их подключать нужно обязательно, они могут оказать и консультационную, и деятельную помощь.

«Но вместе с этим следует обратиться также в соцзащиту района, где проживает этот человек. И если состояние здоровья очень плачевное, конечно же, нужно вызвать скорую помощь», — советует собеседница.

Все найденные в жилье пенсионерки кошки очень напуганы Источник: «Наследие Бастет» / «ВКонтакте» Но они ручные, не шипят и не дерутся Источник: «Наследие Бастет» / «ВКонтакте»