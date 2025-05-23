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Спорт Финал плей-офф «Локомотив» освятил Кубок Гагарина в ярославском храме

«Локомотив» освятил Кубок Гагарина в ярославском храме

После Туношны команда приехала в Тутаев

1 593
20 комментариев
ХК «Локомотив» привез Кубок Гагарина в Тутаев | Источник: Виталий БортяковХК «Локомотив» привез Кубок Гагарина в Тутаев | Источник: Виталий Бортяков

ХК «Локомотив» привез Кубок Гагарина в Тутаев

Источник:

Виталий Бортяков

В Ярославской области освятили Кубок Гагарина. Совершение чина благословения прошло в Воскресенском соборе в Тутаеве днем 23 мая. Визит команды стал неожиданностью для местных.

В храме находится уникальная икона — Спас Всемилостивый, написанная святым Дионисием Глушицким в XV веке. Она является самой большой иконой в России. Размеры святыни: 2,7 метра в ширину и 3,2 метра в высоту.

Местные жители устроили фотосессию с Никитиным и хоккеистами. Все поздравляли команду с победой.

Команда «Локомотив» приехала с Кубком Гагарина в Тутаев | Источник: Виталий БортяковКоманда «Локомотив» приехала с Кубком Гагарина в Тутаев | Источник: Виталий Бортяков

Команда «Локомотив» приехала с Кубком Гагарина в Тутаев

Источник:

Виталий Бортяков

Игроки «Локомотива» и их жены вместе с Кубком Гагарина ранее посетили мемориал на месте гибели хоккеистов 7 сентября 2011 года под Туношной в Ярославском районе. Напомним, ярославская команда посвятила свою победу погибшим игрокам.

«Мы отвезли Кубок Гагарина туда, где он обязан был побывать — на мемориал в Туношну. Эту победу мы посвящаем чемпионам наших сердец. Наша команда навсегда!» — сообщили в клубе.

Напомним, ярославская команда стала обладателем Кубка Гагарина 21 мая после пятой игры финальной серии плей-офф с «Трактором» (6+). Это первая в истории победа «Локомотива». По итогам сезона Игоря Никитина номинировали на звание «Лучшего тренера».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив ХК Трактор КХЛ Кубок Гагарина Тутаев Воскресенский собор
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Комментарии
20
Гость
9 часов
Освящением православные христиане называют обряд, по результатам которого предмет посвящается Богу. И зачем Господу Нашему Исусу ваш этот кубок? Вы бы еще ему клюшку привезли.
с++
9 часов
там радом в Никульском можно заодно и оттерешковить кубок Гагарина.
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