«Локомотив» освятил Кубок Гагарина в ярославском храме

ХК «Локомотив» привез Кубок Гагарина в Тутаев Источник: Виталий Бортяков











В Ярославской области освятили Кубок Гагарина. Совершение чина благословения прошло в Воскресенском соборе в Тутаеве днем 23 мая. Визит команды стал неожиданностью для местных.

В храме находится уникальная икона — Спас Всемилостивый, написанная святым Дионисием Глушицким в XV веке. Она является самой большой иконой в России. Размеры святыни: 2,7 метра в ширину и 3,2 метра в высоту.

Местные жители устроили фотосессию с Никитиным и хоккеистами. Все поздравляли команду с победой.

Команда «Локомотив» приехала с Кубком Гагарина в Тутаев Источник: Виталий Бортяков

Игроки «Локомотива» и их жены вместе с Кубком Гагарина ранее посетили мемориал на месте гибели хоккеистов 7 сентября 2011 года под Туношной в Ярославском районе. Напомним, ярославская команда посвятила свою победу погибшим игрокам.

«Мы отвезли Кубок Гагарина туда, где он обязан был побывать — на мемориал в Туношну. Эту победу мы посвящаем чемпионам наших сердец. Наша команда навсегда!» — сообщили в клубе.