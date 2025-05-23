«Локомотив» освятил Кубок Гагарина в ярославском храме

В Ярославской области освятили Кубок Гагарина. Совершение чина благословения прошло в Воскресенском соборе в Тутаеве днем 23 мая. Визит команды стал неожиданностью для местных.
В храме находится уникальная икона — Спас Всемилостивый, написанная святым Дионисием Глушицким в XV веке. Она является самой большой иконой в России. Размеры святыни: 2,7 метра в ширину и 3,2 метра в высоту.
Местные жители устроили фотосессию с Никитиным и хоккеистами. Все поздравляли команду с победой.
Игроки «Локомотива» и их жены вместе с Кубком Гагарина ранее посетили мемориал на месте гибели хоккеистов 7 сентября 2011 года под Туношной в Ярославском районе. Напомним, ярославская команда посвятила свою победу погибшим игрокам.
«Мы отвезли Кубок Гагарина туда, где он обязан был побывать — на мемориал в Туношну. Эту победу мы посвящаем чемпионам наших сердец. Наша команда навсегда!» — сообщили в клубе.
Напомним, ярославская команда стала обладателем Кубка Гагарина 21 мая после пятой игры финальной серии плей-офф с «Трактором» (6+). Это первая в истории победа «Локомотива». По итогам сезона Игоря Никитина номинировали на звание «Лучшего тренера».