Дмитриев день в 2025 году: чего нельзя делать, чтобы не навлечь болезни

Дмитриев день очень важен для верующих, но его традиции написаны кровью Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый год в 8 ноября христиане вспоминают великомученика Дмитрия Солунского, который, несмотря на запреты, проповедовал христианство. За это его и казнили. Но православные даты вообще часто отмечены расправами. Давайте подробнее узнаем об истории Дмитриева дня, приметах, традициях и о том, чем он так важен для православных.

История великомученика Дмитрия

Дмитрий Солунский родился в греческом городе Фессалоники (сейчас Салоники) приблизительно в III веке. Его родители тайно исповедовали христианство, поэтому мальчика крестили в домашнем храме и воспитали в вере. Отец Дмитрия занимал высокий пост по тем временам — был римским проконсулом.

Позднее Дмитрий унаследовал эту должность, неплохо показав себя на службе, и был обязан защищать границы города. Но главное, что он стал открыто проповедовать и принимать всех в домашней церкви.

Это были времена гонений на христиан, поэтому слухи о проповеднике быстро дошли до императора Максимилиана Галерия. Возвращаясь с похода, он решил посетить город, где процветала христианская вера, а язычество постепенно искоренялось. Тогда Дмитрия судили и посадили в тюрьму, как и множество других горожан, исповедовавших христианство. Но этим история не закончилась.

Чтобы окончательно решить проблему, император устроил показательные гладиаторские бои, где его воины выступали против христиан. Победителю он обещал свободу. Конечно, простые горожане не могли справиться с закаленными воинами и гибли, сбрасываемые на копья.

По одной из версий, будучи в темнице, св. Дмитрий молился и готовился принять смерть в бою. В то время к нему обратился юноша, которому предстоял бой с одним из могучих римских гладиаторов — Лием. Благословленный Нестор сумел одолеть опытного воина и должен был получить свободу, но решением императора был тут же казнен. Через некоторое время казнили и самого Дмитрия.

Другая версия говорит о том, что сам Нестор навлек гнев императора, заявив, что гладиатора убил ангел, посланный Дмитрием. Тогда император отдал приказ пронзить копьями и Нестора, и казнить бывшего проконсула тем же способом.

Впоследствии мучеников тайно захоронили солунские христиане.

Считается, что окровавленную ризу и перстень Дмитрия Солунского подобрали и с их помощью творили чудеса исцеления. Также останки, которые были перенесены в мраморную гробницу в IV веке по приказу императора Константина, замироточили. С тех пор святого стали называть Мироточивым или Мироточцем.

Почитание св. Дмитрия на Руси

Русское почитание св. Димитрия Солунского стало следствием как общего духовного пространства, так и связями Руси и Византии. Русские князья крестились с именем святого Димитрия, подтверждая преемственность апостольской византийской церкви. Так это имя стало одним из самых распространенных среди русской аристократии и не только. Так остается и до сих пор — имя Дмитрий всё так же популярно у православных.

Так как Дмитрий известен не только тем, что проповедовал, воинская культура времен древней Руси не могла не избрать в свои небесные предстоятели одного из наиболее почитаемых небесных воинов. В «Повести временных лет» есть рассказ о том, как греки перепутали князя Олега со св. Димитрием Солунским: «И убояшася греци, и реша: несть се Олег, но святый Димитрий послан на ны от Бога».

Отдельно стоит подчеркнуть, что степень почитания святого великомученика Дмитрия приравнена к почитанию Георгия Победоносца. Считается, что даже будучи проповедником, он был не менее славным воином, защищавшим свой город.

Традиции праздника

В этот день православные отправляются в церковь, чтобы перекреститься перед иконой Дмитрию Солунскому, поклониться и прочитать молитву. Считается, что так можно очиститься от плохих мыслей, настроиться на хорошие дела. Также этого святого просят даровать здоровье, терпение, мужество и помощь на поле брани.

Дмитриев день относится к поминальной неделе, поэтому после церкви принято отправляться на кладбище, чтобы привести в порядок могилы своих близких. Дома подготавливают богатый стол. Как говорили хозяйки: «Чем лучше стол, тем легче умершим на небесах». Традиционно на него ставят блины и пиво. Первый же испеченный блин нужно оставить на подоконнике для усопших.

Одинокие девушки с особенным нетерпением ждали Дмитриев день. Согласно поверью, погладив бездомного пса и угостив хлебом, можно было привлечь жениха. Однако свадьбы в этот период не игрались аж до самого Рождества.

Запреты на Дмитриев день

В Дмитриев день особых запретов нет. Церковнослужители рекомендуют в этот праздник не заниматься тяжелым трудом и быть умереннее в пище и алкоголе. Но в народе есть и другие правила:

Под запретом было любое рукоделие: нельзя вязать, шить, рисовать. Допускались только мелочи по уборке и приготовлению пищи. Разговаривать о свадьбе или готовиться к ней считалось неправильным. Тем более, что свадьбы до Рождества не играли. Посещать кладбище после заката также были нельзя: говорили, что после захода солнца там ходят души умерших. Запрещалось идти на улицу в одежде «не по сезону»: так можно навлечь на себя болезни и неудачи.

Также в Дмитриев день нельзя ссориться с близкими или говорить плохие вещи за спиной. Хотя такое поведение всегда порицалось в православном обществе в любой день, а не только в праздники.

Приметы на погоду

Практически к каждому значимому дню на Руси были свои особые приметы. Обычно они связаны с урожаем или погодой. С Дмитриевым днем связаны такие:

Ярко-красный закат обещает сильный ветер. Тепло на 8 ноября говорит о том, что зима будет без снега. Если кот прячет мордочку и спит весь день — жди морозов. Снег на Дмитриев день обещает морозную и долгую зиму. Если к 8 ноября лед еще не окреп — холода придут не скоро.

Дмитриев день — дата, безусловно важная для православных христиан. Она посвящена Димитрию Солунскому — великомученику, приравниваемому к Георгию Победоносцу, а его имя на Руси было прославлено еще со времен крещения. В этот день в церквях проходят торжественные службы, а верующие посещают кладбища, после собираются за богатым столом и поминают своих близких.