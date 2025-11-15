Свои «ред флаги»: ярославцы рассказали, что их бесит в женщинах

Ярославские мужчины рассказали, что их отталкивает в женщинах Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Недавно мы писали, что в характере и поведении мужчин отталкивает ярославских женщин. Среди так называемых «ред флагов» дамы назвали тотальный контроль, ответ «посмотрим» на вопросы, пристрастие к алкоголю. Также женщинам не нравятся мужчины, которые просят деньги, считают, что женщина должна все уметь.

Теперь очередь представителей сильного пола. Мужчины также рассказали, что не приемлют в поведении, характере и внешности дам.

«Ред флаг» (от англ. red — «красный», flag — «флаг») — сленговый термин, обозначающий тревожный сигнал в поведении другого человека, из-за чего общение с ним может стать неприятным.

Какая она — идеальная женщина

Часть мужчин вместо того, чтобы указывать недостатки, написали о положительных чертах, которые хотели бы видеть в своих спутницах.

«Девушка должна быть доброй, нежной и ласковой», — написал в телеграм-канале 76.RU Андрей.

«Самое главное, чтобы во все тяжкие в хорошем смысле этого слова», — добавил ярославец Артем.

Татуировки и вредные привычки

Но и «ред флаги» тоже перечислили. Подписчик по имени Alex сообщил, что ему не нравятся любительницы попсы. А Александр не любит, когда у дамы есть татуировки.

Обсуждение подхватили и в группе «Подслушано в Ярославле». Там мужчины сообщили, что им не нравятся девушки с вредными привычками (алкоголь, курение), ленивые, не умеющие готовить. Кто-то не хочет видеть рядом с собой спутницу с лишним весом.

«Бесит, когда не умеют слушать»

«Бесит, когда не умеют слушать, перебивают, разговаривают одновременно с тобой. По итогу не понятно, кто кому что говорит. В молодости очень раздражали, те, которых я называл прилипалами. Шагу не дают ступить, везде вяжутся с тобой, чрезмерно показывая свою влюбленность. Ты уже вроде всем видом показываешь, что тебе она безразлична, но ей это только стимул что ли какой придает?» — перечислил то, что ему не нравится в женщинах, Роман.

«У меня всегда был только один „ред флаг“ — ложь», — написал Юрий.