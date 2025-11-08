НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +7

5 м/c,

зап.

 749мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 81,23
EUR 93,84
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Когда откроют новую поликлинику
«Умные решения» в недвижимости
Умер известный профессор
Где лечиться этой осенью
Сгорел дом многодетных
Построят новую трассу к аэропорту
Построят офисный центр
Нашелся музейный кот Василий
Он и она Целый перечень «ред флагов»: жительницы Ярославля рассказали, что их отталкивает в мужчинах

Целый перечень «ред флагов»: жительницы Ярославля рассказали, что их отталкивает в мужчинах

Публикуем откровения дам

509
Ярославны рассказали, что их бесит в мужчинах | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЯрославны рассказали, что их бесит в мужчинах | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославны рассказали, что их бесит в мужчинах

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Жительницы Ярославской области в телеграм-канале 76.RU откровенно рассказали, что для них является «ред флагом» в характере и поведении мужчин, с какими представителями сильного пола они точно не стали бы строить отношения.

«Ред флаг» (от англ. red — «красный», flag — «флаг») — сленговый термин, обозначающий тревожный сигнал в поведении другого человека, из-за чего общение с ним может стать неприятным.

Никакого контроля

Женщины признались, что не терпят тотальный контроль.

— Если против моего общения с подругами, моих телефонных разговоров, в том числе рабочих разговоров из дома. Если хочет проверять мой телефон и почту, просит избавиться от видео и фото из прошлой жизни. Мужчина без комплекса неполноценности, уверенный в себе и уважающий свою женщину и ее личное пространство не будет так делать. Нет доверия — нет отношений, — написала наша подписчица Оксана.

«Чтоб семья была, надо иметь уважение к друг другу», — поделилась похожим мнением Татьяна.

Должен зарабатывать, но этого мало

Также дамы не готовы видеть рядом с собой партнера, который просит у них деньги. Но и к тем, кто зарабатывает, есть определенные требования. Например, ярославна под ником Krolяn так описывает мужчину, с которым ей будет не комфортно:

«Если искренне считает, что женщина все должна уметь, а он только деньги приносить в семью».

Эта фраза погубит

Читательница Наталия уверена, что не стоит начинать отношения с мужчиной, который на вопросы отвечает «посмотрим».

«Смотри дальше, но точно не со мной», — прокомментировала Наталия.

«Отсутствуют три зуба, не умеет пользоваться Госуслугами»

Еще одна наша подписчица Анастасия подошла к ответу основательно и подробно описала все, что может стать препятствием для отношений:

«Для меня красный флаг, если мужчина пьет, курит, наркоман, не моется более пяти дней, старше меня на 10 и более лет, младше меня на пять и более лет, у него есть дети от прошлых браков (даже если живет не с ними), не умеет и не хочет стирать, готовить, мыть посуду и убираться, хочет большую семью, с ожирением любой степени, выше двух метров ростом, ниже 170 сантиметров, смотрит телевизор, ревнует, не имеет увлечений, не уважает меня, ленивый, живет с родителями, безработный дольше полугода, имеет больше одной хронической болезни, имеет заболевания, передающиеся половым путем, не любит гулять, у него нет друзей, не бреет бороду, не носит рубашки, не чистит зубы, пессимист, склонен к депрессии, ненавидит женщин, было много отношений с женщинами, получает меньше 40 тысяч, носит рваные вещи, делает громко отрыжку, заказывает много хлама с маркетплейсов, покупает дешевые продукты, не собирается заниматься спортом, отсутствуют три зуба и более, любит драться, поднимает на женщину руку, не умеет управлять эмоциями, регулярно пьет газировку, энергетики и кофе, не любит аниме, боится врачей, не умеет пользоваться Госуслугами, много и долго храпит, сидел в тюрьме».

Анастасия уточнила, что сама она замужем.

«Не стала бы жить с дураком»

Другие ярославны среди отрицательных качеств мужчин назвали пристрастие к алкоголю, злобу, жадность и завистливость.

«Не стала бы жить с дураком, остальное наживное», — заключила еще одна наша подписчица Светлана.

Пишите в комментариях, что для вас является ред флагом в отношениях с мужчинами.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Психология Мужчина Женщина Любовь Семья
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY4
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Гость
48 минут
Ярославны))),они сами на себя посмотрели бы,с такими стоять в месте стрёмно,за собой сначала смотрите.
Гость
34 минуты
Не буду встречаться если: не умеет готовить, не носит красивого белья, не меняет его чаще чем раз в пол дня, не умеет делать глубокий минуэт, есть дети, была замужем, больше 30 или меньше 20, есть седые волосы, курит, любит выпить больше1 бокала в неделю, не выпускает телефон из рук, не умеет сама ухаживать за своим авто и да чтобы было своё авто , своё, то есть купила сама а не подарили. Получала не меньше 70 тр , чтобы посещала минимум 3 раза в неделю фитнес, секс 5 раз в неделю минимум пока я не усну, рост минимум 165 , максимум 175 , чтобы вставала раньше меня и приводила себя в порядок, ложилась после и смывала с себя раскраску . При первой встречи обязательно справка от всех врачей, нарко, псих диспансера кожн.вен.д. Перед первым сексом тщательный осмотр половых органов ( анализы иногда врут, лучше самому убедиться) . Ни какого ботекса, силикона, всё только естественное ! Если хоть 1 лишний кг, складка, седой волос, сразу развод
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление