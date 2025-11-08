Целый перечень «ред флагов»: жительницы Ярославля рассказали, что их отталкивает в мужчинах

Ярославны рассказали, что их бесит в мужчинах Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Жительницы Ярославской области в телеграм-канале 76.RU откровенно рассказали, что для них является «ред флагом» в характере и поведении мужчин, с какими представителями сильного пола они точно не стали бы строить отношения.

«Ред флаг» (от англ. red — «красный», flag — «флаг») — сленговый термин, обозначающий тревожный сигнал в поведении другого человека, из-за чего общение с ним может стать неприятным.

Никакого контроля

Женщины признались, что не терпят тотальный контроль.

— Если против моего общения с подругами, моих телефонных разговоров, в том числе рабочих разговоров из дома. Если хочет проверять мой телефон и почту, просит избавиться от видео и фото из прошлой жизни. Мужчина без комплекса неполноценности, уверенный в себе и уважающий свою женщину и ее личное пространство не будет так делать. Нет доверия — нет отношений, — написала наша подписчица Оксана.

«Чтоб семья была, надо иметь уважение к друг другу», — поделилась похожим мнением Татьяна.

Должен зарабатывать, но этого мало

Также дамы не готовы видеть рядом с собой партнера, который просит у них деньги. Но и к тем, кто зарабатывает, есть определенные требования. Например, ярославна под ником Krolяn так описывает мужчину, с которым ей будет не комфортно:

«Если искренне считает, что женщина все должна уметь, а он только деньги приносить в семью».

Эта фраза погубит

Читательница Наталия уверена, что не стоит начинать отношения с мужчиной, который на вопросы отвечает «посмотрим».

«Смотри дальше, но точно не со мной», — прокомментировала Наталия.

«Отсутствуют три зуба, не умеет пользоваться Госуслугами»

Еще одна наша подписчица Анастасия подошла к ответу основательно и подробно описала все, что может стать препятствием для отношений:

«Для меня красный флаг, если мужчина пьет, курит, наркоман, не моется более пяти дней, старше меня на 10 и более лет, младше меня на пять и более лет, у него есть дети от прошлых браков (даже если живет не с ними), не умеет и не хочет стирать, готовить, мыть посуду и убираться, хочет большую семью, с ожирением любой степени, выше двух метров ростом, ниже 170 сантиметров, смотрит телевизор, ревнует, не имеет увлечений, не уважает меня, ленивый, живет с родителями, безработный дольше полугода, имеет больше одной хронической болезни, имеет заболевания, передающиеся половым путем, не любит гулять, у него нет друзей, не бреет бороду, не носит рубашки, не чистит зубы, пессимист, склонен к депрессии, ненавидит женщин, было много отношений с женщинами, получает меньше 40 тысяч, носит рваные вещи, делает громко отрыжку, заказывает много хлама с маркетплейсов, покупает дешевые продукты, не собирается заниматься спортом, отсутствуют три зуба и более, любит драться, поднимает на женщину руку, не умеет управлять эмоциями, регулярно пьет газировку, энергетики и кофе, не любит аниме, боится врачей, не умеет пользоваться Госуслугами, много и долго храпит, сидел в тюрьме».

Анастасия уточнила, что сама она замужем.

«Не стала бы жить с дураком»

Другие ярославны среди отрицательных качеств мужчин назвали пристрастие к алкоголю, злобу, жадность и завистливость.

«Не стала бы жить с дураком, остальное наживное», — заключила еще одна наша подписчица Светлана.