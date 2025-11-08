НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Он и она Эксперт назвала одну черту девушек в России, из-за которой мужчины не зовут их замуж. Что это

Потенциальным невестам посоветовали быть добрее к людям

229
По словам свахи, всё больше мужчин решают заводить отношения через брачные агентства | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUПо словам свахи, всё больше мужчин решают заводить отношения через брачные агентства | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

По словам свахи, всё больше мужчин решают заводить отношения через брачные агентства

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

У девушек в России появилась привычка делить мужчин на типажи и высмеивать их. Это отпугивает от девушек потенциальных женихов. С таким анализом выступила Анна Осипова, профессиональная сваха.

Она уверена, что девушки с такими привычками рискуют утонуть в злой иронии — и в итоге остаться без отношений. Эта же привычка может быть одной из причин, по которым мужчины всё чаще обращаются в брачные агентства. По данным Осиповой, таких мужчин в последнее время стало «очень много». Это она рассказала в интервью «Известиям».

«Два месяца подряд ко мне идут только клиенты-мужчины — это такой прецедент, какого не было на протяжении, наверное, лет 15. Все они достойные, классные, просто замечательные. И они надеются выбрать добрых и адекватных девушек, а не тех, которые занимаются придумыванием всё новых и новых названий для мужчин, разбирая их составные части», — поделилась сваха.

Она подчеркивает, что тренд на искусственность, блогерство и всевозможный «тюнинг» девушек уходит в прошлое. Мужчины снова начали искать в женщинах женственность, хозяйственность и доброту.

«Таковы реалии: представители сильного пола, помимо красоты, еще ценят доброту, заботу и домовитость», — поясняет Осипова.

Девушкам, которые нацелены на семью, сваха рекомендует учиться готовить и вести домашнее хозяйство.

Что думаете?

Привычка высмеивать, правда, отпугивает, а доброта — привлекает. Сваха всё правильно говорит, с девушками сегодня проблемы
А мужчины девушек, что, не высмеивают? С ними проблем нет? Давайте и мужчинам будем диктовать советы
Оба пола могут ошибаться, обоим не помешают рекомендации. Совет всем да любовь
ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Свадьба Отношения Мужчина Женщина Сваха Брачное агентство
Комментарии
1
Гость
1 час
Ну да. Ну да. Пусть тогда эксперт обьяснит тот факт как Ксения Собчак вышла замуж уже дважды, там злой иронии на всю страну с избытком, или покойная Лена Миро,.
Читать все комментарии
