Эксперт назвала одну черту девушек в России, из-за которой мужчины не зовут их замуж. Что это

По словам свахи, всё больше мужчин решают заводить отношения через брачные агентства Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

У девушек в России появилась привычка делить мужчин на типажи и высмеивать их. Это отпугивает от девушек потенциальных женихов. С таким анализом выступила Анна Осипова, профессиональная сваха.

Она уверена, что девушки с такими привычками рискуют утонуть в злой иронии — и в итоге остаться без отношений. Эта же привычка может быть одной из причин, по которым мужчины всё чаще обращаются в брачные агентства. По данным Осиповой, таких мужчин в последнее время стало «очень много». Это она рассказала в интервью «Известиям».

«Два месяца подряд ко мне идут только клиенты-мужчины — это такой прецедент, какого не было на протяжении, наверное, лет 15. Все они достойные, классные, просто замечательные. И они надеются выбрать добрых и адекватных девушек, а не тех, которые занимаются придумыванием всё новых и новых названий для мужчин, разбирая их составные части», — поделилась сваха.

Она подчеркивает, что тренд на искусственность, блогерство и всевозможный «тюнинг» девушек уходит в прошлое. Мужчины снова начали искать в женщинах женственность, хозяйственность и доброту.

«Таковы реалии: представители сильного пола, помимо красоты, еще ценят доброту, заботу и домовитость», — поясняет Осипова.

Девушкам, которые нацелены на семью, сваха рекомендует учиться готовить и вести домашнее хозяйство.