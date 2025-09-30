В Госдуме предложили новую программу ипотеки: по ней вообще не будет процентов. Кто сможет получить

Такие меры успешно применялись в прошлом Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Беспроцентный заем на жилье или льготные условия для ипотеки нужно предоставлять рабочим на заводах. Так считает первый заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев. Парламентарии уже обсуждают эту инициативу.

Кошелев отметил, что такая мера поможет поднять престиж рабочей профессии, сократит дефицит кадров, а также обеспечит приток квалифицированных специалистов. Кроме того, такие условия поддержат тех, кто нуждается в помощи при покупке недвижимости.

Парламентарий считает, что меры по предоставлению доступного жилья могут стать значительным стимулом для молодых специалистов и послужат шагом для карьерного развития.

«В условиях роста процентных ставок по ипотечным кредитам многие работники сталкиваются с невозможностью приобрести собственное жилье. Беспроцентная рассрочка или ипотека с низким процентом позволит обеспечить крышу над головой тем, кто в этом нуждается. Как показывает практика, такие меры успешно применялись в прошлом», — рассказал Кошелев «Абзацу».

Он напомнил, что в СССР работникам заводов предоставлялись квартиры при условии длительной работы на предприятии. Это способствовало не только увеличению числа рабочих, но и формированию семейных династий.