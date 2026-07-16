На Украине выбрали новую власть: что известно о составе правительства

За назначение нового премьера проголосовало большинство Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Верховная рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Сразу после этого парламент утвердил и новый состав кабмина.

За назначение проголосовали 289 депутатов. Против — один, воздержались — семь, 21 — не голосовал.

Сергей Корецкий родился в 1978 году в Луцке, учился в Луцком государственном техническом университете. С 2000-х занимался бизнесом, в 2007 году возглавил Continuum Group (нефтепереработка, сеть АЗС, гипермаркеты), с 2012 года руководил нефтяным подразделением WOG, а в 2018 году ушел в кофейный бизнес — создал и возглавлял Idealist Coffee до 2021 года. В 2022 году возглавил государственные «Укрнафту» и «Укртатнафту». На посту главы «Нафтогаза» Корецкий представлял Киев во время остановки нефтепровода «Дружба» в начале 2026 года.

Через два часа после назначения премьера Рада утвердила и предложенный им состав правительства. Свои посты сохранили первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль, вице-премьер по гуманитарной политике и министр культуры Татьяна Бережная, министр финансов Сергей Марченко, министр здравоохранения Виктор Ляшко и министр социальной политики Денис Улютин. Новичками в кабине стали:

вице-премьер по евроинтеграции Всеволод Ченцов;

глава Национальной полиции Иван Выговский — министр внутренних дел;

депутат Денис Маслов — министр юстиции;

управляющий партнер украинского офиса McKinsey Александр Кравченко — министр экономики и окружающей среды;

глава Киевской ОГА Николай Калашник — министр восстановления, инфраструктуры и транспорта;

депутат Виталий Безгин — министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц;

замминистра обороны Оксана Ферчук — министр цифровой трансформации;

глава НАЗЯВО Андрей Бутенко — министр образования и науки;

глава Николаевской ОГА Виталий Ким — министр по делам ветеранов.

Кандидатуры на посты глав Минобороны и МИД Рада будет рассматривать отдельно. Их внесет глава киевского режима Владимир Зеленский. Он уже назвал претендента на пост главы оборонного ведомства бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко, а о замене главы МИД Андрея Сибиги пока не сообщалось.

Назначение правительства происходит на фоне скандала с отставкой министра обороны Михаила Федорова. На следующий день после увольнения он заявил, что его ухода требовали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава Генштаба Андрей Гнатов. Утром 16 июля Федоров встречался с Зеленским, который предложил ему стать советником, но экс-министр отказался. Глава киевского режима подтвердил, что у Федорова и Сырского есть конфликт. После отставки бывшего главы Минобороны в нескольких украинских городах прошли акции в его поддержку.