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Политика На Украине выбрали новую власть: что известно о составе правительства

На Украине выбрали новую власть: что известно о составе правительства

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За назначение нового премьера проголосовало большинство | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram За назначение нового премьера проголосовало большинство | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

За назначение нового премьера проголосовало большинство

Источник:

Zelenskiy / Official / Telegram

Верховная рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Сразу после этого парламент утвердил и новый состав кабмина.

За назначение проголосовали 289 депутатов. Против — один, воздержались — семь, 21 —  не голосовал.

Сергей Корецкий родился в 1978 году в Луцке, учился в Луцком государственном техническом университете. С 2000-х занимался бизнесом, в 2007 году возглавил Continuum Group (нефтепереработка, сеть АЗС, гипермаркеты), с 2012 года руководил нефтяным подразделением WOG, а в 2018 году ушел в кофейный бизнес — создал и возглавлял Idealist Coffee до 2021 года. В 2022 году возглавил государственные «Укрнафту» и «Укртатнафту». На посту главы «Нафтогаза» Корецкий представлял Киев во время остановки нефтепровода «Дружба» в начале 2026 года.

Через два часа после назначения премьера Рада утвердила и предложенный им состав правительства. Свои посты сохранили первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль, вице-премьер по гуманитарной политике и министр культуры Татьяна Бережная, министр финансов Сергей Марченко, министр здравоохранения Виктор Ляшко и министр социальной политики Денис Улютин. Новичками в кабине стали:

  • вице-премьер по евроинтеграции Всеволод Ченцов;

  • глава Национальной полиции Иван Выговский — министр внутренних дел;

  • депутат Денис Маслов — министр юстиции;

  • управляющий партнер украинского офиса McKinsey Александр Кравченко — министр экономики и окружающей среды;

  • глава Киевской ОГА Николай Калашник — министр восстановления, инфраструктуры и транспорта;

  • депутат Виталий Безгин — министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц;

  • замминистра обороны Оксана Ферчук — министр цифровой трансформации;

  • глава НАЗЯВО Андрей Бутенко — министр образования и науки;

  • глава Николаевской ОГА Виталий Ким — министр по делам ветеранов.

Кандидатуры на посты глав Минобороны и МИД Рада будет рассматривать отдельно. Их внесет глава киевского режима Владимир Зеленский. Он уже назвал претендента на пост главы оборонного ведомства бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко, а о замене главы МИД Андрея Сибиги пока не сообщалось.

Назначение правительства происходит на фоне скандала с отставкой министра обороны Михаила Федорова. На следующий день после увольнения он заявил, что его ухода требовали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава Генштаба Андрей Гнатов. Утром 16 июля Федоров встречался с Зеленским, который предложил ему стать советником, но экс-министр отказался. Глава киевского режима подтвердил, что у Федорова и Сырского есть конфликт. После отставки бывшего главы Минобороны в нескольких украинских городах прошли акции в его поддержку.

Предыдущее правительство возглавляла Юлия Свириденко — Рада назначила ее 17 июля 2025 года, а отправила в отставку 14 июля 2026-го. Зеленский объяснил это изменением политической стратегии страны.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Правительство Верховная рада Украина Владимир Зеленский
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Комментарии
3
Гость
54 минуты
Ну, там хоть кого-то выбирают, чего-то меняют, а у нас сплошная стабильность четверть века.
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Гость
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