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Развлечения Обзор «Я похудела на 22 килограмма»: Мария Аронова ошеломила всех новым образом

«Я похудела на 22 килограмма»: Мария Аронова ошеломила всех новым образом

Актриса рассказала, в чем секрет ее стройности

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Аронова теперь совсем не похожа на Марию Павловну из «Олдскула» | Источник: кадр из сериала «Олдскул» (18+), реж. Александр Жигалкин, Евгений Шелякин, 2025 год, START, PREMIERАронова теперь совсем не похожа на Марию Павловну из «Олдскула» | Источник: кадр из сериала «Олдскул» (18+), реж. Александр Жигалкин, Евгений Шелякин, 2025 год, START, PREMIER

Аронова теперь совсем не похожа на Марию Павловну из «Олдскула»

Источник:

кадр из сериала «Олдскул» (18+), реж. Александр Жигалкин, Евгений Шелякин, 2025 год, START, PREMIER

Народная любимица Мария Аронова устроила настоящий фурор на светской премьере нового фильма Сергея Безрукова «Не по-детски» (16+). Актриса появилась на красной дорожке в настолько безупречной форме, что мгновенно приковала к себе все объективы камер, — сейчас звезда выглядит как юная девушка.

Мария Аронова не стала скромничать и честно подтвердила догадки журналистов: «Я похудела килограмма на 22, наверное».

Процесс преображения не был спонтанным — Аронова системно избавлялась от лишнего веса начиная с декабря 2025 года. Главным примером для подражания стал ее старший сын Владислав. Парень за год избавился от 45 килограммов, всерьез увлекся спортом и на личном примере доказал матери, что всё возможно. Глядя на такие рекорды наследника, звездная мама поняла: отступать некуда.

Секрет похудения оказался прост. Ради заветных цифр на весах Мария объявила бой собственным гастрономическим слабостям.

— Я просто перестала есть много, — призналась актриса. — Я не могу не есть после шести, потому что до спектакля я не ем. Я отказалась от мучного, отказалась от колбас, от картошки моей любимой, жареной.

По словам Ароновой, отказ от привычных вредностей дался ей на удивление легко и без лишних слез. В гроб себя голодовками она загонять не планирует и жестких запретов не строит — например, под хорошее настроение Аронова вполне может побаловать себя сочным шашлыком.

Вдобавок к феноменальной стройности Мария решилась на смелый бьюти-эксперимент: сделала ультракороткую стрижку и кардинально освежила образ, перекрасившись в платиновый блонд.

Вы бы узнали Марию Аронову в новом образе? | Источник: fond_bezrukova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Вы бы узнали Марию Аронову в новом образе? | Источник: fond_bezrukova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вы бы узнали Марию Аронову в новом образе?

Источник:

fond_bezrukova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как вам новый образ Марии Ароновой?

Ну красотка!
Раньше было лучше
Она в любом образе прекрасна
Кто это?

Мария Аронова никогда не была типичной «худышкой». Еще в детстве, уйдя из спортивной гимнастики, она стала «толстенькой». Позже врачи определили для нее идеальный биологический вес — около 80 килограммов при росте 168 см, и актриса долгое время чувствовала себя в этой поре максимально органично. Мужчины всегда обращали на нее внимание, поэтому дефицита мужского признания из-за лишних килограммов она не испытывала.

Актриса открыто признавалась, что ее аппетитные формы — это часть ее характера и актерского амплуа. С лишним весом она жила практически всю сознательную жизнь, но ее отношение к собственному телу всегда кардинально отличалось от стандартных стереотипов шоу-бизнеса.

В отличие от многих коллег по цеху, Аронова никогда не комплексовала из-за своей фигуры. Она не раз подчеркивала, что крупное телосложение и фактурность помогли ей получить множество ярких, характерных ролей в театре и кино, которые сделали ее народной любимицей.

При этом Мария Валерьевна всегда скептически относилась к жестким голодовкам, таблеткам для похудения и модным диетам. Она слишком любит жизнь и вкусную еду, чтобы лишать себя радости ради глянцевых стандартов.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Актриса Лишний вес Похудение
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