Ярославль зальет дождем, а потом наступит бабье лето: прогноз погоды на ближайшие дни

Ярославцев ждут дожди и бабье лето Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области в субботу, 5 сентября, прогнозируют сильный дождь. Об этом накануне предупредили в региональном МЧС.

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушением в работе коммунальных систем жизнеобеспечения населения, нарушением в работе всех видов транспорта, обрушением широкопролётных и аварийных крыш зданий, широкоформатных рекламных конструкций, башенных кранов и деревьев», — отметили спасатели.

При этом будет ветрено — порывы могут достигать 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, днем +12…+17 градусов.

В воскресенье, 6 сентября, вероятность дождей сохранится, но они уже будут кратковременными. Ночью ожидается +7…+12 градусов, днем +14…+19 градусов.

Начало новой недели, по прогнозу Гидрометцентра, в Ярославской области также окажется пасмурным, дождливым и прохладным. В понедельник, 7 сентября, — кратковременные дожди, температура ночью +5…+10 градусов, днем +10…+15 градусов.

Зато дальше, по мнению синоптика Евгения Тишковца, в Центральную Россию придет бабье лето.

«После холодных и дождливых выходных покажется, что осень победила! И вдруг — как по волшебству — во вторник, благодаря азорскому антициклону, дождевые тучи будут порваны на синие лоскуты, и бархатное солнце, будто после долгой болезни, вывалится щедрым золотом», — сообщил он в своем Telegram-канале.