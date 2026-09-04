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Осень Ярославль зальет дождем, а потом наступит бабье лето: прогноз погоды на ближайшие дни

Ярославль зальет дождем, а потом наступит бабье лето: прогноз погоды на ближайшие дни

О чем предупреждают синоптики

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Ярославцев ждут дожди и бабье лето | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцев ждут дожди и бабье лето | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцев ждут дожди и бабье лето

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области в субботу, 5 сентября, прогнозируют сильный дождь. Об этом накануне предупредили в региональном МЧС.

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушением в работе коммунальных систем жизнеобеспечения населения, нарушением в работе всех видов транспорта, обрушением широкопролётных и аварийных крыш зданий, широкоформатных рекламных конструкций, башенных кранов и деревьев», — отметили спасатели.

При этом будет ветрено — порывы могут достигать 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, днем +12…+17 градусов.

В воскресенье, 6 сентября, вероятность дождей сохранится, но они уже будут кратковременными. Ночью ожидается +7…+12 градусов, днем +14…+19 градусов.

Начало новой недели, по прогнозу Гидрометцентра, в Ярославской области также окажется пасмурным, дождливым и прохладным. В понедельник, 7 сентября, — кратковременные дожди, температура ночью +5…+10 градусов, днем +10…+15 градусов.

Зато дальше, по мнению синоптика Евгения Тишковца, в Центральную Россию придет бабье лето.

«После холодных и дождливых выходных покажется, что осень победила! И вдруг — как по волшебству — во вторник, благодаря азорскому антициклону, дождевые тучи будут порваны на синие лоскуты, и бархатное солнце, будто после долгой болезни, вывалится щедрым золотом», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Продлится оно, по прогнозам, около пяти суток.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Дождь Бабье лето Прогноз погоды
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Комментарии
4
Гость
41 минута
А все-таки жаль, что кончилось лето, кончилось лето. Время летит - не удержать, дело не в этом, Когда в душе осенний дождь И ничего уже не ждешь,- Все-таки жаль, что кончилось лето, Кончилось лето...
Гость
45 минут
Осенью будет осень, но не везде: на юге бархатный сезон, на севере с белыми мухами. Так что независимо от климатологов благодаря наклону земной оси смена времен года продолжится.
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Гость
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