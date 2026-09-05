«Мерзкая попытка сместить фокус внимания»: что учителя думают о благотворительности вместо цветов

Многие учителя предпочли бы сертификаты, потому что редко подарки оказываются нужными Источник: Виталий Соболев / Городские медиа

День Знаний прошел, а споры остались: что лучше — букет в подарок учителю или участие в благотворительной акции, приуроченной к 1 Сентября. Ведь цветы — это дорого, если только это не общий букет от всего класса. А благотворительность — вроде хорошо, но почему именно в ущерб учителям? Журналист NGS.RU Мария Тищенко выяснила, что думают по этому поводу сами педагоги, какие подарки получают и что бы хотели.

«Всем цветам найду хозяев»

Учительница Мария говорит, что ей приятно получать любые знаки внимания от благодарных учеников и родителей — какие им самим захочется вручить, такие и хорошо. Ей нравятся и поделки, и самостоятельно нарисованные открытки, и букеты с адресными сувенирами или сертификатами.

Впрочем, что касается цветов, то Марии кажется рациональным решением покупка одного букета от класса. Его удобно унести домой — никаких хлопот.

«Если букетик принес каждый ребенок, всем цветам найду хозяев. Дарю близким, коллегам, оставшимся без классного руководства, украшаю кабинет и везу домой», — говорит она.

На 1 Сентября учителям часто дарят сезонные цветы: георгины, гладиолусы, подсолнухи Источник: Виталий Соболев / Городские медиа

Педагог считает, что благотворительность, идущая от сердца, — это замечательно, и сугубо личное дело людей: хотят они участвовать или нет. Ей особенно приятно, когда помогают бездомным животным. Мария сама возила родителей и детей в приют для собак. Но замену цветов в День знаний на благотворительность Мария воспринимает негативно.

«Кажется мерзкой попытка сместить фокус внимания с центральных людей праздника и самого праздника на совершенно другие вещи, которыми можно заниматься в любое другое время года. Непонятна логика выбора именно Дня знаний для подобных акций. Оскорбление учителей, — считает она. — Не думаю, что красиво упрекать родителей за сложившиеся годами традиции и ритуалы поздравления. Воспринимаю каким-то насилием и манипуляциями любое давление на родителей вроде „Лучше бы потратили на благотворительность“, „Зачем вы вообще их поздравляете, им и так платят зарплату“».

«Вместо цветов — сертификат на дерево»

Преподаватель английского языка Олеся признается, что ей неловко было бы получать подарки на 1 Сентября.

«Еще ничего не сделала, а уже что-то дарят. Думаю, не стоит этого делать, — считает она. — Если ребенок очень хочет что-то подарить учителю, можно ограничиться шоколадом или чаем. Я часто этими шоколадками потом с учениками делилась».

Получать цветы Олесе приятно, но она понимает, какая идет нагрузка на бюджет родителей. Поэтому она считает абсолютно нормальным и отсутствие цветов, и садовый букет, и по одному цветку от ребенка, которые создают один общий букет. Ведь в этом случае очень ценно внимание родителей и детей.

«Очень понравилось, когда однажды мне подарили вместо цветов сертификат на дерево. Где-то в тайге посажено дерево от моего имени. Есть даже координаты!» — делится Олеся.

«Могут пригодиться в течение учебного года»

Есть те, кто не против стандартных наборов из чая, кофе и конфет, а есть те, которые не любят подобные подарки Источник: Виталий Соболев / Городские медиа

Максим преподает математику и как преподаватель-мужчина к цветам относится как к предмету, который даром не нужен.

«У меня в принципе отношение к цветам как к бесполезной трате денег, которая приносит больше хлопот, чем радости. У жены такое же мнение. Чай, кофе, конфеты хотя бы могут пригодиться в течение учебного года. Особенно хорошо, если есть лаборантская или свой кабинет, где подобные подарки можно было бы использовать во время „окон“ или чаепития с коллегами, учениками», — говорит Максим.

Он добавляет, что о деньгах в качестве подарка или о каких-то более крупных подарках, нежели чай или цветы, не принято говорить.

«Но если родители по своей инициативе выбрали такой способ поздравления, то не знаю преподавателя, который отказался бы после отпуска получить такой подарок и не был бы за это благодарен. Но это актуально, скорее, только для классного руководителя», — считает преподаватель.

«Дома нет столько ваз»

Не всем учителям хочется отказываться от цветов в пользу благотворительности Источник: Виталий Соболев / Городские медиа

Инна выступает и в роли родителя, и в роли учителя русского языка и литературы. На благотворительность, по ее мнению, деньги собрать вообще нереально. От класса они сдали деньги на общий букет — по одной розочке от каждого ученика. К слову, учитель ее сына считает, что самое классное — это съедобные букеты.

«Как учитель я против букетов — выброс денег: в школе нельзя их оставлять, надо нести домой, дома нет столько ваз. Три штуки достаточно, чтобы поздравить учителя с 1 Сентября. Я бы с удовольствием получила сертификат на книги или сами книги в подарок», — говорит Инна.

«Хочешь — еду покупаешь, хочешь — вещи»

Учитель математики Анна считает хорошей идеей делать общий букет из одиночных цветов от каждого ученика. Потому что и ученик чувствует свою причастность, и учитель потом не мучается с разномастными букетами.

«Подарки не люблю: крайне редко дарят нужное. Я, например, почти не пью чай и не ем сладости. А их регулярно дарят. Лучше уж сертификат, особенно если в любой магазин гипермаркета, как, например, в „Ауре“ (сеть ТРЦ, в которых работают магазины одежды, развлекательные зоны, супермаркеты. — Прим. ред.). Хочешь — еду покупаешь, хочешь — вещи», — уверена Анна.