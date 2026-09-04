В аэропортах Москвы — транспортный коллапс. Более 150 рейсов задержали или отменили

В одном только Шереметьево задержано более 80 рейсов Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Вечером 4 сентября в аэропортах Москвы задержали или отменили более 150 рейсов. Проблемы во Внуково, Домодедово и Шереметьево возникли на фоне атак дронов, а также объявленной беспилотной опасности в Московской области. Собрали информацию по онлайн-табло всех авиагаваней столицы.

Начнем с Внуково. По состоянию на 19:40 мск в аэропорту перенесли или отменили 13 рейсов на вылет. С самолетами на прилет ситуация хуже: красным горит около 30 позиций в онлайн-табло.

Вылететь из Внуково вовремя — сложная задача Источник: «Яндекс Расписания»

Прилететь вовремя сегодня и вовсе почти невозможно Источник: «Яндекс Расписания»

Обстановка в Домодедово чуть спокойней. Проблемы у 6 рейсов на вылет и 21 на прилет.

Фрагмент онлайн-табло Домодедово (самолеты на вылет) Источник: «Яндекс Расписания»

Многие рейсы перенесли Источник: «Яндекс Расписания»

В Шереметьево, самом большом аэропорту столицы, и перенесенных рейсов больше всего. Это более 30 самолетов на вылет и более 50 на прилет.

Онлайн-табло на вылет в Шереметьево Источник: «Яндекс Расписания»

Самолеты, опаздывающие на прилет Источник: «Яндекс Расписания»

В одном Жуковском всё спокойно. Красных строчек в расписании авиагавани нет.

Благостная картина международных рейсов в Жуковском Источник: «Яндекс Расписания»

По данным Министерства обороны РФ, за период с 08:00 до 20:00 мск ПВО сбила 480 беспилотников. Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Обновлено 20:12 мск: мэр Сергей Собянин сообщил, что еще девять дронов, летевших на Москву, уничтожили. Всего с начала суток на подлете к столице ПВО сбила 65 беспилотников.