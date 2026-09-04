В аэропортах Москвы — транспортный коллапс. Более 150 рейсов задержали или отменили

Вечером 4 сентября в аэропортах Москвы задержали или отменили более 150 рейсов. Проблемы во Внуково, Домодедово и Шереметьево возникли на фоне атак дронов, а также объявленной беспилотной опасности в Московской области. Собрали информацию по онлайн-табло всех авиагаваней столицы.
Начнем с Внуково. По состоянию на 19:40 мск в аэропорту перенесли или отменили 13 рейсов на вылет. С самолетами на прилет ситуация хуже: красным горит около 30 позиций в онлайн-табло.
Обстановка в Домодедово чуть спокойней. Проблемы у 6 рейсов на вылет и 21 на прилет.
В Шереметьево, самом большом аэропорту столицы, и перенесенных рейсов больше всего. Это более 30 самолетов на вылет и более 50 на прилет.
В одном Жуковском всё спокойно. Красных строчек в расписании авиагавани нет.
По данным Министерства обороны РФ, за период с 08:00 до 20:00 мск ПВО сбила 480 беспилотников. Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Обновлено 20:12 мск: мэр Сергей Собянин сообщил, что еще девять дронов, летевших на Москву, уничтожили. Всего с начала суток на подлете к столице ПВО сбила 65 беспилотников.
Проблемы в аэропортах тянутся с утра: еще ночью их работу ограничивали, а счет задержанных рейсов пошел на десятки. За ночь с 3 на 4 сентября, по данным мэра Сергея Собянина, сбили 35 БПЛА, летевших на Москву.