Пора копать: когда обрезать и делить лилии — важные правила

До конца сентября нужно позаботиться о лилиях Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Лилии уже порадовали своим цветением дачников, и самое время задуматься, как осенью их подготовить к зиме. Агроном объяснила, когда лучше всего обрезать и делить лилии.

Когда выкапывать и делить лилии

Идеальный срок для деления и пересадки лилий: с 25 августа до 20 сентября. Обычно он наступает через 3–4 недели после окончания цветения.

«Сейчас луковица уже набрала достаточно сил, чтобы можно было делить. Но торопиться тоже не стоит. Лучше делать это в начале сентября», — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Делить растение стоит каждые 3–5 лет, как только куст слишком сильно разрастается, а цветы мельчают. При делении важно не повредить луковицы лопатой. Нужно аккуратно достать луковичное гнездо и отделить от основной луковицы побочные.

Стоит промыть, подержать минут 20 в слабом растворе марганцовокислого калия и сразу посадить лилии на новые места. Глубина посадки — три высоты луковицы. Почва должна быть рыхлой и питательной. Лилии плохо переносят слишком открытые солнечные участки.

Когда обрезать лилии

Лилии не любят прямых солнечных лучей Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Если поторопиться с обрезкой, то растения плохо перезимуют. Именно через стебли идет питание луковицы.

«Полную обрезку лучше делать в самом конце сентября, когда стебли полностью пожелтеют и уже засохнут, — советует специалист. — Можно оставить небольшие пеньки до 10 сантиметров».