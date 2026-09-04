В России перестанут продавать алкоголь: запрет ввели уже в 18 регионах. Новости 4 сентября

Запрет алкоголя в магазинах предлагают ввести по всей стране Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 сентября.

Стартовал дополнительный период для сдачи ЕГЭ

С 4 по 25 сентября около 6 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в дополнительный период. Об этом сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.

«На участие в дополнительном периоде ЕГЭ зарегистрировано около 6 тысяч человек. Из них около 2 тысяч будут сдавать экзамен по русскому языку, более 5 тысяч — по математике базового уровня», — уточнили в ведомстве в разговоре с РИА Новости.

Выпускники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основное время и не получили аттестат, смогут сдать экзамены в этот срок. Для проведения ЕГЭ в дополнительный период задействуют 295 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в 82 регионах России и зарубежных образовательных организациях.

В этих пунктах будут работать около 6,4 тысячи организаторов и других специалистов. Мониторинг экзаменов будут осуществлять более 400 наблюдателей.

Девятиклассников ждет устный экзамен по истории

В школах планируют ввести устный экзамен по истории, который будет обязательным только для девятиклассников. Успешная сдача этого экзамена станет условием допуска к государственной итоговой аттестации.

«Устный экзамен по истории для девятиклассников планируется ввести как условие допуска к государственной итоговой аттестации. Оцениваться экзамен будет в формате „зачет/незачет“. При разработке процедуры важно обеспечить понятные и объективные критерии, чтобы школьники, родители и педагоги заранее понимали требования», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с ТАСС.

По его словам, важно разработать понятные и объективные критерии для всех участников образовательного процесса, чтобы они заранее знали, чего ожидать. Министр просвещения пояснил, что основная цель этого экзамена — проверить умение школьника логично и аргументированно излагать исторические факты, устанавливать причинно-следственные связи, работать с историческими источниками и формулировать свою точку зрения.

Экзамен хотят ввести через два года, но точные даты пока не установлены.

В Госдуме объяснили, почему запрет ИИ в школах бесполезен

Всё чаще различные эксперты призывают запретить в школах искусственный интеллект. Однако в Госдуме считают иначе. Депутат Олег Смолин и вовсе уверен, что ИИ не поможет в развитии критического мышления у детей.

«Чтобы дети всё-таки научились мыслить критически, я думаю, что более правильным решением было бы обучение детей критическому мышлению, а не тактика запретов», — сказал Смолин в разговоре с RTVI.

Парламентарий считает, что этот навык необходимо улучшать у детей отказом от применения формалистических методов оценки знаний. Он добавил, что при правильном использовании ИИ может принести пользу, однако только в том случае, если он не будет заменой естественному.

Как получить от государства 36 тысяч рублей

Россияне могут получать 36 тысяч рублей от государства, если участвуют в программе долгосрочных сбережений с государственным софинансированием. Для этого необходимо вносить минимум 2 тысячи рублей в год. Эту сумму могут увеличить на счете участника до 36 тысяч рублей ежегодно, отметил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Размер поддержки зависит от среднемесячного дохода. При доходе до 80 тыс. рублей государство добавляет один рубль на каждый внесенный рубль. Для получения максимальных 36 тыс. рублей участнику достаточно самостоятельно перечислить такую же сумму. При доходе от 80 тыс. до 150 тыс. рублей государство добавляет один рубль на каждые два рубля участника. Поэтому для максимального софинансирования потребуется внести 72 тыс. рублей», — отметил Балынин в разговоре с «Газетой.Ru».

Если доход превышает 150 тысяч рублей, соотношение составляет один к четырем: личный взнос должен составлять 144 тысячи рублей.

Кроме того, участники ПДС могут оформить налоговый вычет. Стандартный совокупный лимит вычета составляет 400 тысяч рублей в год. Например, при годовом взносе 36 тысяч рублей и ставке НДФЛ 13% можно вернуть 4680 рублей.

С 1 сентября лимит вычета будет увеличен до 500 тысяч рублей для взносов по договорам, заключенным в пользу детей младше 18 лет или студентов-очников до 24 лет. Балынин предупредил, что получить увеличенный вычет через работодателя до окончания налогового периода невозможно.

По информации Балынина, право на выплаты по ПДС предоставляется женщинам по достижении 55 лет и мужчинам по достижении 60 лет, либо через 15 лет после заключения договора. Эксперт подчеркнул, что досрочно получить деньги можно в исключительных случаях, таких как оплата дорогостоящего лечения или потеря кормильца.

Средства на счете участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей. Пенсионные накопления, государственное софинансирование и инвестиционный доход учитываются сверх этого лимита.

Названы сферы с заработком более 200 тысяч рублей

В России только пять сфер деятельности могут похвастаться средней зарплатой более 200 тысяч рублей. Интересно, что для получения высоких доходов не обязательно работать в доставке или такси. Росстат предоставил данные о том, где люди зарабатывают больше всего.

Согласно информации Росстата, в июне 2026 года специалисты в сфере добычи нефти и природного газа имели среднюю зарплату в размере 221,7 тысячи рублей. На 34 тысячи рублей больше зарабатывали сотрудники, занятые в производстве табачных изделий — их доход составлял 255,1 тысячи рублей.

Работники воздушного и космического транспорта получали чуть меньше — 218,3 тысячи рублей. В финансовом и страховом секторах средняя зарплата была 209,6 тысячи рублей, а сотрудники экстерриториальных организаций и органов зарабатывали 202 тысячи рублей.

В то же время средняя зарплата по всей России в июне 2026 года составляла 114 743 рубля.

Лимит по ОСАГО предлагают повысить до 1 миллиона

По ОСАГО необходимо увеличить лимит выплат. Так считает заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлёв.

ОСАГО — обязательное страхование гражданской ответственности водителей. Полис покрывает ущерб, причиненный другим участникам ДТП, их автомобилям, имуществу, жизни и здоровью. Однако ущерб собственному автомобилю виновника аварии не возмещается.

По его словам, сейчас за повреждение автомобиля можно получить не более 400 тыс. руб. Журавлёв предложил повысить эту сумму до 800 тысяч рублей или 1 миллиона рублей.

«Обсуждается миллион рублей, но с учетом инфляции, того, что уже много лет [не повышали], я думаю, что было бы оптимально поднять эту сумму от 800 [тыс. руб.] до миллиона», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Он так же считает, что увеличение выплат должно сопровождаться мерами по борьбе с недобросовестными автоюристами. Эти посредники, по его мнению, предлагают пострадавшим судиться со страховыми компаниями, а затем получают значительную часть компенсации. Журавлёв назвал такую практику «потребительским терроризмом» и отметил случаи, когда выплаты превышали первоначальный ущерб в несколько раз.

Журавлёв считает, что повышение лимита выплат позволит автомобилистам получать достаточную компенсацию от страховщиков и снизит необходимость обращаться к посредникам.

В сентябре выпал первый снег

Первый снег в этом году в России выпал на севере Чукотского автономного округа. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На севере Чукотки уже выпал снег, но это скорее дождь с мокрым снегом», — рассказал синоптик.

В ближайшие дни еще несколько регионов столкнутся с первыми заморозками и отрицательными температурами. Гидрометцентр России прогнозирует, что 4 и 5 сентября в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай ночью температура опустится до -3 °C.

В Республику Бурятия придут ночные заморозки с температурой до -5 °C. В Забайкальском крае 5 сентября ожидается до -3 °C.

С 4 по 6 сентября в Иркутской области ночью температура опустится до -3… 0 °C, ожидаются сильные дожди, а в горных районах — мокрый снег. В центральные и южные районы Красноярского края и Республику Хакасия также придут ночные заморозки до -3 °C, а в Республику Тыва — до -5 °C. В Свердловской области, напротив, прогнозируют аномально теплую погоду со среднесуточной температурой на 7 °C выше нормы.

Почти все ТЦ рискуют закрыться к концу 2026 года

К 2026 году в России могут закрыться многие торговые центры. Об этом предупредил глава Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров. По прогнозам, к концу года посещаемость магазинов в ТЦ может снизиться на 10% и более.

«Этот год точно не будет хорошим для торговых центров, люди заказывают онлайн, налоги повышаются. На конец года мы увидим больше тысячи закрытий магазинов разного формата в торговых центрах. Всё чаще попадаются новости, что торговый центр снесен, а на его месте будет построен жилой комплекс, многофункциональный комплекс и так далее», — рассказал эксперт.

Шакиров также указал, что торговые центры теряют свою торговую функцию и всё больше внимания уделяют спортивным и развлекательным мероприятиям, но это не приносит значительного увеличения доходов. Новые бренды появляются редко, а большинство арендаторов — это уже зарекомендовавшие себя компании.

«Надо понимать, что есть успешные торговые центры, которые фактически не потеряли посетителей, но средний показатель такой, так как неуспешные теряют посетителей очень сильно», — добавил Шакиров.

Ситуацию усугубляют маркетплейсы, которые забирают значительную часть аудитории у традиционных торговых центров. По данным эксперта Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла Наталии Кермедчиевой, на маркетплейсы приходится уже 64% всех онлайн-продаж.

Когда в самолетах появится интернет

Интернет на борту российских самолетов может быть внедрен в период с 2027 по 2028 годы. Как сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский, скорее всего, эта технология будет реализована на новых лайнерах МС-21.

«Наверное, интернет появится в 2027–2028 годах. Вероятнее всего, это будет реализовано уже на отечественных самолетах МС-21», — сказал Александровский на полях Восточного экономического форума.

Разработка инфраструктуры для обеспечения доступа в интернет на российских самолетах ведется уже несколько лет. В 2024 году «Аэрофлот» и РЖД заключили соглашение с аэрокосмической компанией «Бюро 1440» о совместном сотрудничестве в этой области.

В России перестанут продавать алкоголь

В России перестанут продавать алкоголь. Такие ограничения пока будут действовать в 18 регионах 11 сентября — в День трезвости России.

В России День трезвости отмечается 11 сентября. Этот день посвящен памяти Иоанна Предтечи, который был убит на пиру во дворце царя Ирода. В 1911 году впервые в Санкт-Петербурге прошло празднование Дня трезвости. С 1914 года эта традиция стала регулярной. В 2005 году в современной России День трезвости возродился, а в 2014 году получил статус всероссийского праздника.

Продавать алкоголь не будут никому 11 сентября в магазинах Республики Алтай, Бурятии, Марий Эл, Удмуртии, Белгородской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Мурманской, Саратовской, Свердловской областей. Также продажа таких напитков будет ограничена в Камчатском и Забайкальском крае, в Еврейской автономной области, Севастополе, Запорожской области и в Донецкой Народной Республике.

В то же время местные и региональные власти могут вводить запреты не на всей территории субъекта, а в отдельных муниципалитетах для конкретных дат.

Кроме того, опыт запрета продажи алкоголя предлагают ввести по всей стране. С такой инициативой выступил профессор Международной академии трезвости, действительный член Международной ассоциации психоаналитиков Анатолий Глущенко. Он подчеркнул, что помимо таких мер в этот день нужно сделать упор на просветительскую работу, рассказывая о вреде спиртного.

«Любые виды ограничений должны приветствоваться, и на все регионы надо этот положительный опыт распространять, вплоть до почти полного запрета в принципе. Я не говорю о сухом законе, но чем больше ограничений, тем лучше. При этом всё обязательно должно сопровождаться пропагандистской, просветительской и агитационной работой. Нужно объяснять, для чего это делается и к каким последствиям может привести алкоголь», — пояснил он в разговоре с «Абзацем».

Он считает, что эти меры необходимы для благополучия населения. Глущенко уверен, что это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране и поспособствует повышению производительности труда.

Сегодня на федеральном уровне действует общее для всех регионов ограничение на продажу алкоголя с 23:00 до 08:00 по местному времени. Однако в некоторых регионах может действовать другое время, утвержденное властями.

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