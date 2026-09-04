Хозяйки забывают про это место в стиралке — оно превращается в рассадник бактерий и запаха

Проветривание помогает остаточной влаге быстрее испаряться после стирки Источник: GPT

Стирка закончилась, белье отправилось сушиться, дверца машинки закрыта, лоток задвинут — порядок восстановлен. Так поступают многие, особенно если стиральная машина стоит в небольшой ванной и открытый люк мешает пройти. Но внутри техники после цикла остается влага, а в лотке — капли воды и следы моющего средства.

Поэтому один из самых простых способов снизить вероятность затхлого запаха — дать машине просохнуть. Причем проветривать стоит не только барабан. Производители бытовой техники отдельно обращают внимание и на отсек для порошка и кондиционера.

Почему стиральная машина начинает пахнуть

Неприятный запах обычно накапливается постепенно. Вода задерживается в складках резиновой манжеты, жидкость остается в лотке, а остатки порошка или геля оседают на его стенках. Если после этого всё плотно закрыть, влага испаряется медленнее.

LG в рекомендациях для российского рынка называет среди причин затхлого запаха закрытые после стирки дверцу и ящик для моющих средств, а также избыток порошка или кондиционера. Компания советует после цикла сразу доставать белье и обеспечивать вентиляцию барабана и лотка, особенно во влажную погоду.

Похожую рекомендацию дает Samsung: после окончания программы люк стоит оставить открытым до высыхания барабана и уплотнителя. Производитель также относит лоток, резиновую манжету и сливной фильтр к зонам, которые требуют ухода.

Лоток для моющих средств тоже нуждается в просушивании после цикла Источник: GPT

Маленький лайфхак: выдвиньте лоток

Открывают дверцу после стирки многие. А вот лоток часто остается задвинутым. Между тем именно там после цикла можно заметить воду, размокший порошок или липкие следы кондиционера.

Whirlpool рекомендует после использования оставлять дозатор немного приоткрытым, чтобы он мог полностью высохнуть. Для этого лайфхака не нужны ни специальная химия, ни отдельная уборка — достаточно не задвигать контейнер до упора.

«Убирайте белье сразу после завершения цикла отжима. Держите барабан пустым и оставьте дверцу стиральной машины и ящик для моющих средств открытыми», — советует российская служба поддержки LG.

Что стоит делать после каждой стирки

Уход можно свести к короткому ритуалу:

сразу достать мокрое белье;

проверить складки резиновой манжеты и убрать воду;

оставить дверцу приоткрытой;

слегка выдвинуть лоток;

если в контейнере видны остатки средства, смыть их водой.

Принцип «насыплю побольше — будет чище» со стиральной машиной работает плохо. Samsung предупреждает, что избыток порошка способен остаться в лотке и осесть внутри устройства, поэтому дозировку лучше выбирать по инструкции производителя средства.

Резиновая манжета задерживает воду, ворс и мелкие загрязнения Источник: GPT

Одного проветривания иногда мало

Если запах уже появился, просто оставить дверцу открытой недостаточно. Сначала стоит проверить места, где чаще всего остаются влага и загрязнения.

Лоток обычно можно вынуть, нажав на фиксатор, затем промыть его под проточной водой и пройтись по углублениям мягкой щеткой. Следующий кандидат — резиновая манжета вокруг люка. В ее складках могут оставаться волосы, ворс, мелкий мусор и вода. После влажной очистки уплотнитель важно вытереть насухо.

Не стоит забывать и о сливном фильтре. Если машина стала хуже сливать воду или запах возвращается, фильтр тоже стоит проверить по инструкции. Samsung рекомендует для ряда своих моделей очищать его несколько раз в год.

А уксус и лимонная кислота нужны?

Интернет предлагает десятки рецептов: от уксуса до лимонной кислоты и соды. Универсальным решением их считать не стоит. Материалы уплотнений и режимы обслуживания у машин различаются.

В российском материале Samsung советуют использовать предусмотренный режим очистки и подходящие средства, отмечая, что неверная дозировка уксуса, лимонной кислоты или соды способна навредить технике. Поэтому безопаснее сначала посмотреть руководство к своей модели. Если есть программа вроде «Очистка барабана» или Tub Clean, лучше следовать инструкции производителя.

Регулярная очистка лотка уменьшает накопление остатков порошка и кондиционера Источник: GPT

Когда запах — повод искать неисправность