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Происшествия «Праздник был испорчен»: в ярославском парке начали служебную проверку из-за травмирования ребенка

«Праздник был испорчен»: в ярославском парке начали служебную проверку из-за травмирования ребенка

ЧП произошло 1 сентября

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Ребенок травмировался в Юбилейном парке Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРебенок травмировался в Юбилейном парке Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ребенок травмировался в Юбилейном парке Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ребенок получил травму в Юбилейном парке Ярославля. Происшествие случилось 1 сентября.

«Праздник был испорчен. Девочка радовалась и бежала, а солнце светило прямо в глаза. Она не заметила торчащую сбоку железную перекладину и ударилась об нее головой. В результате у нее образовалась рана г‑образной формы длиной 15 см, на которую наложили множество швов», — рассказали в группе «Жесть Ярославль».

Автор поста обратился к администрации парка с требованием огораживать территорию, если ведутся ремонтные работы.

Девочка разбила голову о металлическую перекладину | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.ruДевочка разбила голову о металлическую перекладину | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.ru

Девочка разбила голову о металлическую перекладину

Источник:

Подслушано в Ярославле / Vk.ru

Суя по всему, происшествие случилось здесь | Источник: Жесть Ярославль / Vk.ruСуя по всему, происшествие случилось здесь | Источник: Жесть Ярославль / Vk.ru

Суя по всему, происшествие случилось здесь

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.ru

В пресс-службе мэрии города порталу 76.RU сообщили, что сейчас организована внутренняя проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, днем 3 сентября на перекрестке проспекта Фрунзе и Чернопрудной улицы в Ярославле кроссовер сбил 10-летнего мальчика, который ехал по пешеходному переходу на самокате.

Происшествие попало на видео. Судя по кадрам с уличной камеры, машина не остановилась перед переходом, сбила ребенка и проехала по нему. Увидевшие случившееся прохожие бросились на помощь мальчику. Они укрыли его и ждали приезда скорой помощи.

Врачи оценили состояние ребенка как тяжёлое.

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Комментарии
2
Гость
12 минут
А где родители были, что разрешили бегать по ухабам, ответственность на них тож есть
Гость
13 минут
Пока непонятно, как там можно бегать было
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Гость
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