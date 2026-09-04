«Праздник был испорчен»: в ярославском парке начали служебную проверку из-за травмирования ребенка

Ребенок травмировался в Юбилейном парке Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ребенок получил травму в Юбилейном парке Ярославля. Происшествие случилось 1 сентября.

«Праздник был испорчен. Девочка радовалась и бежала, а солнце светило прямо в глаза. Она не заметила торчащую сбоку железную перекладину и ударилась об нее головой. В результате у нее образовалась рана г‑образной формы длиной 15 см, на которую наложили множество швов», — рассказали в группе «Жесть Ярославль».

Автор поста обратился к администрации парка с требованием огораживать территорию, если ведутся ремонтные работы.

Девочка разбила голову о металлическую перекладину Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.ru

Суя по всему, происшествие случилось здесь Источник: Жесть Ярославль / Vk.ru

В пресс-службе мэрии города порталу 76.RU сообщили, что сейчас организована внутренняя проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, днем 3 сентября на перекрестке проспекта Фрунзе и Чернопрудной улицы в Ярославле кроссовер сбил 10-летнего мальчика, который ехал по пешеходному переходу на самокате.

Происшествие попало на видео. Судя по кадрам с уличной камеры, машина не остановилась перед переходом, сбила ребенка и проехала по нему. Увидевшие случившееся прохожие бросились на помощь мальчику. Они укрыли его и ждали приезда скорой помощи.