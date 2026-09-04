«Лучший способ сохранить зелень вкусной»: секретный рецепт от опытной хозяйки

Такую зелень можно добавлять в суп, картошку или использовать как соус Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU, Елена Агафонова

Лето прошло, самое время запастись зеленью, которая будет напоминать о летнем солнышке холодными зимними вечерами. Наша читательница Елена Агафонова рассказала, как правильно сохранить вкус петрушки, укропа и лука, чтобы они казались свежими даже после долгого хранения.

Берем любую зелень — вместе со стеблями. (В них самая-самая польза). Моем, режем, складываем в блендер. Добавляем пять зубчиков чеснока, чайную ложку соли (на баночку объемом 0,7 литра). Заливаем всё маслом (оливковым или подсолнечным рафинированным / нерафинированным — на свой вкус). Измельчаем. Количеством масла можно регулировать консистенцию: если хотите погуще, масла нужно поменьше и наоборот. Стерилизуем банки: кипятим их и крышки. Всё, готово!

«Нет лучшего способа сохранить зелень на всю зиму ароматной и вкусной. Ни сушеная, ни замороженная зелень не дадут такого вау-эффекта. Это законсервированное лето и солнце в одной баночке», — рассказывает хозяйка.

А в процессе хранения в заготовку можно добавлять масло, если масса становится суховатой.