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Еда «Лучший способ сохранить зелень вкусной»: секретный рецепт от опытной хозяйки

«Лучший способ сохранить зелень вкусной»: секретный рецепт от опытной хозяйки

Как заготовить укроп, петрушку или лук

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Такую зелень можно добавлять в суп, картошку или использовать как соус | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU, Елена АгафоноваТакую зелень можно добавлять в суп, картошку или использовать как соус | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU, Елена Агафонова

Такую зелень можно добавлять в суп, картошку или использовать как соус

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU, Елена Агафонова

Лето прошло, самое время запастись зеленью, которая будет напоминать о летнем солнышке холодными зимними вечерами. Наша читательница Елена Агафонова рассказала, как правильно сохранить вкус петрушки, укропа и лука, чтобы они казались свежими даже после долгого хранения.

  1. Берем любую зелень — вместе со стеблями. (В них самая-самая польза).

  2. Моем, режем, складываем в блендер.

  3. Добавляем пять зубчиков чеснока, чайную ложку соли (на баночку объемом 0,7 литра).

  4. Заливаем всё маслом (оливковым или подсолнечным рафинированным / нерафинированным — на свой вкус).

  5. Измельчаем. Количеством масла можно регулировать консистенцию: если хотите погуще, масла нужно поменьше и наоборот.

  6. Стерилизуем банки: кипятим их и крышки.

  7. Всё, готово!

«Нет лучшего способа сохранить зелень на всю зиму ароматной и вкусной. Ни сушеная, ни замороженная зелень не дадут такого вау-эффекта. Это законсервированное лето и солнце в одной баночке», — рассказывает хозяйка.

А в процессе хранения в заготовку можно добавлять масло, если масса становится суховатой.

«Можно добавлять в суп, можно поливать вареную картошечку, макать в нее хлеб, использовать и как соус к мясу или рыбе. Зелень остается такой, будто ее только что сорвали с грядки».

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