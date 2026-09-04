«Лучший способ сохранить зелень вкусной»: секретный рецепт от опытной хозяйки

Лето прошло, самое время запастись зеленью, которая будет напоминать о летнем солнышке холодными зимними вечерами. Наша читательница Елена Агафонова рассказала, как правильно сохранить вкус петрушки, укропа и лука, чтобы они казались свежими даже после долгого хранения.
Берем любую зелень — вместе со стеблями. (В них самая-самая польза).
Моем, режем, складываем в блендер.
Добавляем пять зубчиков чеснока, чайную ложку соли (на баночку объемом 0,7 литра).
Заливаем всё маслом (оливковым или подсолнечным рафинированным / нерафинированным — на свой вкус).
Измельчаем. Количеством масла можно регулировать консистенцию: если хотите погуще, масла нужно поменьше и наоборот.
Стерилизуем банки: кипятим их и крышки.
Всё, готово!
«Нет лучшего способа сохранить зелень на всю зиму ароматной и вкусной. Ни сушеная, ни замороженная зелень не дадут такого вау-эффекта. Это законсервированное лето и солнце в одной баночке», — рассказывает хозяйка.
А в процессе хранения в заготовку можно добавлять масло, если масса становится суховатой.
«Можно добавлять в суп, можно поливать вареную картошечку, макать в нее хлеб, использовать и как соус к мясу или рыбе. Зелень остается такой, будто ее только что сорвали с грядки».