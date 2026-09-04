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Страна и мир Не дожил пару дней до своего 32-летия: ушел из жизни звезда «Елок» и «Волкодава» Павел Меленчук

Не дожил пару дней до своего 32-летия: ушел из жизни звезда «Елок» и «Волкодава» Павел Меленчук

Причина смерти артиста не раскрывается

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Прощание с артистом прошло в Калининграде. | Источник: кадр из сериала «Кошка», режиссер Карен Оганесян, START Studio, 2023 годПрощание с артистом прошло в Калининграде. | Источник: кадр из сериала «Кошка», режиссер Карен Оганесян, START Studio, 2023 год

Прощание с артистом прошло в Калининграде.

Источник:

кадр из сериала «Кошка», режиссер Карен Оганесян, START Studio, 2023 год

Российский актер театра и кино Павел Меленчук ушел из жизни в возрасте 31 года. Информация об этом появилась на портале «Кино-театр.ру».

Отмечается, что артист скончался 31 августа 2026 года, не дожив несколько дней до своего 32-летия. Как сообщил его отец Игорь Меленчук, прощание с артистом состоялось 4 сентября в Калининграде.

«Я благодарю и крепко обнимаю, насколько это возможно, всех, кто был неравнодушен к творчеству Павла и любил его. Низкий поклон всем вам, одна просьба: постарайтесь не забывать Павла», — написал он в комментариях на сайте портала.

Павел Меленчук родился 5 сентября 1994 года. Учился в детской студии театра «111» и в ГИТИСе на факультете актерского искусства по специальности «актер драматического театра и кино». Играл в театре «111».

Еще в подростковом возрасте начал сниматься в кино. Он сыграл Санька в драме «В движении» (2002 г.), Ваньку Серебровского в сериале «Умножающий печаль» (2005 г.), Юру в фильме «Елки» (2010 г.), Васильева в сериале «По законам военного времени — 5. Мятеж» (2021 г.). А также в сериале «Волкодав из рода Серых Псов» (2006 г.), где он сыграл главного героя в юном возрасте. В фильмографии актера более 30 проектов.

На сцене театра он исполнял роли шута и принца в спектакле «Золотко» (2006 г.), а также сапожника Алешки в постановке «На дне» (2008 г.). В послужном списке артиста более 100 театральных работ.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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