Появился не сразу: почему на гербе Ярославля медведь — история главного символа города

Почему на гербе Ярославля медведь — история Источник: Александр Куренной / 76.RU, Евгения Бикунова / Городские порталы

Медведя традиционно считают символом Ярославля и Ярославской области. Но почему именно косолапый занимает такую роль в истории и культуре региона? Корреспондент 76.RU задал такой вопрос ярославскому экскурсоводу Анне Суриковой.

Легенда о медведе

Как рассказывает Анна, до 1010 года территория современного Ярославля называлась совсем по-другому. Здесь в те годы проживало языческое племя меря, территорию они провозгласили Медвежьим углом. Туда решил заглянуть великий киевский князь Ярослав Мудрый.

— Он прибыл из Ростова Великого по реке Которосли на место ее слияния с Волгой, чтобы покорить древнеязыческое племя. Чтобы защитить землю, меря напустили лютого злого медведя на князя. Но князь был хитрый и расторопный, поразил медведя секирой, — рассказала экскурсовод.

Меря — это древнее финно-угорское племя, которое проживало в Верхнем Поволжье на территории современных Ярославской, Ивановской, Владимирской областей и некоторых частей Московской и Костромской областей.

Так, на месте Медвежьего угла в 1010 году появился Рубленый город и Десятинная церковь в честь Ильи Пророка. Название пошло оттого, что город был окружен крепостью со стенами из срубленных бревен, характерных для древнерусского зодчества. С северной стороны постройку защищал глубокий Медведицкий овраг, где до XVIII века протекала река Медведица.

Рубленым городом считается древнейшая часть нынешнего Ярославля, расположенная на высоком мысу при слиянии рек Волги и Которосли.

В Музее истории города Ярославля представлен макет Рубленого города Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сейчас территорию Рубленого города представить несложно, она проходит от современного стадиона «Спартаковец» вдоль Которосли до смотровой площадки у Успенского собора и к Арсенальной (или Волжской) башне.

Историческая местность Рубленого города имеет форму треугольника Источник: «Яндекс Карты»

Кстати, у известной легенды про основание города есть несколько трактовок. Например, кто-то говорит, что Ярослав Мудрый сражался не с медведем, а с медведицей.

Медведи здесь в лесах водятся, никто не отменял охоту. Анна Сурикова гид по Ярославлю

По словам экскурсовода, многие историки считают сказания о победе Ярослава над медведем легендами, так как они записаны в летописи позднее, чем появился город.

— Историк Николай Воронин (основываясь на итогах раскопок в Ярославле в 1940 г.) полагал, что сказания связаны с древним культом медведя у финно-угорских племен, а упоминание поклонения жителей Медвежьего угла Велесу является позднейшей вставкой, — рассказала Анна Сурикова.

Велес — одно из главных божеств славянской мифологии. Он считается покровителем скота, богатства, мудрости и проводника между мирами.

Когда появился герб

Первое изображение ярославской земли встречается на печати Ивана IV Грозного в 1577 году. Как утверждает экскурсовод, в качестве символа Ярославля тогда рисовали рыб.

— Впервые медведь с протазаном (секирой) появился только в 1672 году. Его заметили на серебряной тарелке, изготовленной для царя Алексея Михайловича Романова. Но до косолапого Ярославль ассоциировали с рыбой. В то время город был богат на рыбные места. В Волге водилась стерлядь, севрюга и омуль, — рассказала экскурсовод.

По материалам Российского госархива древних актов, медведь с секирой впервые был официально оформлен как ярославский герб указом Петра I и Ивана V 18 июля 1692 года Источник: Российский государственный архив древних актов / Vk.com

Исторический герб города появился в 1778 году при правлении Екатерины II. Императрица утвердила изображение черного медведя с протазаном (в XVIII веке его изображали вместо нынешней секиры) на серебряном фоне. Герольдмейстер, или главный специалист по гербам и родословным, Иван фон Энден создал его на основе более ранних эмблем из «Титулярника» 1672 года.

Протазан — колющее холодное оружие, разновидность копья, имеющее острый плоский наконечник с «ушками» на длинной рукоятке. В русской геральдике протазан считается родовым знаком Рюриковичей. В «Титулярнике» 1672 года протазан — атрибут эмблем Ярославского княжества. На эмблеме был изображен черный медведь на задних лапах, держащий протазан в правой передней лапе. Под изображением были нарисованы лес и трава.

В 1856 году в период геральдической реформы археолога Бориса Кёне герб изменили. На изображение добавили императорскую корону и дубовые ветви с лентой.

В 1995 году исторический герб с шапкой Владимира Мономаха над щитом официально восстановили в правах. Тогда же городской муниципалитет вернул герб в качестве официального символа Ярославля.

Как выглядит герб

Герб Ярославской области украшает административные здания и общественный транспорт, например, его можно увидеть в «Правительственном квартале» на Советской Источник: Александр Куренной / 76.RU

Герб представляет собой французский щит, увенчанный шапкой Владимира Мономаха. На нем изображен обращенный вправо черный медведь, держащий на левом плече секиру.

Всего на гербе Ярославской области используются три главных геральдических цвета:

золотой (означает защиту, власть и труд);

серебряный (выражает чистоту, благородство и свет, передает мирные намерения горожан);

черный (означает мудрость, силу и мощь).

Медведь на желтом фоне представляет Ярославскую область, на синем — сам Ярославль Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Самые узнаваемые медведи в городе

В Ярославле изображения медведей можно встретить повсюду. Например, по всему городу находятся медведики.

Миниатюрные скульптуры косолапого начали устанавливать в Ярославле в 2024 году. Проект запустил ярославский блогер Данила Грибов. Каждая из статуэток символизирует определенный этап в истории и культуре города. Например, на улицах появились медведик-купец, медведик-космонавт, медведик-рабочий и другие. Всего — 18 медведиков.

Медведиков можно найти по всему городу. На фото — медведь «Чеканщик» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Помимо них есть четыре большие скульптуры:

«Медведь с протазаном» (ул. Кирова, 7/8);

«Рычащий медведь» (ул. Первомайская, 55);

«Медведь с рыбой» (Парк 1000-летия Ярославля);

«Медведь-нефтяник» (около ДК «Нефтяник» на Московском проспекте, 92).

Также по городу установлены 10 медведей-навигаторов.

В декабре 2024 года в Ярославле установили пластиковые скульптуры с навигацией Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кроме того, в Ярославском музее-заповеднике более 30 лет живет медведица Маша.

— Сейчас Маша вышла на пенсию и гостей больше не принимает, но туристы всегда интересуются: «А как дела у Маши?» — рассказала экскурсовод.

Также забавные мишки живут в местном зоопарке. Косолапых зовут Топа и Умка.

Мишки Ума и Топа живут в зоопарке много лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU С этой парочки начался Ярославский зоопарк. 18 лет назад мишек изъяли из природы, у них то ли погибла мать, то ли она их оставила Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU