Трусова вернулась, а Гуменник дважды упал: как прошел первый день турнира в Японии

Александра Трусова впервые за четыре года выступает на официальных соревнованиях Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В Японии подошел к концу первый день турнира серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup 2026. В нем в нейтральном статусе выступают российские фигуристы, в том числе Александра Игнатова (Трусова), для которой это первые соревнования после Олимпиады-2022. Рассказываем о результатах.

22-летняя Александра Игнатова (Трусова) за четыре года успела выйти замуж, сменить фамилию и родить сына. В Токио она впервые после Олимпиады вернулась на лед и чисто откатала короткую программу, получив за нее 74,92 балла, — у нее промежуточное четвертое место.

«В целом очень переживала. Видела, что разобрали на цитаты мои слова в „кисс энд край“. Забыла, что там микрофон. Я нервничаю даже на тренировке перед произвольной всегда. На соревнованиях это умножается на десять. На мой взгляд, двойной аксель был немного опасный. Вчера мне было очень хорошо, я кайфовала от всего. Сегодня после тренировки я не могла ничего есть. В целом заранее не думала об этом и не представляла этот день. Проговаривала это, но верить — не верила», — цитирует Трусову «Матч ТВ».

Первое место по итогам короткой программы заняла японка Ами Накаи (80,27), второе — ее соотечественница Мао Шимада (78,84).

Россиянка Камилла Нелюбова (76,08) стала третьей, еще одна россиянка Анна Фролова (73,66) заняла пятое место.

С произвольной программой фигуристки выступят 6 сентября.

Источник: Городские медиа

Также на лед в Токио с короткой программой выходили мужчины-одиночники. Первое место занимает японец Рио Наката (96,38 балла). Чемпион России Владислав Дикиджи идет вторым — за свой прокат он получил 88,79 балла. Тройку замыкает японец Шун Сато (85,71).

Россиянин Евгений Семененко располагается на шестой строчке (74,41). Чемпион России и участник Олимпиады‑2026 Петр Гуменник дважды упал во время проката и стал 13‑м из 16 участников. За прокат он получил 65,54 балла.

«От меня вроде никто не ждал, чтобы я прямо сейчас вышел и всё чисто откатал. Понятное дело, что главные старты впереди и это самое начало сезона, а я всегда набираю форму к февралю. Поэтому пока что я и сам от себя лишнего не ждал, но старался подойти к соревнованиям ответственно и набирал форму», — признался Гуменник в интервью «Матч ТВ».