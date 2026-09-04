Граффити и сбывшаяся мечта: как курьер с ДЦП оказался в центре большого фестиваля. Видео

Антон Хасанов из Архангельска, который работает курьером, несмотря на диагноз «ДЦП», проводит выходные в Екатеринбурге . Организаторы Народной премии 29.RU подарили ему поездку на самый большой фестиваль уличной культуры — «Стенограффия». В видео выше показываем, как он с пользой проводит время и радуется каждому мгновению. Его искренние эмоции заставляют задуматься о многом и, безусловно, вдохновляют.

«Антон очень рад, и я рада. Здесь люди очень творческие. Он еще в детстве очень много рисовал. У него была мечта: он хотел порисовать на уличном фестивале, а у нас в Архангельске нельзя это, но он хотел. Вот ему подарили эту поездку. Я им горжусь. Потому что он всё сделал сам. Всего сам добился. Очень упорный, очень упрямый», — сказала нашим коллегам из Е1.RU Елена Хасанова.