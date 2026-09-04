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Культура Истории Граффити и сбывшаяся мечта: как курьер с ДЦП оказался в центре большого фестиваля. Видео

Граффити и сбывшаяся мечта: как курьер с ДЦП оказался в центре большого фестиваля. Видео

Антону Хасанову подарили поездку на «Стенограффию»

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Антон работает в доставке, чтобы помогать людям

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU, Кристина Полевая / 29.RU, Валерия Богатырёва / 29.RU

Антон Хасанов из Архангельска, который работает курьером, несмотря на диагноз «ДЦП», проводит выходные в Екатеринбурге. Организаторы Народной премии 29.RU подарили ему поездку на самый большой фестиваль уличной культуры — «Стенограффия». В видео выше показываем, как он с пользой проводит время и радуется каждому мгновению. Его искренние эмоции заставляют задуматься о многом и, безусловно, вдохновляют.

Антону дали мастер-класс по уличному искусству Антон Аист (команда «Районс») и граффити-райтер Андрей Скрепа. Парень рисовал вместе с опытными художниками у детской академии искусств «Большой Полет».

«Стенограффия» — международный фестиваль уличного искусства, который ежегодно проводится в Екатеринбурге с 2010 года.

В поездке Антона сопровождает мама.

«Антон очень рад, и я рада. Здесь люди очень творческие. Он еще в детстве очень много рисовал. У него была мечта: он хотел порисовать на уличном фестивале, а у нас в Архангельске нельзя это, но он хотел. Вот ему подарили эту поездку. Я им горжусь. Потому что он всё сделал сам. Всего сам добился. Очень упорный, очень упрямый», — сказала нашим коллегам из Е1.RU Елена Хасанова.

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Валерия Богатырёва
Заместитель главного редактора
Курьер ДЦП Стенография Уличное искусство
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