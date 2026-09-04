Жителей Ярославской области призвали не ходить в парк из-за медведей

Национальный парк «Плещеево озеро», расположенный в Переславле-Залесском Ярославской области, предупредил местных жителей об опасности встреч с медведями. По информации организации, число сообщений о таких пересечениях в последнее время возросло.
«На территории парка отмечается повышенная активность бурых медведей. Наблюдается учащение выходов хищников к населенным пунктам, автомобильным дорогам общего пользования и местам традиционного сбора грибов и ягод. В указанных зонах риск встречи человека с медведем существенно возрастает», — проинформировала пресс-служба нацпарка 4 сентября.
Для безопасности жителей призвали:
отказаться от походов по лесу;
избегать прогулок в одиночку или небольшими группами;
ни в коем случае не приближаться к животным и не пытаться их покормить.
Также запрещено посещать экологические тропы национального парка без сопровождения государственного инспектора парка.
При встрече с медведем людям порекомендовали:
не бежать, а медленно отступать назад, избегая резких движений;
держать под рукой перцовый спрей (но используйте только в крайнем случае).
В самом парке усилили патрулирование особо опасных участков.
Напомним, в ночь на 23 августа медведя, бегающего по улицам, видели в Ярославле. Зверь даже попал на камеры видеонаблюдения. К счастью, никто из жителей не пострадал. Днем на место выезжал государственный охотничий инспектор, но обнаружить косолапого не удалось. Вероятно, к этому времени мишка покинул городскую черту.