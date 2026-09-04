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Животные Жителей Ярославской области призвали не ходить в парк из-за медведей

Жителей Ярославской области призвали не ходить в парк из-за медведей

Сообщение опубликовала пресс-служба национального парка «Плещеево озеро»

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В парке «Плещеево озеро» предупредили о медведях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ парке «Плещеево озеро» предупредили о медведях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В парке «Плещеево озеро» предупредили о медведях

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Национальный парк «Плещеево озеро», расположенный в Переславле-Залесском Ярославской области, предупредил местных жителей об опасности встреч с медведями. По информации организации, число сообщений о таких пересечениях в последнее время возросло.

«На территории парка отмечается повышенная активность бурых медведей. Наблюдается учащение выходов хищников к населенным пунктам, автомобильным дорогам общего пользования и местам традиционного сбора грибов и ягод. В указанных зонах риск встречи человека с медведем существенно возрастает», — проинформировала пресс-служба нацпарка 4 сентября.

Для безопасности жителей призвали:

  • отказаться от походов по лесу;

  • избегать прогулок в одиночку или небольшими группами;

  • ни в коем случае не приближаться к животным и не пытаться их покормить.

Также запрещено посещать экологические тропы национального парка без сопровождения государственного инспектора парка.

При встрече с медведем людям порекомендовали:

  • не бежать, а медленно отступать назад, избегая резких движений;

  • держать под рукой перцовый спрей (но используйте только в крайнем случае).

В самом парке усилили патрулирование особо опасных участков.

Напомним, в ночь на 23 августа медведя, бегающего по улицам, видели в Ярославле. Зверь даже попал на камеры видеонаблюдения. К счастью, никто из жителей не пострадал. Днем на место выезжал государственный охотничий инспектор, но обнаружить косолапого не удалось. Вероятно, к этому времени мишка покинул городскую черту.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Медведь Национальный парк Плещеево озеро Переславль-Залесский
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Комментарии
16
Гость
14 минут
Символ правящей партии страны сам вышел поближе к народу в канун выборов? Жди беды...
Гость
24 минуты
По мера одичания страны дикие животные будут всё ближе подбираться к человеческому жилью.
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Гость
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