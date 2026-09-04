На Украине ждут глобальных изменений в сентябре и угрожают закрыть небо над Россией: главное об СВО за неделю

Зеленский призывает другие страны избегать полетов над Россией Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Между Россией и Украиной практически не прекращаются удары. Запад усиливает военную поддержку Киева, а глава киевского режима Владимир Зеленский призвал нарастить атаки и прекратить полеты над Россией. Вместе с этим он заявил о готовности к мирным переговорам, а организовать трехстороннюю встречу между Москвой, Вашингтоном и Киевом ему уже помогают спецпосланники президента США Дональда Трампа.

Уследить за всеми событиями в новостном потоке сложно, поэтому каждую пятницу мы собираем дайджест главных событий про СВО. Сегодня расскажем о том, что произошло за последние семь дней.

Взаимные атаки России и Украины

Атаки со стороны Украины практически не прекращаются. Каждый день ВСУ бьет по многоквартирным домам, складам и заводам, пытаясь вывести из строя работу предприятий и разрушить российскую экономику.

В Ростовской области на этой неделе во время атаки пострадали четверо детей. Всего во время налетов ранило 11 человек, из них 9 госпитализировали. Один ребенок попал к медикам в тяжелом состоянии.

Также удар пришелся по логистическому объекту компании Ozon. Но людей заблаговременно эвакуировали и никто не пострадал. После этого в регионе ввели режим ЧС.

В Севастополе дроны били по жилым домам и автомобилям. При отражении атаки беспилотников погиб мужчина, еще три человека пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Еще один прилет беспилотников был по многоэтажке в Екатеринбурге. Там пострадали четыре человека, им оказали всю необходимую помощь, сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Во время удара молодым мамам пришлось эвакуироваться из дома с детьми на руках самостоятельно. Одна из них рассказала, что взрыв произошел после жужжания.

«Мы живем на восьмом этаже. Я с ребенком сидела в гостиной возле окна и резко услышала жужжание и бах. Схватила ребенка и сразу убежала в ванную. Мы там спрятались, я успокоила ребенка, смотрю: во дворе все окна выбиты, всё выбито. Очень страшно. У меня мама рядом живет, к ней поедем. У нас выбиты все балконы, квартиру я не успела осмотреть, не до этого было. Входная группа, стекла — всё выбито», — отметила пострадавшая в разговоре с журналистами E1.RU.

Также в этот день атака была по логистическому центру. К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудников заблаговременно эвакуировали.

В Подмосковье дроны ударили по нескольким жилым домам. Один из беспилотников упал на территории завода в деревне Большое Буньково, сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

В результате атаки по жилым домам пострадали два человека. 44-летний мужчина в момент происшествия находился в проезжавшем мимо автомобиле, который задели обломки беспилотника. Второй 22-летний пострадавший работал на расположенной неподалеку стройке — он получил осколочное ранение бедра. Врачи оказали раненым помощь.

Источник: Воробьёв LIVE / Telegram

Источник: Воробьёв LIVE / Telegram

Неспокойно было и в Белгородской области. Там не обошлось без жертв. Из-за удара ВСУ погибли врач и фельдшер скорой помощи и супружеская пара, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Александр Шуваев.

В Курской области беспилотник попал прямо в автомобиль. Ранения получил 64-летний мужчина. Губернатор Александр Хинштейн отметил, что травмы оказались легкими, поэтому пострадавший может лечиться амбулаторно.

Без последствий не обошлось в Орловской области. Там обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новосиле. Теперь правительство решает вопрос об отселении жильцов и замене поврежденных окон.

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» произошла массовая атака по гражданской инфраструктуре. По данным оперативного штаба Краснодарского края, из-за ударов загорелась нефтебаза. В настоящее время на местах обнаружения обломков дронов работают оперативные и специальные службы. Предварительно, пострадавших нет.

Вместе с этим аэропорт Сочи закрыт с 22:19 3 сентября. На вылет задерживается более 30 рейсов, а на прилет более 40. Задержки касаются как внутренних, так и зарубежных направлений.

Атаки на НПЗ прокомментировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что есть единый подход к защите от таких ударов.

«Есть единый подход к защите от ударов по НПЗ и другим объектам. Мы столкнулись с этой ситуацией, потому что думали, что это чисто гражданские объекты, которые не могут подвергнуться атакам, но наш противник рассуждает иначе. Мы вынуждены были отвечать зеркально. Наш ответ оказался весьма значимым. Результат уже есть и будет», — заявил Путин на пленарной сессии ВЭФ.

Он добавил, что на этой неделе также были совершены три атаки на НПЗ. Однако все их успешно отбили.

По его словам, компании сейчас начали вкладывать деньги в защиту своих предприятий и результат уже есть. Это создает условия и гарантии безопасности в будущем.

Говоря о ремонтных работах на НПЗ, пострадавших от атак дронов, президент России отметил, что их осталось порядка 10%.

«Цены на нефть подросли, и выгодно вывозить сырую нефть, чем перерабатывать внутри страны, но чувство ответственности у наших компаний все-таки есть. Оставшиеся 10%, думаю, отремонтируем довольно быстро», — подчеркнул Путин.

В ответ на налеты по российским регионами, ВС РФ нанесли комбинированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками большой дальности по объектам в Киевской и Одесской областях. В Киеве и Киевской области поражены предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также логистический центр «Еко-Автотехникс», где хранились товары двойного назначения.

В Одессе и Одесской области удар пришёлся на портовую и складскую инфраструктуру — в том числе порты «Одесса» и «Черноморск» — используемую для хранения и доставки военных грузов и горюче-смазочных материалов для обеспечения ВСУ. Кроме того, поразили объекты энергетики и производства безэкипажных катеров.

После некоторых атак на Украине начались перебои с электроэнергией и водоснабжением. Из-за этого власти Киева ожидают тяжелую предстоящую зиму по всей стране. Об этом заявил советник главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов.

Запад готовит военную поддержку для Киева

Украина уже продолжительное время испытывает трудности с вооружением, поэтому Зеленский часто призывает страны Европы к финансовой и военной помощи. На этой неделе США выделили более 238 миллионов долларов для работы в Польше центра технической поддержки, который занимается обслуживанием поставленного Киеву вооружения.

По данным портала госрасходов США, средства получила компания Amentum Services, обеспечивающая работу центра технической и логистической поддержки в польской Ясенке. Его специалисты дистанционно помогают украинским военным обслуживать поставленное вооружение и обеспечивают поставки необходимых запчастей.

Контракт заключили еще в декабре 2022 года на 35,7 миллиона долларов. С тех пор в него внесли 29 изменений, а объем выделенного финансирования вырос до 238,2 миллиона долларов. В этом году США продолжили выделять деньги на обслуживание центра, нарастив финансирование на 8,7 миллиона долларов. Предельная стоимость контракта может достигнуть 442,6 миллиона долларов, а возможность его продления предусмотрена до декабря 2027 года.

Активную поддержку Киеву оказывает и Германия. Там международная компания Auterion и украинская Airlogix запустили серийное производство беспилотников для Украины в районе Мюнхена. Всего компании планируют собрать 5 тысяч беспилотников, сообщает агентство DPA.

Auterion — разработчик операционных систем и программного обеспечения для автономных систем. Штаб-квартира компании находится в США, а инженерные центры — в Цюрихе и Мюнхене.

Стоимость контракта на поставку военной помощи Украине составляет около 300 миллионов евро. Первая партия дронов уже изготовлена. Полное выполнение заказа правительства Германии запланировано на середину 2027 года.

Проект подразумевает производство двух моделей дронов — средней и увеличенной дальности. Auterion отвечает за разработку программного обеспечения и операционной системы, а Airlogix поставляет аппаратную часть.

Кроме площадки под Мюнхеном, сборку беспилотников планируют развернуть еще на одном предприятии на востоке Германии.

Делать ставку на долгосрочное включение украинского военно-промышленного комплекса в европейскую оборонную промышленность продолжают и в Брюсселе.

В Еврокомиссии рассказали, что Европейский Союз намерен и далее сближать оборонные отрасли и расширять совместные проекты с Украиной.

В настоящее время стороны работают над унификацией стандартов, развитием совместного производства и формированием поддержки Киева на период после 2028 года, сообщают «Известия».

В Министерстве иностранных дел России рассматривают такие планы как попытку затянуть конфликт. Предупреждение от МИД РФ уже получила Германия.

В министерстве отметили, что размещение германских дальнобойных систем могут стать законными военными целями для России. Кроме того, Москва будет учитывать подобные планы при обеспечении собственной безопасности, подчеркнули в российском посольстве в Берлине.

О том, что Россия в курсе информации о планах Европы развернуть на Украине производство дальнобойных ракет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подтвердил, что эти объекты станут законной целью для российских ударов.

«Что касается сообщения о планах по налаживанию производства дальнобойных ракет на территории Украины, мы слышали об этом, мы отслеживаем тщательно информацию, мы ее проверяем», — рассказал Песков во время брифинга.

Премьер Болгарии Румен Радев, считает ситуацию с военной помощью Киеву безрассудной. Он заявил, что Запад не учитывает факт того, что Россия ядерная держава. Он уверен, что Европа не сможет ей противостоять.

«Коллективный Запад пытается одержать победу над Россией, но не учитывает тот факт, что это крупнейшая ядерная держава и Европа не может противостоять ее гиперзвуковым ракетам. Европа может существовать и без России, но Европе будет трудно долго существовать против России», — подчеркнул он, отвечая на вопросы депутатов парламента.

Зеленский призвал усилить удары и не летать над Россией

Несмотря на многочисленные предостережения от России и других государств, глава киевского режима продолжает настаивать на нанесении ударов по российским территориям и избегать полётов над страной. По его мнению, российское небо становится небезопасным.

Однако гражданская авиация России продолжает стабильную и безопасную работу, сообщил «Коммерсанту» глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, число стран с прямым авиасообщением с Россией продолжает расти.

Он назвал угрозы в адрес гражданской авиации «терроризмом в чистом виде» и подчеркнул, что российские власти принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Информация о таких мерах доводится до зарубежных авиационных властей и авиакомпаний.

Глава Росавиации добавил, что ведомство совместно с федеральными и региональными властями продолжает усиливать безопасность использования воздушного пространства и защищенность объектов транспортной инфраструктуры.

Помимо призывов не летать над Россией, Зеленский побуждает нарастить количество ударов беспилотниками по регионам до 1000 в день. При этом он часто утверждает, что Киев готов на переговоры с Москвой, и Украина стремится к миру.

Однако в его словам сомневаются в МИД РФ. Представитель министерства Мария Захарова назвала заявления Зеленского фальшивыми.

«Теперь Зеленский призвал повысить количество ударов до 1000 в сутки… Прекрасно понимают Зеленский и киевский режим, что и эти, и другие заявления не способны повлиять на ситуацию на поле боя. Они прекрасно осознают, что эти заявления очевидно являются доказательством фальшивости их предыдущих заявлений якобы о стремлении к миру», — сказала она на брифинге на полях Восточного экономического форума.

Перспектива мирных переговоров и завершения СВО

Мирные переговоры между Россией и Украиной уже продолжительное время на паузе. Однако после недавнего визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, в этом вопросе появился некий прогресс.

Он предложил российской стороне провести трехстороннюю встречу лидеров США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.

После этого американские официальные лица проинформировали Зеленского о переговорах в Москве. Ему тоже предложили провести трехсторонний саммит, а также сообщили, что Рэтклифф обсуждал в России возможность возобновления мирного диалога.

После этого Зеленский созвонился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Он заявил, что сейчас стороны обсуждают «определение даты визита на Украину».

«Хороший телефонный разговор с представителями президента [США Дональда] Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Было детально и конструктивно», — написал он в своем Telegram-канале.

Позже источник ТАСС подтвердил, что стороны провели телефонные контакты. Спецпосланники главы Белого дома уже активизировали посреднические усилия по Украине.

Они должны посетить Москву и Киев 5–6 сентября. В Кремле отметили, что проинформируют о контактах с американскими переговорщиками после их проведения.

По словам Дмитрия Пескова, Москва не станет вести прямых переговоров с Киевом о прекращении терактов перед визитом американских эмиссаров. Он предположил, что США сами потребуют от Украины таких действий.

После этого в МИД РФ заявили о готовности новых контактов по вопросу украинского урегулирования. По словам Марии Захаровой, важны не только сами переговоры, но и выполнение достигнутых договоренностей. Она напомнила, что Россия со своей стороны ранее выполняла взятые обязательства.

«Мы всегда говорили о том, что мы не против каких-либо контактов, мы за них, мы всегда в них участвуем. Мы говорим о том, что готовы к будущим таким контактам», — сказала дипломат в интервью «Известиям».

Переговоры могут состояться, если у Украины будут серьезные намерения. Так считает глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Мы готовы к переговорам, если есть серьезные намерения — мы для них открыты. Если нет, наша славная армия, наши бойцы специальной военной операции делают свое дело. Мы продвигаемся, уверенно продвигаемся», — сказала она в разговоре с РИА Новости.

О скором завершении СВО на этой неделе объявил президент России Владимир Путин. Это произошло во время его разговора с индийским премьер‑министром Индии Нарендрой Моди.

Политик затронул тему Украины и подчеркнул необходимость решать все проблемы мирными средствами. Моди призвал «двигаться именно в этом направлении».

«Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся», — сказал президент РФ после выступления Моди.

Путин комментирует мирные переговоры далеко не в первый раз. По его словам, Россия остается открытой к диалогу, но исключительно на основе реально сложившейся обстановки.

Заявления президента России поспешил прокомментировать Зеленский. Он считает, что для завершения СВО в Москве должно быть подходящее настроение.

Кроме того, он намекнул, что сентябрь этого года может изменить многое, но не уточнил, что именно. В одном из своих обращений Зеленский призвал партнеров помочь странам добиться мира.

В Кремле не исключили, что Москве и Киеву удастся выйти в режим мирного урегулирования. Однако пока конкретных предпосылок нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.