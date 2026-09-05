Погода 5 сентября покажет, когда придет зима: народные приметы

К началу сентября созревшая брусника напоминала, что время летних работ подходит к концу Источник: GPT

5 сентября в народном календаре называют Лупом Брусничником. Встречаются и другие варианты — день Лупы Брусничника, Лупов день. Название появилось неслучайно: к началу сентября в лесах как раз поспевала брусника, и за ягодой отправлялись целыми семьями.

К этому времени сельские работы постепенно переходили в осенний режим. Собирали и заготавливали ягоды, убирали овес, занимались льном. Одновременно начинали ждать первых холодных утренников — их называли лупенскими морозами. Особенно опасались за оставшийся на полях урожай.

Православная церковь 5 сентября вспоминает мученика Луппа Солунского. По церковному преданию, он был слугой святого Димитрия Солунского и пострадал за христианскую веру в конце III — начале IV века.

Что нельзя делать 5 сентября

В народных представлениях Лупов день больше подходил для привычной работы, чем для резких перемен. С ним связывали и несколько бытовых запретов, нарушение которых, как считалось, могло принести ссоры или материальные неприятности:

давать деньги или вещи в долг — существовало поверье, что вместе с ними из дома может уйти достаток;

устраивать большую уборку, подметать и выносить сор — боялись символически «вымести» домашнее благополучие;

бездельничать — день приходился на горячую пору уборки урожая, поэтому праздность в народе связывали с будущими денежными трудностями;

начинать крупные дела и принимать поспешные решения — по приметам, новые начинания могли столкнуться с неожиданными препятствиями;

рассказывать чужие тайны и распускать сплетни — считалось, что неосторожные слова способны привести к конфликтам;

стричь волосы и ногти — с такими действиями существовали суеверия о потере удачи и благополучия;

раздавать обещания, которые человек не собирается выполнять, — в народе полагали, что подобная неосторожность может испортить отношения с окружающими.

С урожаем старались управиться до холодных утренников, которые в народе называли лупенскими морозами Источник: GPT

Что можно делать 5 сентября

Главные занятия этого дня были вполне практичными и напрямую зависели от сезона. Начало сентября требовало не терять время: нужно было успеть собрать лесные дары и закончить часть полевых работ:

отправляться за брусникой и заготавливать ягоды на зиму — из урожая делали напитки, варенье и другие припасы;

собирать клюкву там, где она уже успевала созреть;

убирать овес — состояние брусники даже использовали как своеобразную подсказку, что зерно уже пора снимать с поля;

заниматься льном и другими сезонными сельскими работами;

выполнять привычные домашние и хозяйственные дела — спокойная повседневная работа считалась уместной для этого дня;

готовить блюда и заготовки с брусникой, чтобы сохранить урожай на холодное время года;

устраивать встречи и семейные события — в некоторых вариантах народного календаря 5 сентября считали подходящим днем для заключения брака.

С брусникой связывали и более необычные обычаи. В некоторых местностях первой собранной ягоде или брусничному листу приписывали способность приносить здоровье и защищать дом. В народе верили, что приготовленный 5 сентября напиток из брусничных листьев особенно полезен при простуде и упадке сил. Существовал также обычай печь пироги с брусникой и делиться ими с соседями и путниками — считалось, что такое угощение помогает уберечь от болезней и недобрых сил.

За журавлями 5 сентября следили особенно внимательно, пытаясь по их отлету судить о приближении зимы Источник: GPT

Народные приметы о погоде 5 сентября

Особенно внимательно на Лупа Брусничника смотрели на небо. Поведение журавлей, утренний холод, туман и состояние растений в народном календаре использовали для попыток угадать погоду ближайших недель и даже характер будущей зимы:

журавли отправились на юг — к раннему наступлению зимы;

журавли летят высоко — зиму ожидали морозной;

журавли держатся низко над землей — рассчитывали на сравнительно мягкую зиму;

стая журавлей движется быстро и почти без крика — к скорому затяжному ненастью;

утром нет заморозка — оставшуюся часть сентября ждали теплой;

утренний иней быстро исчез — к продолжительному сентябрьскому теплу;

горох зацвел второй раз — осень, по приметам, должна быть долгой и теплой;

вечером появился туман — на следующий день ожидали улучшения погоды;

день стоит тихий, солнечный и теплый — хорошую погоду ждали и дальше в сентябре;

прогремел гром — осень считали вероятно теплой, а предстоящую зиму — холодной;

опавшие листья ложатся лицевой стороной к земле — зиму ожидали мягкой.