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Осень Погода 5 сентября покажет, когда придет зима: народные приметы

Погода 5 сентября покажет, когда придет зима: народные приметы

В этот день собирали бруснику, спешили убрать овес и внимательно следили за журавлями в небе

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К началу сентября созревшая брусника напоминала, что время летних работ подходит к концу | Источник: GPTК началу сентября созревшая брусника напоминала, что время летних работ подходит к концу | Источник: GPT

К началу сентября созревшая брусника напоминала, что время летних работ подходит к концу

Источник:

GPT

5 сентября в народном календаре называют Лупом Брусничником. Встречаются и другие варианты — день Лупы Брусничника, Лупов день. Название появилось неслучайно: к началу сентября в лесах как раз поспевала брусника, и за ягодой отправлялись целыми семьями.

К этому времени сельские работы постепенно переходили в осенний режим. Собирали и заготавливали ягоды, убирали овес, занимались льном. Одновременно начинали ждать первых холодных утренников — их называли лупенскими морозами. Особенно опасались за оставшийся на полях урожай.

Православная церковь 5 сентября вспоминает мученика Луппа Солунского. По церковному преданию, он был слугой святого Димитрия Солунского и пострадал за христианскую веру в конце III — начале IV века.

Что нельзя делать 5 сентября

В народных представлениях Лупов день больше подходил для привычной работы, чем для резких перемен. С ним связывали и несколько бытовых запретов, нарушение которых, как считалось, могло принести ссоры или материальные неприятности:

  • давать деньги или вещи в долг — существовало поверье, что вместе с ними из дома может уйти достаток;

  • устраивать большую уборку, подметать и выносить сор — боялись символически «вымести» домашнее благополучие;

  • бездельничать — день приходился на горячую пору уборки урожая, поэтому праздность в народе связывали с будущими денежными трудностями;

  • начинать крупные дела и принимать поспешные решения — по приметам, новые начинания могли столкнуться с неожиданными препятствиями;

  • рассказывать чужие тайны и распускать сплетни — считалось, что неосторожные слова способны привести к конфликтам;

  • стричь волосы и ногти — с такими действиями существовали суеверия о потере удачи и благополучия;

  • раздавать обещания, которые человек не собирается выполнять, — в народе полагали, что подобная неосторожность может испортить отношения с окружающими.

С урожаем старались управиться до холодных утренников, которые в народе называли лупенскими морозами | Источник: GPTС урожаем старались управиться до холодных утренников, которые в народе называли лупенскими морозами | Источник: GPT

С урожаем старались управиться до холодных утренников, которые в народе называли лупенскими морозами

Источник:

GPT

Что можно делать 5 сентября

Главные занятия этого дня были вполне практичными и напрямую зависели от сезона. Начало сентября требовало не терять время: нужно было успеть собрать лесные дары и закончить часть полевых работ:

  • отправляться за брусникой и заготавливать ягоды на зиму — из урожая делали напитки, варенье и другие припасы;

  • собирать клюкву там, где она уже успевала созреть;

  • убирать овес — состояние брусники даже использовали как своеобразную подсказку, что зерно уже пора снимать с поля;

  • заниматься льном и другими сезонными сельскими работами;

  • выполнять привычные домашние и хозяйственные дела — спокойная повседневная работа считалась уместной для этого дня;

  • готовить блюда и заготовки с брусникой, чтобы сохранить урожай на холодное время года;

  • устраивать встречи и семейные события — в некоторых вариантах народного календаря 5 сентября считали подходящим днем для заключения брака.

С брусникой связывали и более необычные обычаи. В некоторых местностях первой собранной ягоде или брусничному листу приписывали способность приносить здоровье и защищать дом. В народе верили, что приготовленный 5 сентября напиток из брусничных листьев особенно полезен при простуде и упадке сил. Существовал также обычай печь пироги с брусникой и делиться ими с соседями и путниками — считалось, что такое угощение помогает уберечь от болезней и недобрых сил.

За журавлями 5 сентября следили особенно внимательно, пытаясь по их отлету судить о приближении зимы | Источник: GPTЗа журавлями 5 сентября следили особенно внимательно, пытаясь по их отлету судить о приближении зимы | Источник: GPT

За журавлями 5 сентября следили особенно внимательно, пытаясь по их отлету судить о приближении зимы

Источник:

GPT

Народные приметы о погоде 5 сентября

Особенно внимательно на Лупа Брусничника смотрели на небо. Поведение журавлей, утренний холод, туман и состояние растений в народном календаре использовали для попыток угадать погоду ближайших недель и даже характер будущей зимы:

  • журавли отправились на юг — к раннему наступлению зимы;

  • журавли летят высоко — зиму ожидали морозной;

  • журавли держатся низко над землей — рассчитывали на сравнительно мягкую зиму;

  • стая журавлей движется быстро и почти без крика — к скорому затяжному ненастью;

  • утром нет заморозка — оставшуюся часть сентября ждали теплой;

  • утренний иней быстро исчез — к продолжительному сентябрьскому теплу;

  • горох зацвел второй раз — осень, по приметам, должна быть долгой и теплой;

  • вечером появился туман — на следующий день ожидали улучшения погоды;

  • день стоит тихий, солнечный и теплый — хорошую погоду ждали и дальше в сентябре;

  • прогремел гром — осень считали вероятно теплой, а предстоящую зиму — холодной;

  • опавшие листья ложатся лицевой стороной к земле — зиму ожидали мягкой.

Луп Брусничник приходился на заметную границу сезонов. Лето уже уходило, в лесах поспевали осенние ягоды, а на полях старались закончить работу до первых серьезных холодов. Поэтому многие приметы 5 сентября были связаны именно с приближением осени: крестьяне присматривались к птицам, растениям, туману и утренней температуре, пытаясь понять, сколько теплых дней еще осталось.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Погода Народные приметы и поверья
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