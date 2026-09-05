Погода 5 сентября покажет, когда придет зима: народные приметы

5 сентября в народном календаре называют Лупом Брусничником. Встречаются и другие варианты — день Лупы Брусничника, Лупов день. Название появилось неслучайно: к началу сентября в лесах как раз поспевала брусника, и за ягодой отправлялись целыми семьями.
К этому времени сельские работы постепенно переходили в осенний режим. Собирали и заготавливали ягоды, убирали овес, занимались льном. Одновременно начинали ждать первых холодных утренников — их называли лупенскими морозами. Особенно опасались за оставшийся на полях урожай.
Православная церковь 5 сентября вспоминает мученика Луппа Солунского. По церковному преданию, он был слугой святого Димитрия Солунского и пострадал за христианскую веру в конце III — начале IV века.
Что нельзя делать 5 сентября
В народных представлениях Лупов день больше подходил для привычной работы, чем для резких перемен. С ним связывали и несколько бытовых запретов, нарушение которых, как считалось, могло принести ссоры или материальные неприятности:
давать деньги или вещи в долг — существовало поверье, что вместе с ними из дома может уйти достаток;
устраивать большую уборку, подметать и выносить сор — боялись символически «вымести» домашнее благополучие;
бездельничать — день приходился на горячую пору уборки урожая, поэтому праздность в народе связывали с будущими денежными трудностями;
начинать крупные дела и принимать поспешные решения — по приметам, новые начинания могли столкнуться с неожиданными препятствиями;
рассказывать чужие тайны и распускать сплетни — считалось, что неосторожные слова способны привести к конфликтам;
стричь волосы и ногти — с такими действиями существовали суеверия о потере удачи и благополучия;
раздавать обещания, которые человек не собирается выполнять, — в народе полагали, что подобная неосторожность может испортить отношения с окружающими.
Что можно делать 5 сентября
Главные занятия этого дня были вполне практичными и напрямую зависели от сезона. Начало сентября требовало не терять время: нужно было успеть собрать лесные дары и закончить часть полевых работ:
отправляться за брусникой и заготавливать ягоды на зиму — из урожая делали напитки, варенье и другие припасы;
собирать клюкву там, где она уже успевала созреть;
убирать овес — состояние брусники даже использовали как своеобразную подсказку, что зерно уже пора снимать с поля;
заниматься льном и другими сезонными сельскими работами;
выполнять привычные домашние и хозяйственные дела — спокойная повседневная работа считалась уместной для этого дня;
готовить блюда и заготовки с брусникой, чтобы сохранить урожай на холодное время года;
устраивать встречи и семейные события — в некоторых вариантах народного календаря 5 сентября считали подходящим днем для заключения брака.
С брусникой связывали и более необычные обычаи. В некоторых местностях первой собранной ягоде или брусничному листу приписывали способность приносить здоровье и защищать дом. В народе верили, что приготовленный 5 сентября напиток из брусничных листьев особенно полезен при простуде и упадке сил. Существовал также обычай печь пироги с брусникой и делиться ими с соседями и путниками — считалось, что такое угощение помогает уберечь от болезней и недобрых сил.
Народные приметы о погоде 5 сентября
Особенно внимательно на Лупа Брусничника смотрели на небо. Поведение журавлей, утренний холод, туман и состояние растений в народном календаре использовали для попыток угадать погоду ближайших недель и даже характер будущей зимы:
журавли отправились на юг — к раннему наступлению зимы;
журавли летят высоко — зиму ожидали морозной;
журавли держатся низко над землей — рассчитывали на сравнительно мягкую зиму;
стая журавлей движется быстро и почти без крика — к скорому затяжному ненастью;
утром нет заморозка — оставшуюся часть сентября ждали теплой;
утренний иней быстро исчез — к продолжительному сентябрьскому теплу;
горох зацвел второй раз — осень, по приметам, должна быть долгой и теплой;
вечером появился туман — на следующий день ожидали улучшения погоды;
день стоит тихий, солнечный и теплый — хорошую погоду ждали и дальше в сентябре;
прогремел гром — осень считали вероятно теплой, а предстоящую зиму — холодной;
опавшие листья ложатся лицевой стороной к земле — зиму ожидали мягкой.
Луп Брусничник приходился на заметную границу сезонов. Лето уже уходило, в лесах поспевали осенние ягоды, а на полях старались закончить работу до первых серьезных холодов. Поэтому многие приметы 5 сентября были связаны именно с приближением осени: крестьяне присматривались к птицам, растениям, туману и утренней температуре, пытаясь понять, сколько теплых дней еще осталось.