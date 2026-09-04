Скорпионы будут притягивать как магнит, а Водолеям напомнит о себе прошлое: любовный гороскоп на сентябрь

В этом месяце захочется настоящей близости, честности и сильных эмоций Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Сентябрь начнется легко и романтично, но уже после 10 сентября настроение в любви изменится. По словам астролога Анны Боровских, первая декада располагает к флирту, красивым свиданиям и дипломатичным разговорам, а затем Венера перейдет в Скорпиона, и поверхностных отношений станет недостаточно. Захочется настоящей близости, честности и сильных эмоций.

Новолуние в Деве 10–11 сентября поможет навести порядок в личной жизни: поговорить о будущем, бытовых вопросах и взаимных ожиданиях. Разворот Урана в ретроградное движение в Близнецах способен заставить пересмотреть привычные сценарии отношений. А полнолуние в Овне 26 сентября выведет наружу чувства, которые долго оставались невысказанными. Конец месяца добавит страсти и смелости: 28 сентября Марс войдет в знак Льва. Подробности — в прогнозе для 72.RU.

Овен

Сентябрь заставит Овнов перестать прятать настоящие чувства. То, о чем вы долго молчали, может выйти на поверхность ближе к полнолунию 26 сентября. Для пары это шанс наконец поговорить начистоту, а для одиноких — понять, кто действительно вызывает интерес, а кто был лишь временным увлечением. После 28 сентября Марс добавит уверенности и желания действовать. Любовь снова станет яркой, смелой и немного дерзкой.

Рекомендации месяца:

не принимайте решений в порыве;

говорите прямо, но мягко;

позвольте себе проявлять чувства.

Телец

В сентябре привычного спокойствия Тельцам может оказаться мало. После 10 сентября Венера в Скорпионе заставит по-новому взглянуть на отношения: насколько вы действительно близки и всё ли можете сказать друг другу.

Если в паре есть доверие, чувства станут сильнее. Если же отношения держались только на привычке, сентябрь покажет это без прикрас. Одиноких Тельцов может привлечь человек с сильной энергетикой.

Рекомендации месяца:

не закрывайтесь от серьезных разговоров;

не бойтесь показать уязвимость;

выбирайте глубину вместо удобства.

Близнецы

Сентябрь способен перевернуть ваши привычные представления об отношениях. Разворот Урана в ретроградное движение в вашем знаке заставит пересмотреть то, чего вы хотите от любви и насколько вам действительно нужна прежняя свобода. Не исключено возвращение к старой истории или внезапное изменение отношения к человеку, которого вы раньше воспринимали совсем иначе.

Рекомендации месяца:

не принимайте прошлые решения за окончательную истину;

давайте отношениям пространство для перемен;

не убегайте от серьезных чувств.

Рак

В сентябре Ракам захочется одновременно стабильности и перемен. Может возникнуть внутренний конфликт: одна часть вас будет стремиться сохранить привычное, а другая — требовать новых эмоций. После 10 сентября отношения станут более эмоциональными и глубокими. Это хорошее время, чтобы перестать угадывать мысли партнера и просто поговорить. Одинокие Раки могут встретить человека, рядом с которым быстро появится чувство доверия.

Рекомендации месяца:

не прячьте свои желания;

не пытайтесь контролировать чувства другого;

выбирайте отношения, где спокойно быть собой.

Лев

Конец сентября станет для Львов особенно ярким. Полнолуние 26 сентября добавит уверенности, а переход Марса в знак Льва 28 сентября усилит харизму и желание действовать. Вы будете заметны, привлекательны и готовы к красивым романтическим поступкам. Для тех, кто в отношениях, это прекрасный период, чтобы вернуть страсть. Одиноким Львам стоит не ждать идеального момента, а самим сделать первый шаг.

Рекомендации месяца:

будьте смелее в любви;

делайте красивые жесты;

не скрывайте свою симпатию.

Дева

Новолуние 10–11 сентября в вашем знаке станет точкой перезапуска. Можно оставить в прошлом старые обиды, изменить привычный сценарий отношений или открыть дверь новой любви. Для тех, кто в паре, это хороший момент обсудить совместные планы. Одиноким Девам сентябрь может подарить знакомство, которое начнется спокойно, но окажется гораздо перспективнее, чем ожидалось.

Рекомендации месяца:

не переносите прошлый опыт на новых людей;

говорите о будущем открыто;

позвольте себе начать сначала.

Весы

Первая декада сентября словно создана для Весов: романтика, внимание, красивые встречи и желание нравиться. Но после 10 сентября отношения потребуют большей глубины. Полнолуние 26 сентября может заставить вас честно ответить себе: действительно ли вы счастливы в этих отношениях? Одиноким Весам месяц способен принести неожиданную встречу, возможно, с человеком из прошлого или совершенно новым знакомым.

Рекомендации месяца:

не жертвуйте собой ради гармонии;

говорите о своих настоящих желаниях;

не бойтесь выбирать себя.

Скорпион

После 10 сентября Венера войдет в ваш знак и ваша привлекательность заметно усилится. Вы станете особенно притягательными, а любовная жизнь — более насыщенной и эмоциональной. В парах могут проявиться скрытые обиды или ревность, но это необязательно плохо: честный разговор поможет избавиться от того, что давно мешало близости. Одиноких Скорпионов ждет период сильного притяжения и ярких знакомств.

Рекомендации месяца:

не проверяйте любовь ревностью;

говорите о том, что вас тревожит;

позвольте отношениям стать глубже.

Стрелец

Сентябрь вернет Стрельцам вкус к романтике и приключениям. Вам захочется ярких эмоций, совместных поездок и человека, с которым можно смеяться, мечтать и строить планы. Если отношения стали слишком предсказуемыми, пора добавить в них движение. Одинокие Стрельцы могут познакомиться с человеком во время путешествия, обучения или нового увлечения.

Рекомендации месяца:

не превращайте любовь в рутину;

больше путешествуйте и получайте новые впечатления вместе;

ищите не просто страсть, а единомышленника.

Козерог

Сентябрь принесет Козерогам ощущение устойчивости и желание строить будущее. В отношениях могут появиться разговоры о совместном доме, переезде, официальном статусе или других серьезных шагах. Одиноким Козерогам важно не отказываться от знакомства только потому, что человек не соответствует привычному образу «идеального партнера». Настоящая надежность иногда выглядит совсем не так, как вы представляли.

Рекомендации месяца:

говорите о своих планах;

не бойтесь серьезности;

позволяйте отношениям приносить радость.

Водолей

Сентябрь может снова столкнуть вас с человеком из прошлого или напомнить о чувствах, которые вы считали пережитыми. Но возвращение не всегда означает, что нужно снова начинать отношения. Иногда прошлое приходит для того, чтобы вы окончательно поняли, почему оно осталось в прошлом. Новые знакомства тоже возможны, особенно там, где есть движение, общение и новые впечатления. Главное — не пытаться строить любовь по старому сценарию.

Рекомендации месяца:

не путайте ностальгию с любовью;

не бойтесь менять привычки;

выбирайте отношения, в которых есть свобода и честность.

Рыбы

Сентябрь способен стать одним из самых романтичных месяцев осени. Новое знакомство, неожиданное признание или примирение после ссоры могут заметно изменить вашу личную жизнь. Но Венера в Скорпионе заставит смотреть глубже и не идеализировать человека. Настоящая любовь проявится не только в красивых словах, но и в поступках.

Рекомендации месяца:

слушайте интуицию, но смотрите на факты;

не идеализируйте нового партнера;

разрешите себе принимать любовь.