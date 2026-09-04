«Это было крайней точкой»: Азамат Мусагалиев объяснил, почему почти исчез с телеэкранов

Азамат Мусагалиев ранее говорил, что никогда не будет сниматься в шоу «Натальная карта». Однако принял участие в спецвыпуске Источник: Наталья карта / vk.com

Шоумен Азамат Мусагалиев назвал настоящие причины своего «исчезновения» с телеэкранов. Это случилось во время съемок развлекательной программы «Натальная карта» (18+), где ее ведущая Олеся Иванченко поделилась своим наблюдением по этому поводу:

— Я вижу это со стороны, и так идет по натальной карте, что в период с 2023 года тебе как будто надоело быть артистом, — заявила девушка, разбирая карьеру артиста.

Сам Азамат Мусагалиев не стал отрицать и признался, что ему действительно за последнее время многие вещи приелись.

— Мой друг Вячеслав Дусмухаметов еще в самом начале моего пути однажды сказал: «Как только программа становится похожа на предыдущую программу, именно по твоему ощущению, а не зрителя, это сигнал, что нужно что-то менять». Очень важно, чтобы оставалась радость от того, что происходит. Я себя ловил на этом ощущении. И это как раз совпало с решением ТНТ убрать с телеканала программу «Где логика». Это было в каком-то моменте с шоу «Однажды в России». И когда я ехал на работу и забывал, куда я еду, это было уже такой крайней точкой. Я понял, что начал терпеть, — признался артист в шоу.

Азамат Мусагалиев рассказал, почему решил заняться футболом Источник: Наталья карта / vk.com

Он вспомнил, что когда-то многочисленные съемки в различных проектах приносили ему огромное удовольствие. Были времена, когда шоумен одновременно вел 10 программ. И от этого он не уставал, ему хотелось еще больше работать. Остановить Азамата смогла только жена, которая ему говорила, что хватит всем доказывать, какой ты крутой.

Всё изменилось пару лет назад. Если раньше Азамат возвращался домой и с горящими глазами делился впечатлениями от прошедшего дня с близкими, то теперь вопросы о работе у него вызывают только раздражение.

— Как раз так совпало, что я увидел футбол. Понял, что могу быть не только зрителем, но могу и что-то решать. И единственное условие было, когда меня туда пригласили, чтобы я там был главным, — объясняет Азамат Мусагалиев свое новое увлечение футболом (артист стал основателем ФК «10» — российского любительского футбольного клуба из Москвы). — Это такая моя новая радость. Моя новая работа относительно моего стремления получать удовольствие.