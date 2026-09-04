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Животные «Она снова начала меня искать»: турист рассказал о близкой встрече с медведицей и ее детенышами

«Она снова начала меня искать»: турист рассказал о близкой встрече с медведицей и ее детенышами

Экстремальное столкновение попало на видео

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Опасная встреча прошла без последствий | Источник: arkhip_69 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Опасная встреча прошла без последствий | Источник: arkhip_69 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Опасная встреча прошла без последствий

Источник:

arkhip_69 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Турист Ильдар рассказал 51.RU о неожиданной встрече с медведицей и двумя медвежатами во время похода по Кольскому полуострову. Звери появились на сопке, когда путешественник уже несколько часов шел с 40-килограммовым рюкзаком и искал место для ночлега.

Медвежонок появился в 30 метрах

Источник:

arkhip_69 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Это был третий день маршрута Ильдара, который начался в Териберке. К моменту встречи путешественник уже целый день находился в пути с 40-килограммовым рюкзаком и планировал поставить палатку под сопкой.

Медведица появилась на вершине как раз тогда, когда Ильдар подошел почти к ее подножию. Между ними было около 30 метров. Силуэт животного хорошо выделялся на фоне неба, поэтому турист практически сразу понял, с кем столкнулся.

Увидев зверя, Ильдар достал телефон и начал снимать, одновременно увеличивая расстояние. Он не стал резко разворачиваться и уходить в противоположную сторону, а двигался по диагонали, продолжая контролировать медведицу боковым зрением.

<p>Ильдар</p><p>Ильдар</p>

Уходил не в противоположную сторону, чтобы не поворачиваться к ней спиной, а по диагонали, постоянно контролируя ее боковым зрением.

Ильдар

путешественник

Рядом с медведицей были два медвежонка

Сама медведица тем временем уселась на большой камень и несколько минут наблюдала за человеком. Рядом с ней бегали двое медвежат: они периодически подходили к матери и тоже разглядывали незваного гостя.

Для Ильдара это была уже третья встреча с разными медведями за один день. Из-за накопившейся усталости сильного страха он не почувствовал, хотя тревога, конечно, оставалась.

По словам туриста, в стрессовых ситуациях он обычно разговаривает сам с собой и вслух комментирует происходящее. На этот раз он даже обращался к медведице с возмущением.

<p>Ильдар</p><p>Ильдар</p>

И что забавно, в такие моменты она как будто действительно меня понимала и поворачивала голову в мою сторону.

Ильдар

путешественник

Телефон путешественник достал практически сразу. За годы походов он привык держать камеру под рукой, а сейчас старается снимать фильмы о своих маршрутах, поэтому подобные кадры считает особенно ценными.

Медведица снова появилась впереди

Источник: arkhip_69 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: arkhip_69 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

arkhip_69 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После встречи медведица с медвежатами направилась в ту же сторону, куда предстояло идти Ильдару. Через три-четыре минуты звери снова показались впереди. Медведица начала высматривать туриста.

Ильдар снял рюкзак, забрался на возвышенность и около 15 минут наблюдал за обстановкой вокруг. После этого из-за усталости решил поставить палатку примерно в 100 метрах от места встречи.

Путешественник признаётся, что первоначально хотел пройти еще три-четыре километра, чтобы отойти подальше. Однако после долгого перехода решил, что дополнительные километры уже мало что изменят.

После встречи турист продолжил поход

Добравшись до места ночевки, Ильдар переоделся, забрался в спальник и собирался немного отдохнуть перед приготовлением ужина. Но из-за сильной усталости сразу уснул.

Несмотря на очередную встречу с медведями, менять свое отношение к походам путешественник не собирается. Пешим туризмом он занимается больше десяти лет, а за это время сталкивался с медведями около 15 раз. Некоторые из встреч были критическими.

<p>Ильдар</p><p>Ильдар</p>

Заканчивать из-за очередной встречи со своим любимым хобби я точно не готов.

Ильдар

путешественник

Напомним о трагедиях, которые произошли на Алтае, а потом в Красноярском крае. Там медведь убил девушку, а потом двух женщин.

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Александра БалабаАлександра Балаба
Александра Балаба
Старший корреспондент
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