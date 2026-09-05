Как случайный перевод на карту может обернуться для вас штрафом или даже тюрьмой — подробнее о схеме мошенников

Чтобы не попасть в ловушку, делайте возврат средств на тот же счет Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Людям объяснили, как не попасться на уловки мошенников и не стать дроппером. Для того чтобы заманить жертву в ловушку, злоумышленники используют схему «ошибочный перевод». Об этом предупредил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Есть сценарий, при котором человека вовлекают в дропперство, маскируя всё происходящее под „ошибочный перевод“: деньги просят вернуть на другие реквизиты», — рассказал Кузнецов изданию РИА Новости.

Переведя эти средства на другой счет, вы становитесь соучастником преступления по отмыванию или обналичиванию средств со взломанных аккаунтов. Как отметил эксперт, в приложении Сбербанка есть функция, которая помогает вернуть деньги. Вы можете нажать одну кнопку и вернуть отправителю ровно ту же сумму и на те же реквизиты, с которых он пришел, так вы сможете защитить себя от обмана.