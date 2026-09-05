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Как случайный перевод на карту может обернуться для вас штрафом или даже тюрьмой — подробнее о схеме мошенников

С вашей помощью злоумышленники обналичивают похищенные средства

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Чтобы не попасть в ловушку, делайте возврат средств на тот же счет | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЧтобы не попасть в ловушку, делайте возврат средств на тот же счет | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Чтобы не попасть в ловушку, делайте возврат средств на тот же счет

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Людям объяснили, как не попасться на уловки мошенников и не стать дроппером. Для того чтобы заманить жертву в ловушку, злоумышленники используют схему «ошибочный перевод». Об этом предупредил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Есть сценарий, при котором человека вовлекают в дропперство, маскируя всё происходящее под „ошибочный перевод“: деньги просят вернуть на другие реквизиты», — рассказал Кузнецов изданию РИА Новости.

Переведя эти средства на другой счет, вы становитесь соучастником преступления по отмыванию или обналичиванию средств со взломанных аккаунтов. Как отметил эксперт, в приложении Сбербанка есть функция, которая помогает вернуть деньги. Вы можете нажать одну кнопку и вернуть отправителю ровно ту же сумму и на те же реквизиты, с которых он пришел, так вы сможете защитить себя от обмана.

Дропперство — это процесс вывода денег с банковских карт пользователей с помощью подставных лиц. Часто в такую ловушку попадают подростки, которые хотят заработать. Им предлагают оформить карту, принять перевод, переслать деньги дальше или передать доступ к банковскому приложению.

Дропперы добровольно или под давлением передают свои банковские карты, счета или доступы к интернет-банкам третьим лицам. Мошенники используют их для обналичивания похищенных денег, вывода средств со взломанных аккаунтов или финансирования незаконной деятельности. В соответствии с Уголовным кодексом РФ дропперство влечет за собой уголовную ответственность: от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Мошенник Дропперство Перевод Деньги
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