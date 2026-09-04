В Ярославле в больнице скончался один из пострадавших от БПЛА

Пострадавший от БПЛА скончался в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В больнице скончался один из пострадавших при атаке беспилотников на Ярославскую область, которая произошла 28 августа. Об этом 4 сентября сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Все эти дни медики боролись за его жизнь, сделали все возможное, но ранение было слишком тяжелым. Выражаю соболезнования родным погибшего. Им будет оказана вся необходимая поддержка», — прокомментировал глава области.

Напомним, 28 августа Ярославль подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. Власти сообщили о ликвидации 67 БПЛА. В результате атаки погиб 1 человек, 27 были ранены. В том числе 10 человек пострадали при падении обломков БПЛА на межмуниципальный автобус. Также произошло попадание обломков на промышленную инфраструктуру, в жилой сектор и объекты торговли.

Из-за налета было возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).