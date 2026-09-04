«Поспали на сене, и нам это безумно понравилось»: как супруги-горожане открыли «альпийскую ферму», где хозяйничает енотиха Фрау

Знакомьтесь: Анна Самсонова, Ларион Клименко и хозяйка фермы — енотовидная собака Фрау Источник: Ирина Тропина / 59.RU

Рядом с архитектурно-этнографическим музеем «Хохловка» недалеко от Перми есть небольшая семейная ферма «Фрау на ферме», где хозяйничает настоящая енотовидная собака Фрау, живут ослица и нубийская коза, а в теплице растет клубника. Этот стартап запустили Анна Самсонова и Ларион Клименко, решившие продвигать сельский туризм. Наши коллеги из 59.RU побывали на ферме, пообщались с парой и, конечно же, с Фрау.

«Вдохновлялись альпийской фермерской атмосферой»

Дорога от музея «Хохловка» до фермы пестрит и кирпичными коттеджами, и простыми хозяйствами с деревянными домиками. На входе на ферму висит табличка «Веселая деревушка „Фрау на ферме“». Рядом с входом стоит белый домик, где живут хозяева — молодые супруги Анна Самсонова и Ларион Клименко. Пара встречает нас и ведет на экскурсию.

Анна и Ларион позируют нам у входа на ферму Источник: Ирина Тропина / 59.RU Источник: Ирина Тропина / 59.RU

Супруги родились и выросли в Перми. Анна много лет работала в PR, занималась продвижением брендов и была фуд-фотографом для разных пермских ресторанов. Ларион занимался строительством частных жилых домов. В какой-то момент пара устала от городской жизни и решила создать свою маленькую деревушку.

— К этой идее мы пришли обоюдно, когда в 2024 году поехали на отдых в Швейцарские Альпы и остановились там в амбаре, — вспоминает в беседе с корреспондентом 59.RU Анна. — Поспали на сене, и нам это безумно понравилось. Утром хозяева амбара подали фермерский завтрак. Позднее, когда мы оформляли это место, вдохновлялись такой альпийской фермерской атмосферой — хотелось ее воссоздать.

После возвращения с отдыха Ларион купил земельный участок рядом с Хохловкой и вместе с подрядчиками построил на нем два гостевых домика — каждый по 27 квадратных метров.

— Когда мы открывали ферму, выбирали место, чтобы была привязка к какой-то крупной достопримечательности, смотрели разные музеи, — поясняет Ларион. — Думали, что от музея будут заезжать к нам. А в итоге оказалось наоборот: все едут к нам, а уже потом — в «Хохловку» .

Чуть позже на ферме появились появились амбар, баня и теплица.

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Назвали место в честь енотовидной собаки. Она появилась у семьи после поездки в Японию, когда они уже готовились открывать деревушку.

— Мы искали маскота-фермера и прописывали для него коммуникационную стратегию. Изначально я хотела, чтобы это был кабанчик, который будет бегать и похрюкивать, но муж отговорил от этой идеи, — улыбается Анна. — За полгода до открытия фермы мы были в Японии и зашли в одну винтажную лавку, увидели, что там продается фигурка, похожая на милого медвежонка. Решили ее купить, и я спросила у продавца, кто это, он ответил: «It’s tanuki — it’s happy» (с англ. «Это тануки — она счастлива») . И мы подумали, что это знак.

После возвращения в Россию Ларион с Анной узнали, что тануки — это японские енотовидные собаки. Японцы верят, что тануки перевоплощаются в человека и приносят добро и счастье, а также всегда носят с собой рисовую водку — саке . Пара увидела объявление о продаже енотовидной собаки в Сети и купила животное.

«Фрау на ферме» открылась для гостей в сентябре прошлого года.

Источник: Городские медиа

«Фрау здесь главная, за всем наблюдает»

Сейчас Фрау три года и три месяца. У нее есть своя отдельная большая клетка во дворе, а в ней — утепленный домик.

— Мы взяли Фрау, когда она была еще маленькой, поэтому она быстро привыкла к нам, проблем с адаптацией не было. Она у нас очень добрая и ласковая, может лизать руки. Но на руках сидеть не любит.

Енотовидная собака ест собачий корм и пьет воду Источник: Ирина Тропина / 59.RU Фрау живет рядом с домом Анны и Лариона, поблизости пасется нубийская коза Грета Источник: Ирина Тропина / 59.RU

Соседи фермеров рассказывали им, что енотовидные собаки водятся и здесь, в лесу, и нередко даже выходят к мусорным контейнерам. Так, дикие сородичи Фрау попали на записи с камер видеонаблюдения.

— Она накануне перед открытием фермы как-то собирала свою тусовку, — смеется Анна.

Зимой енотовидная собака становится очень пушистой и впадает в спячку: может не выходить из домика по три-четыре дня подряд. В природе этот зверь очень коварен.



— У енотовидных собак есть такая особенность, что они не делают себе норки сами. Зимой, когда надо впасть в спячку, это животное может прийти в нору к спящему барсуку и уснуть рядом , — рассказывает Анна. — Так как енотовидные собаки не очень чистоплотные, они в этой норе устраивают туалет, и барсукам приходится уходить и строить себе новые апартаменты.

Зимой Фрау пушистее — к лету она линяет Источник: Ирина Тропина / 59.RU

К лету енотовидная собака немного линяет. Живет этот зверь примерно 15 лет. Фрау в основном питается собачьим кормом, любит овощи, фрукты и ягоды.

— Она — хозяйка фермы, вся коммуникация идет от ее лица . Фрау здесь главная, за всем наблюдает, а мы здесь сотрудники. Зарплату не платит, сразу скажу, — шутит Анна. — Говорит постоянно: «Потом отдам».

Фрау уже привыкла к хозяевам и дает брать себя на руки Источник: Ирина Тропина / 59.RU

— Иногда Фрау превращается в оборотня: поднимает хвост дыбом… — начинает Ларион.

— Да, она начинает похрюкивать и бегать туда-сюда в разные стороны, — подхватывает Анна. — Енотовидная собака — это родственница волков и лис, относится к отряду псовых. Она ближе к ним, чем к енотам, — объясняет корреспонденту 59.RU Анна. — Если те реально активные хищники, то енотовидная собака — это ленивая тетка-собиратель, гуляющая по лесу , она довольствуется всем, что найдет. Ничем не брезгует.

Об амбаре и домиках

Мы заходим в большой амбар — в нем вместо постели стоит стог снега с подушками и покрывалом . Напротив находится барная стойка с микроволновой печью, на полке над ней стоят бутылки из-под горячительных напитков в качестве декора.

— В Альпах у хозяев был амбар для гостей . Там по периметру стояли огромные стога сена, где спят туристы: хозяева выдают им спальные мешки, — описывает Анна. — Стоял холодильник с холодным пивом, настольный футбол… Мы решили реализовать такую идею здесь. В амбаре гости отдыхают и могут устроить киновечер : мы включаем проектор и наводим его на стену.

Чтобы гости могли отдыхать в амбаре осенью и зимой, хозяева поставили в нем небольшую печь, также есть гриль и духовка.

На территории есть два круглодичных гостевых домика со всеми удобствами : в каждом из них есть кровать, мини-кухня с микроволновой печью, душ и туалет. Кроме того, в одном домике есть виниловый проигрыватель с пластинками, а в другом — радиоприемник. В коробках под кроватями лежат настольные игры.

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Чаще всего гости приезжают на ферму Лариона и Анны на сутки , но иногда остаются и на три-четыре дня. В 90% случаев у Фрау отдыхают молодые пары и семьи с детьми, гости в возрасте бывали только несколько раз.

Помощников у хозяев фермы пока нет. Поэтому, если Лариону и Анне нужно уехать, они бронируют все даты на сайте.

«Вместе с ослицей была коза — они вместе с рождения»

Выходим во двор и видим пасущуюся у деревьев ослицу. Ларион, смеясь, говорит, что это животное они заводить не планировали .

— В начале этого лета у нас появились нубийская коза Грета и ослица Дюна . Мы хотели завести именно осла и долго не могли найти. На ферме в Московской области нашли его, но он стоил 80 тысяч, и надо было отдать 45 тысяч за транспортировку. Мы долго думали. И однажды гости сказали, что увидели на сайте объявлений пост о продаже осла в Карагае — это очень большая редкость в Пермском крае! — вспоминает Ларион. — Недолго думая, мы поехали в Карагай. Вместе с ослицей была коза — владельцы сказали, что они вместе с рождения. Их нельзя разлучать, они начинают громко кричать , если не видят друг друга. Поэтому коза с ослицей обе к нам и переехали.

Ослице сложно оторваться от такой сочной травы Источник: Ирина Тропина / 59.RU

Источник: Ирина Тропина / 59.RU Мы подходим к Дюне — ослица очень ласковая и охотно дает себя погладить, попутно пытаясь обнюхать нас с головы до ног. — Сейчас Дюне три года. Ослы — очень большая редкость для России, в основном они обитают на Кавказе . У нас их практически никто не разводит и не продает, — говорит корреспонденту 59.RU Ларион.

И коза, и ослица привязаны длинной веревкой на большом расстоянии друг от друга. Если их привязать рядом, они начинают играть и запутывать друг друга. Поэтому вместе их держат только в загоне.

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Клубника спеет и в августе

Проект «Фрау на ферме» успел завоевать несколько престижных наград : победил в номинации «Лучший молодежный проект» премии «Бизнес успех», взял второе место на всероссийском конкурс «Я в агро». Пара выиграла грант в 2 миллиона рублей от Министерства агропромышленного комплекса Пермского края и на эти деньги весной начала строить клубничную теплицу.

Клубничная теплица Источник: Ирина Тропина / 59.RU Рядом растут деревья и кустарники Источник: Ирина Тропина / 59.RU

Несмотря на конец августа, в теплице краснеет клубника — Ларион и Анна намеренно посадили ее не так давно. При выращивании ягоды Ларион использует метод малообъемной гидропоники — это когда растение развивается в небольшом объеме питательного субстрата. Кусты клубники находятся в небольших полиэтиленовых мешках. Такой способ помогает получать стабильный качественный урожай.

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Клубника растет и на небольшой грядке рядом с теплицей — Анна берет с нее ягоду и предлагает угостить Фрау.

Когда мы подходим к клетке енотовидной собаки, Ларион берет животное на руки, а Анна дает Фрау ягоду. Та хищно щелкает зубами, и ее выпускают погулять.

Время для лакомства! Источник: Ирина Тропина / 59.RU Смотрите, какие острые зубы! Фрау кажется ручной, но, если что-то ей не по нраву, может и укусить Источник: Ирина Тропина / 59.RU

«Фрау начинает дичать, если уделяешь ей мало времени»

Фрау проворно ходит по двору и ищет еду в траве. Она подходит к Грете, и та неподвижно стоит у нее на пути, наклонив голову. Енотовидная собака легко кусает козу за кончик уха, и та отбегает в сторону. Потом Фрау спешит к ограде, и там Ларион берет ее на руки: енотовидная собака может убежать, если за ней не присматривать.

И еще немного лакомства Источник: Ирина Тропина / 59.RU — В прошлом году, когда мы были очень заняты обустройством фермы и всё только начиналось, мы редко ходили к Фрау — только чтобы покормить. И в тот период было видно, что она начинает дичать, если уделяешь ей мало времени , — вспоминает мужчина. — Она тебя не узнаёт, начинает рычать, может укусить. Фрау не кидается на людей, для этого ее надо раздраконить. Просто так она, конечно, не нападает. — Мы заставляем ее сниматься в наших роликах, и она бывает иногда недовольна, — говорит корреспонденту 59.RU Анна. — У Фрау есть несколько шапочек и чепчик. Как-то один из гостей подарил ей синее пальто, как у медвежонка Паддингтона, — посчитал, что она на него похожа.

Девушка надевает на Фрау чепчик, в котором та чаще всего появляется в соцсетях фермы. Енотовидная собака вырывается из рук — Ларион опускает ее на землю, где Фрау неспешно бродит, а через некоторое время снимает с себя головной убор.

А вот и знаменитый чепчик Источник: Ирина Тропина / 59.RU

— Нам многие часто пишут: «Можно к вам приехать просто Фрау погладить?» Мы отвечаем, что нельзя, к сожалению. Отказываем, потому что животным тоже надо отдыхать и у нас на всех ресурсов не хватит, мы тут вдвоем, — объясняет Ларион. — Поэтому формата экскурсий на ферме нет.

Анна и Ларион заботятся о животных и не пускают к ним много гостей, чтобы те не устали Источник: Ирина Тропина / 59.RU Источник: Ирина Тропина / 59.RU

Фрау не перестает удивлять своих хозяев: однажды она поймала мышь.

— Мы стояли у домика, и она ее в нас просто швырнула! — вспоминает Анна.

Своенравная Фрау не дается в руки, но разрешила корреспонденту 59.RU сфотографироваться с собой Источник: Ирина Тропина / 59.RU — Есть тип гостей, который спрашивает «Можно я, пожалуйста, возьму ее на руки?» Мы говорим: «Да, но у нее есть такая особенность, она может издать „фук“, как скунс», — рассказывает 59.RU собеседница. — В лесу это защищает енотовидную собаку от хищных животных. А еще это животное умеет притворяться мертвым: если чего-то пугается, то падает замертво. И при этом издает зловонный запах тухлых креветок, как скунс . Хищник подходит, видит, что она лежит, от нее воняет, и считает, что это невкусно. Фрау ни разу не притворялась мертвой, замечает Анна. Но периодически она может «фукать», особенно если незнакомый человек берет ее на руки.

— Однажды на ферме был девичник, невеста упрашивала: «Дайте ее на руки, дайте», я предупредила, что Фрау может «фукать», но девушка настояла. И Фрау «фукнула» своей зловонной жидкостью у нее на руках, невеста потом долго пыталась убрать этот запах, — вспоминает пермячка.

Но Фрау доверяет Анне и Лариону и дает им почесать свой живот.

«Очень хочется сохранить камерность, эксклюзивность»

Ларион и Анна планируют нанять сотрудника в следующем году.

— Также мы хотим сделать летний дом, расширить клубничную теплицу , сделать ее отапливаемой. Ведем переговоры с властями района, чтобы пустой участок земли по соседству стал нашим, — делится с 59.RU Ларион.

Пара планирует и дальше развивать свой проект Источник: Ирина Тропина / 59.RU

— Мы не хотим сильно застраивать территорию , чтобы через метр дома стояли и все смотрели друг на друга, — продолжает наш собеседник. — Не хотим, чтобы здесь было много людей. Нам интересно больше развивать сельское хозяйство.

Анна делится, что хочет сохранить эксклюзивность проекта Источник: Ирина Тропина / 59.RU — Нам очень хочется сохранить камерность, эксклюзивность, — подхватывает Анна. — Когда много людей на территории, это не эксклюзивно. Интереснее идти в повышение стоимости за фермерский отдых, но при этом делать всё-всё-всё на классном уровне, чтобы завтрак был включен, и со временем добавить всякие фишки. Следующим летом в «Фрау на ферме» проведут детский фермерский фестиваль на грант от Росмолодежи. По условиям гранта его нужно сделать до конца июня.