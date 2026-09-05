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Школьникам увеличили нагрузку на уроках (но не всем): в чём дело

Минпросвещения добавило в программу еще один час истории

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Уроки по истории увеличили с 2 до 3 в неделю | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUУроки по истории увеличили с 2 до 3 в неделю | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Уроки по истории увеличили с 2 до 3 в неделю

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

В школах увеличили количество часов на изучение истории. Это коснется 8-х классов. С 1 сентября 2026 года уроки по этому предмету у них будут проходить 3 раза в неделю, сообщил эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

«Для 8-х классов количество часов также увеличивается — с 2 до 3 уроков истории в неделю. В 9-х классах учебная нагрузка по предмету не меняется и составляет 2 часа в неделю», — сказал эксперт в разговоре с РИА «Новости».

По словам Костенко, в старших классах дисциплину продолжат изучать уже по новой программе базового уровня. У них будет 2 урока в неделю.

У 5-классников обучение осуществляется по единым государственным учебникам. Костенко отметил, что эта мера гарантирует целостность образовательного пространства.

Вместе с этим в школах планируют ввести устный экзамен по истории. Однако сдавать его будут не все выпускники, а только 9-классники. Его результаты станут условием допуска к государственной итоговой аттестации.

Кроме того, новый учебный год принес и другие изменения для школьников. У детей появились новые предметы, оценки, учебники и даже отмена домашних заданий. Узнать про все нововведения в школьной программе можно здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Школа Образование История Урок Минпросвещения
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Комментарии
3
Гость
1 час
Из школы только математика пригодилась в жизни.
Гость
1 час
Понятно что не всем, есть особы приближенные, все как у медведей и касаток.
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Гость
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