Школьникам увеличили нагрузку на уроках (но не всем): в чём дело

В школах увеличили количество часов на изучение истории. Это коснется 8-х классов. С 1 сентября 2026 года уроки по этому предмету у них будут проходить 3 раза в неделю, сообщил эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.
«Для 8-х классов количество часов также увеличивается — с 2 до 3 уроков истории в неделю. В 9-х классах учебная нагрузка по предмету не меняется и составляет 2 часа в неделю», — сказал эксперт в разговоре с РИА «Новости».
По словам Костенко, в старших классах дисциплину продолжат изучать уже по новой программе базового уровня. У них будет 2 урока в неделю.
У 5-классников обучение осуществляется по единым государственным учебникам. Костенко отметил, что эта мера гарантирует целостность образовательного пространства.
Вместе с этим в школах планируют ввести устный экзамен по истории. Однако сдавать его будут не все выпускники, а только 9-классники. Его результаты станут условием допуска к государственной итоговой аттестации.
Кроме того, новый учебный год принес и другие изменения для школьников. У детей появились новые предметы, оценки, учебники и даже отмена домашних заданий. Узнать про все нововведения в школьной программе можно здесь.