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Страна и мир Эти сообщения в школьном чате грозят вам уголовкой: о чём запрещено говорить в переписке

Эти сообщения в школьном чате грозят вам уголовкой: о чём запрещено говорить в переписке

Юрист предупредил о важных правилах

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Юрист предупредил об осторожности в высказываниях в переписках | Источник: Ирина Шарова / 72.RUЮрист предупредил об осторожности в высказываниях в переписках | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Юрист предупредил об осторожности в высказываниях в переписках

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

В школьных и родительских чатах важно соблюдать правила общения, так как нарушения могут повлечь за собой административную или уголовную ответственность. Наказание человеку грозит как за оскорбления, так и за реальные угрозы, клевету и распространение чужих личных данных, сообщил глава коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин.

«В школьном или родительском чате вполне можно выйти за пределы обычной эмоциональной перепалки», — заявил адвокат в беседе с «Подмосковье сегодня».

Оценить как оскорбления могут прямые унизительные высказывания со стороны собеседника. За это предусмотрен штраф:

  • для граждан — от 5000 до 10 000 рублей;

  • для должностных лиц — от 50 000 до 100 000 рублей;

  • для юридических лиц — от 200 000 до 700 000 рублей.

Серьезные последствия могут наступить за угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Это произойдет в том случае, если у человека были основания опасаться их исполнения. За такие сообщения грозит наказание вплоть до лишения свободы.

Кроме того, придется заплатить штраф за клевету. Также за это могут назначить обязательные работы до 480 часов, исправительные или принудительные работы и другие виды наказания.

Жорин предупредил об опасности бездоказательных обвинений в адрес учителей или других родителей. Еще проблемы могут возникнуть при публикации чужой личной переписки, фотографий, номеров телефонов, адресов и другой конфиденциальной информации без согласия человека.

Важно, что эмоциональный спор в чате сам по себе не приводит к автоматическому наказанию. Важны содержание сообщений, контекст их отправки и тон высказывания.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Штраф Школа Нарушение Переписка Чат Уголовная ответственность Юрист
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Комментарии
1
Гость
55 минут
Давно пора запретить ввод слов вручную в интернете, должен выпадать стандартный список фраз и предложений из которых должны составляться сообщения.
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Гость
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