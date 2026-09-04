«Плыви, Крош, и пусть тебе сопутствует удача!»: нерпа-звезда отправилась в самостоятельную жизнь. Видео

Источник: Городские медиа

Крошик, самый известный тюлень Фонда друзей балтийской нерпы, решил начать самостоятельную жизнь и отправился в открытую Ладогу. Об этом 4 сентября сообщили в телеграм-канале фонда.

«Малыш попал к нам 10 лет назад и в силу своих особенностей привязался к человеку необычайно сильно. Два раза мы пытались выпустить Кроша, и оба раза он возвращался обратно», — вспоминают основатели фонда Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская.

Сотрудники фонда всё это время ждали, когда тюлень достигнет половой зрелости и изменит поведение. В прошлом году Крошика перевели в плавучий вольер, и переезд ему понравился. В этом году в фонде решили дать ему больше свободы.

«Мы в свое время работали со служебными морскими животными в открытой акватории и поэтому смогли провести подготовку Крошика на высочайшем уровне. Уже много дней вольер Крошика не запирался, и он свободно перемещался по всей нашей бухте. И вот великий миг настал», — объясняют биологи.

В августе, когда в Ладогу выпускали очередных подопечных фонда, на Крошике закрепили GPS-трекер — на случай, если он решит покинуть плавучий вольер. Поначалу тюлень не собирался уплывать, но со временем природные инстинкты взяли верх.