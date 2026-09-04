«Плыви, Крош, и пусть тебе сопутствует удача!»: нерпа-звезда отправилась в самостоятельную жизнь. Видео

Крошик, самый известный тюлень Фонда друзей балтийской нерпы, решил начать самостоятельную жизнь и отправился в открытую Ладогу. Об этом 4 сентября сообщили в телеграм-канале фонда.
«Малыш попал к нам 10 лет назад и в силу своих особенностей привязался к человеку необычайно сильно. Два раза мы пытались выпустить Кроша, и оба раза он возвращался обратно», — вспоминают основатели фонда Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская.
Сотрудники фонда всё это время ждали, когда тюлень достигнет половой зрелости и изменит поведение. В прошлом году Крошика перевели в плавучий вольер, и переезд ему понравился. В этом году в фонде решили дать ему больше свободы.
«Мы в свое время работали со служебными морскими животными в открытой акватории и поэтому смогли провести подготовку Крошика на высочайшем уровне. Уже много дней вольер Крошика не запирался, и он свободно перемещался по всей нашей бухте. И вот великий миг настал», — объясняют биологи.
В августе, когда в Ладогу выпускали очередных подопечных фонда, на Крошике закрепили GPS-трекер — на случай, если он решит покинуть плавучий вольер. Поначалу тюлень не собирался уплывать, но со временем природные инстинкты взяли верх.
«Хоть мы и имеем возможность следить за перемещениями нашего любимца благодаря спутниковому передатчику, но всё равно волнуемся так, что дрожат колени. После ухода Кроша нам всем стало очень грустно, и мы осознали, что Крошик — не питомец и воспитанник, а настоящий член нашей семьи. Наши девчонки росли вместе с ним, и очень много разных приключений мы пережили вместе. Отправив его во взрослую жизнь, мы поняли, как это нелегко и беспокойно и как его теперь не хватает. Плыви, Крош, и пусть тебе сопутствует удача. Ну а если ты решишь вернуться, мы всегда будем наготове и придем к тебе на помощь», — говорят в фонде.
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