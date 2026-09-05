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Происшествия Турист погиб на глазах у сотен отдыхающих во Вьетнаме — мужчина пытался спасти сына, которого унесло течением у водопада

Турист погиб на глазах у сотен отдыхающих во Вьетнаме — мужчина пытался спасти сына, которого унесло течением у водопада

Тело погибшего искали почти сутки

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Ребенка удалось спасти из воды | Источник: Роман Данилкин / 63.RU (иллюстративное фото)Ребенка удалось спасти из воды | Источник: Роман Данилкин / 63.RU (иллюстративное фото)

Ребенка удалось спасти из воды

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU (иллюстративное фото)

Во Вьетнаме погиб турист, который пытался спасти своего сына из воды. Мальчика унесло течением у водопада Тьен Ну. Об этом сообщает местное издание Vietnam.vn.

Мужчина приехал с семьей к водопаду, чтобы отдохнуть и посмотреть достопримечательности во время празднования Дня независимости Вьетнама (2 сентября). Примерно в 15:00 (11:00 мск) во время купания сына туриста смыло течением, и он начал тонуть. Заметив это, глава семьи бросился за ним, ребенка благодаря очевидцам удалось вытащить на берег. Однако мужчину унесло, и он пропал без вести.

На место происшествия сразу прибыли полиция и спасатели со спецоборудованием. Лишь к утру следующего дня туриста нашли примерно в 300 метрах ниже по течению от места, где произошел инцидент.

После инцидента администрация туристического района приняла решение временно приостановить работу до 10 сентября для проверки систем безопасности. Как заявило руководство заповедной зоны, временная приостановка направлена на анализ планов по оповещению и спасению туристов в районе водопада и ручья.

Водопад Тьен Ну (Thác Tiên Nữ) является живописным природным объектом и популярным местом экотуризма. Вода здесь плавно течет, извиваясь между крупными базальтовыми скалами геологического возраста 2–5 миллионов лет. Наиболее благоприятным временем для посещения считается сухой сезон, который длится с ноября по май. В этот период погода устойчивая, дороги более доступны, а уровень воды в водоеме у подножия водопада безопасен для купания.

В сезон дождей (с июня по октябрь) водопад становится более полноводным и мощным, однако это значительно повышает риск для посетителей из-за усиления течения.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Турист Вьетнам Водопад
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