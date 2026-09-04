Первые краски осени: показываем, как сейчас выглядит один из самых красивых парков Ярославля

Осень постепенно приходит в Ярославль, раскрашивая парки в первые желтые и золотистые оттенки. Мы отправились в парк «Нефтяник», чтобы посмотреть, как он выглядит в начале сентября. Здесь уже появились опавшие листья, но большая часть деревьев пока сохраняет ярко-зеленую листву. По аллеям гуляют семьи с детьми, а у пруда птицы греются в лучах еще теплого солнца.