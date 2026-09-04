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Первые краски осени: показываем, как сейчас выглядит один из самых красивых парков Ярославля

Фоторепортаж из парка «Нефтяник»

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Сентябрь только начался, а осень уже напоминает о себе | Источник: Александр Куренной / 76.RUСентябрь только начался, а осень уже напоминает о себе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сентябрь только начался, а осень уже напоминает о себе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Осень постепенно приходит в Ярославль, раскрашивая парки в первые желтые и золотистые оттенки. Мы отправились в парк «Нефтяник», чтобы посмотреть, как он выглядит в начале сентября. Здесь уже появились опавшие листья, но большая часть деревьев пока сохраняет ярко-зеленую листву. По аллеям гуляют семьи с детьми, а у пруда птицы греются в лучах еще теплого солнца.

В «Нефтянике» можно не только погулять: здесь работают аттракционы, есть спортивная и детская площадки, а для любителей активного отдыха — большой веревочный парк.

Предлагаем прогуляться по осеннему «Нефтянику» вместе с нами и посмотреть, как парк постепенно меняется с приходом первых красок осени.

Парк встречает посетителей аркой с названием, оформленным разноцветными буквами | Источник: Александр Куренной / 76.RUПарк встречает посетителей аркой с названием, оформленным разноцветными буквами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Парк встречает посетителей аркой с названием, оформленным разноцветными буквами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Жители города отдыхают на скамейках главной аллеи парка | Источник: Александр Куренной / 76.RUЖители города отдыхают на скамейках главной аллеи парка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Жители города отдыхают на скамейках главной аллеи парка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Осень постепенно вступает в свои права: дорожки между березами уже засыпало листьями | Источник: Александр Куренной / 76.RUОсень постепенно вступает в свои права: дорожки между березами уже засыпало листьями | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Осень постепенно вступает в свои права: дорожки между березами уже засыпало листьями

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Аттракционы в парке продолжают принимать посетителей | Источник: Александр Куренной / 76.RUАттракционы в парке продолжают принимать посетителей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Аттракционы в парке продолжают принимать посетителей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Порывы ветра кружат первые осенние листья | Источник: Александр Куренной / 76.RUПорывы ветра кружат первые осенние листья | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Порывы ветра кружат первые осенние листья

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В парке оборудовано несколько детских площадок для детей разных возрастов | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ парке оборудовано несколько детских площадок для детей разных возрастов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В парке оборудовано несколько детских площадок для детей разных возрастов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В центральной части парка можно заглянуть в гости к еноту и другим животным. Стоимость посещения&nbsp;— 350 рублей в будние дни и 490 рублей&nbsp;— в выходные | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ центральной части парка можно заглянуть в гости к еноту и другим животным. Стоимость посещения&nbsp;— 350 рублей в будние дни и 490 рублей&nbsp;— в выходные | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центральной части парка можно заглянуть в гости к еноту и другим животным. Стоимость посещения — 350 рублей в будние дни и 490 рублей — в выходные

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Для любителей футбола здесь оборудовали сразу две площадки&nbsp;— одна с высоким ограждением | Источник: Александр Куренной / 76.RUДля любителей футбола здесь оборудовали сразу две площадки&nbsp;— одна с высоким ограждением | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Для любителей футбола здесь оборудовали сразу две площадки — одна с высоким ограждением

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы неспешно прогуливаются по дорожке вдоль парка | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцы неспешно прогуливаются по дорожке вдоль парка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы неспешно прогуливаются по дорожке вдоль парка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Найдется место и для занятий спортом | Источник: Александр Куренной / 76.RUНайдется место и для занятий спортом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Найдется место и для занятий спортом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Главная достопримечательность детской зоны&nbsp;— большой парусный корабль | Источник: Александр Куренной / 76.RUГлавная достопримечательность детской зоны&nbsp;— большой парусный корабль | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Главная достопримечательность детской зоны — большой парусный корабль

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Любителей высоты ждет большой веревочный парк | Источник: Александр Куренной / 76.RUЛюбителей высоты ждет большой веревочный парк | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Любителей высоты ждет большой веревочный парк

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Под ногами&nbsp;— желтые листья, а над головой&nbsp;— еще ярко-зеленые кроны | Источник: Александр Куренной / 76.RUПод ногами&nbsp;— желтые листья, а над головой&nbsp;— еще ярко-зеленые кроны | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Под ногами — желтые листья, а над головой — еще ярко-зеленые кроны

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Колесо обозрения выглядывает из-за деревьев в разных уголках парка | Источник: Александр Куренной / 76.RUКолесо обозрения выглядывает из-за деревьев в разных уголках парка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Колесо обозрения выглядывает из-за деревьев в разных уголках парка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Старейший аттракцион парка «Нефтяник» по-прежнему работает | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтарейший аттракцион парка «Нефтяник» по-прежнему работает | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Старейший аттракцион парка «Нефтяник» по-прежнему работает

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дорожка у пруда&nbsp;— популярное место для прогулок с детьми | Источник: Александр Куренной / 76.RUДорожка у пруда&nbsp;— популярное место для прогулок с детьми | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дорожка у пруда — популярное место для прогулок с детьми

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Тут комфортно не только людям&nbsp;— птицы тоже любят это место | Источник: Александр Куренной / 76.RUТут комфортно не только людям&nbsp;— птицы тоже любят это место | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Тут комфортно не только людям — птицы тоже любят это место

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Неподалеку от пруда растут полевые цветы | Источник: Александр Куренной / 76.RUНеподалеку от пруда растут полевые цветы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Неподалеку от пруда растут полевые цветы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На берегу можно встретить и рыбаков | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа берегу можно встретить и рыбаков | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На берегу можно встретить и рыбаков

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Утки ловят солнечные лучи, пробивающиеся сквозь облака | Источник: Александр Куренной / 76.RUУтки ловят солнечные лучи, пробивающиеся сквозь облака | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Утки ловят солнечные лучи, пробивающиеся сквозь облака

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Похоже, у обитателей парка&nbsp;— «тихий час» | Источник: Александр Куренной / 76.RUПохоже, у обитателей парка&nbsp;— «тихий час» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Похоже, у обитателей парка — «тихий час»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Рогоз у берега колышется на ветру | Источник: Александр Куренной / 76.RUРогоз у берега колышется на ветру | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рогоз у берега колышется на ветру

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Посетители отдыхают на скамейках у пруда, время от времени заглядывая в смартфоны | Источник: Александр Куренной / 76.RUПосетители отдыхают на скамейках у пруда, время от времени заглядывая в смартфоны | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Посетители отдыхают на скамейках у пруда, время от времени заглядывая в смартфоны

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Утки неспешно плывут по пруду, а голуби кружат над водой | Источник: Александр Куренной / 76.RUУтки неспешно плывут по пруду, а голуби кружат над водой | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Утки неспешно плывут по пруду, а голуби кружат над водой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Жёлтая листва покачивается на ветру | Источник: Александр Куренной / 76.RUЖёлтая листва покачивается на ветру | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Жёлтая листва покачивается на ветру

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Тёплый осенний день располагает к неспешному отдыху у пруда | Источник: Александр Куренной / 76.RUТёплый осенний день располагает к неспешному отдыху у пруда | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Тёплый осенний день располагает к неспешному отдыху у пруда

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ранее мы также показывали, как Ярославль провожает лето.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Самый лучший парк города. Только пруд почистить
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