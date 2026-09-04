Первые краски осени: показываем, как сейчас выглядит один из самых красивых парков Ярославля

Сентябрь только начался, а осень уже напоминает о себе Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Осень постепенно приходит в Ярославль, раскрашивая парки в первые желтые и золотистые оттенки. Мы отправились в парк «Нефтяник», чтобы посмотреть, как он выглядит в начале сентября. Здесь уже появились опавшие листья, но большая часть деревьев пока сохраняет ярко-зеленую листву. По аллеям гуляют семьи с детьми, а у пруда птицы греются в лучах еще теплого солнца.
В «Нефтянике» можно не только погулять: здесь работают аттракционы, есть спортивная и детская площадки, а для любителей активного отдыха — большой веревочный парк.
Предлагаем прогуляться по осеннему «Нефтянику» вместе с нами и посмотреть, как парк постепенно меняется с приходом первых красок осени.
Парк встречает посетителей аркой с названием, оформленным разноцветными буквами Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Жители города отдыхают на скамейках главной аллеи парка Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Осень постепенно вступает в свои права: дорожки между березами уже засыпало листьями
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Александр Куренной / 76.RU
Аттракционы в парке продолжают принимать посетителей Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Порывы ветра кружат первые осенние листья Источник:
Александр Куренной / 76.RU
В парке оборудовано несколько детских площадок для детей разных возрастов Источник:
Александр Куренной / 76.RU
В центральной части парка можно заглянуть в гости к еноту и другим животным. Стоимость посещения — 350 рублей в будние дни и 490 рублей — в выходные
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Александр Куренной / 76.RU
Для любителей футбола здесь оборудовали сразу две площадки — одна с высоким ограждением
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Александр Куренной / 76.RU
Ярославцы неспешно прогуливаются по дорожке вдоль парка Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Найдется место и для занятий спортом
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Александр Куренной / 76.RU
Главная достопримечательность детской зоны — большой парусный корабль
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Александр Куренной / 76.RU
Любителей высоты ждет большой веревочный парк
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Александр Куренной / 76.RU
Под ногами — желтые листья, а над головой — еще ярко-зеленые кроны
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Александр Куренной / 76.RU
Колесо обозрения выглядывает из-за деревьев в разных уголках парка Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Старейший аттракцион парка «Нефтяник» по-прежнему работает Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Дорожка у пруда — популярное место для прогулок с детьми
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Александр Куренной / 76.RU
Тут комфортно не только людям — птицы тоже любят это место
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Александр Куренной / 76.RU
Неподалеку от пруда растут полевые цветы
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Александр Куренной / 76.RU
На берегу можно встретить и рыбаков
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Александр Куренной / 76.RU
Утки ловят солнечные лучи, пробивающиеся сквозь облака Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Похоже, у обитателей парка — «тихий час»
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Александр Куренной / 76.RU
Рогоз у берега колышется на ветру Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Посетители отдыхают на скамейках у пруда, время от времени заглядывая в смартфоны Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Утки неспешно плывут по пруду, а голуби кружат над водой Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Жёлтая листва покачивается на ветру Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Тёплый осенний день располагает к неспешному отдыху у пруда Источник:
Александр Куренной / 76.RU
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