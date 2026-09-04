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Происшествия «Уснуть было проблематично»: ярославцы пожаловались на ночную сигнализацию в ТРК. Видео

«Уснуть было проблематично»: ярославцы пожаловались на ночную сигнализацию в ТРК. Видео

Что произошло

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Жители не могли уснуть из-за сигнализации в ТРК | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖители не могли уснуть из-за сигнализации в ТРК | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители не могли уснуть из-за сигнализации в ТРК

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В ночь на 4 сентября жителей Дзержинского района Ярославля разбудила сигнализация, звучавшая на всю улицу из торгово-развлекательного комплекса «Альтаир» на Ленинградском проспекте.

На опубликованной в соцсетях записи слышно, что автоинформатор повторяет: «Внимание пожарная тревога! Всем находящимся в здании покинуть помещение!».

«Как можно повлиять на ситуацию? Тревога в ТРК орет уже не первую ночь. Уснуть было проблематично», — написали в группе «Подслушано в Ярославле».

На видео записан звук сигнализации, картинка приведена для иллюстрации

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Max.ru, Кирилл Поверинов / 76.RU

В комментариях кто-то сообщал, что ничего не слышал, другие подтверждали, что звук был.

«Под этот звук с двух часов ночи пытаешься спать, орала более часа… До Тутаевского шоссе слышно было», — рассказал один из подписчиков группы.

В МЧС по Ярославской области порталу 76.RU сообщили, что ночью из «Альтаира» поступил звонок о проведении плановой проверки системы пожарной сигнализации.

«Пожарные МЧС России выезжали на место вызова для проверки», — пояснили в МЧС.

На вопрос корреспондента 76.RU, почему проверка проходила именно ночью, в администрации торгово-развлекательного центра ответили:

— А когда надо проводить? При посетителях днем?

Напомним, вечером 1 сентября в Дзержинском районе горел барак, на месте которого должны появиться новостройки.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Торговый центр МЧС Пожарная сигнализация
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Комментарии
13
Гость
45 минут
В "Локомотиве" тоже часто кричит,да ещё на двух языках и с мелодией,часа два три горлопанит.Однажды даже в мэрию жаловались,пол ночи орала.
Гость
55 минут
Главное, что исправна сигнализация, раз так хорошо слышно было)
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Гость
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