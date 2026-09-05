«Норм» или «стрем»: о чем глава ВТБ поспорил с зумерами и что хотел доказать молодым

Источник: Молодежь любит удаленку, а большим боссам это не очень нравится

На Восточном экономическом форуме глава ВТБ Андрей Костин заочно поспорил со всем поколением зумеров. Костин рассказал об отношении молодежи к удаленке, рабочим сообщениям после 18 часов и четырехдневной неделе.

«Удаленная работа и игнор сообщений начальства после 18:00 — „стрем“», — заявил Костин. И признался: многое из того, что для молодых сотрудников совершенно естественно, ему самому кажется странным. Особенно ему не нравится отношение к работе мужчин: «Для меня всегда это было странно. Я считал, что <…> мужчина должен точно пахать. Вот как он начал, то должен работать, зарабатывать, карьеру делать», — сказал Костин.

Но так ли всё однозначно? Подробности — в материале MSK1.RU.

Чем плоха удаленка?

Костину не нравится удаленка. Еще одна из претензий Костина к молодым сотрудникам касается сообщений руководства после 18 часов. Для зумеров, судя по его словам, нормально не бросаться отвечать на рабочее сообщение вечером.

При этом сам Костин оказался не таким уж последовательным противником личных границ. Он признался, что и ему самому далеко не всегда нравится, когда сотрудник пишет ночью.

«Когда в полночь получаю от сотрудника какую-нибудь информацию, я не всегда доволен, иногда высказываюсь достаточно резко, если информация не заслуживает того внимания», — рассказал банкир.

Гендиректор сервиса по поиску работы и найму GdeRabota.ru Екатерина Агаева в беседе с MSK1.RU говорит, что для старших поколений доступность сотрудника часто воспринимается как признак вовлеченности и ответственности. Если человек отвечает вечером, ночью, в выходные, значит, ему не всё равно.

У молодых другая система координат: рабочий день закончился, поэтому рабочий чат может подождать до утра, если только речь не идет о действительно срочной ситуации. И это, подчеркивает Агаева, вовсе не означает, что человек не хочет работать.

«Отказ быть онлайн круглосуточно не равен отказу работать», — говорит эксперт.

Можно быть классным сотрудником и спокойно не открывать «Телеграм» в 21:47. Можно, наоборот, подхалимски отвечать на каждое сообщение начальства и при этом производить ноль полезного продукта.

По словам Агаевой, современная трудовая культура требует введения правил коммуникации. Например, стоит обозначить, в каких случаях сотрудник обязан ответить и когда нужно оставаться на связи.

Работа — это всё-таки не военная служба

А вот Анатолий Баранов, член Центрального совета Независимого профсоюза «Новый Труд», к позиции Костина относится гораздо жестче. Он считает, что игнорировать сообщения начальства после 18:00 — не «стрем», а просто глупость.

«Один раз проигнорировал — и свободен. Да мало ли что случилось, — говорит Баранов. Он сам в прошлом журналист и говорит, что для него-то работа нон-стоп давно стала совершенно естественной вещью. Как и удаленка.

«Репортер — это „пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что“. Какое мне дело, где ты пишешь свою бессмертную заметку? Нужен и важен результат!» — говорит Баранов применительно к журналистике. И такие же аргументы у работодателей в других отраслях: важен не формат работы, а результат.

Зумеры хотят не только денег

Костин, судя по всему, вовсе не предлагает молодежи трудиться исключительно за идею. Одним из безусловных «норм» он назвал высокую зарплату на старте карьеры.

Профлидер Баранов с банкиром категорически не согласен: «Конечно, высокая зарплата на старте — это „норм“. Но зачем тогда вообще карьера, если у тебя, совсем зеленого, уже высокая зарплата? Живи, держись за место и старайся ничего лишнего не делать, чтобы не спугнуть свое счастье».

Костин отдельно высказался о стремлении части молодых сотрудников работать четыре дня вместо пяти. Для него, по его словам, такое желание всегда было странным.

Но проблема в том, что молодежь уже не обязательно считает количество часов главным показателем трудолюбия. Екатерина Агаева отмечает: сегодня меняется не только отношение к графику, но и само понимание того, что человек хочет получить от работы.

«За последние годы изменилось отношение сотрудников к работе. Но не совсем корректно говорить, что такое поведение характерно только для поколения Z. В целом меняется трудовая культура», — говорит Агаева.

Так что образ зумера, который приходит на собеседование и первым делом спрашивает про корпоративного психолога и массажное кресло — это не более чем забавный миф.