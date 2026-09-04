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Происшествия В Ярославле мать запретила лечить сына с тяжелым заболеванием

В Ярославле мать запретила лечить сына с тяжелым заболеванием

Дело дошло до судов

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В Ярославской области мать запрещала лечить сына | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области мать запрещала лечить сына | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области мать запрещала лечить сына

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области суд защитил право ребенка на лечение, которому препятствовала собственная мать.

«Мальчику по результатам обследований был поставлен серьезный диагноз и установлена инвалидность. Для поддержания здоровья ребенку требовался жизненно важный препарат, закупку которого был готов организовать государственный фонд „Круг добра“. Однако процесс лечения был заблокирован матерью мальчика. Женщина категорически отрицала установленный врачами диагноз, считая, что сын не нуждается в лечении», — рассказали в пресс-службе судов Ярославской области.

Во время рассмотрения дела было установлено, что мать мальчика регулярно конфликтует с представителями медучреждений, где лечится ее сын, оспаривает диагнозы и назначенное лечение, выражает несогласие с методами воспитания в детском саду, находится в состоянии конфронтации с отцом ребенка по вопросам, касающимся сына. Также она направила в Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра» обращение о снятии ребенка с очереди на предоставление жизненно необходимого медицинского препарата.

Дошло до того, что женщина пыталась оспорить поставленный сыну диагноз в суде, но получила отказ, так как факт инвалидности был подтвержден результатами медико-социальной экспертизы.

Отец ребенка также в свою очередь обратился в суд с иском об ограничении матери в родительских правах и взыскании с нее алиментов.

Суд пришел к выводу, что поведение женщины создает реальную угрозу здоровью и благополучию ребенка и представляет собой злоупотребление родительскими правами.

В итоге мать ограничили в родительских правах и взыскали с нее алименты на содержание ребенка в размере четверти заработка до достижения мальчиком совершеннолетия.

Напомним, 25 августа в соцсетях появились сообщения о том, что в подъезде дома на улице Папанина в Заволжском районе Ярославля мать издевалась над 3-летней дочерью. Женщина кричала на нее, грубо обзывала, трясла и била. После происшествия малышку временно изъяли из семьи. А региональный СК возбудил уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание).

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Ребенок Мать Лечение Инвалид Суд
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