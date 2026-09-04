«Я в творческом шоке»: Татьяна Овсиенко будет судить участников шоу «Ну-ка, все вместе!»

Овсиенко не только займет место на стене с остальной сотней, но и споет Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Суперзвезда девяностых Татьяна Овсиенко возвращается на телевидение. Певица, на чьих хитах выросло целое поколение, готовится примерить на себя роль строгого (или не очень) арбитра. Проверить ее судейские способности на прочность можно будет 11 сентября, когда на телеканале «Россия» стартует восьмой сезон шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+).

Ставки в новом сезоне высоки: вокалисты со всей страны и из-за рубежа сразятся за внушительный чек на 5 миллионов рублей. Оценивать претендентов традиционно будет «сотня» экспертов, оккупировавшая 12-метровую стену.

Овсиенко появится в одном из премьерных выпусков. По правилам шоу, сначала она сама выйдет на сцену с музыкальным номером (какой именно трек прозвучит, продюсеры держат в строжайшем секрете), а затем поднимется на стену к остальным экспертам. По словам самой певицы, за кулисами она испытала самый настоящий «творческий шок» и до сих пор с трудом представляет, как будет отсеивать участников.

— Я в маленьком таком приятном и творческом шоке. Спасибо огромное, что позвали в шоу «Ну-ка, все вместе!». Я всегда хотела здесь побывать, и вот такая мечта у меня сбылась, — отметила Овсиенко. — Конечно, переживаешь за каждого из конкурсантов. Так хочется помочь им, и чтобы каждый из них выиграл.

Татьяна Овсиенко намерена вернуть себе былую популярность Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Помимо телевизионных съемок у Овсиенко на носу еще одно важное событие — подготовка к первому в карьере сольному концерту в Государственном Кремлевском дворце. Шоу приурочено к ее юбилею. И хотя до знакового события еще далеко, артистка переживает уже сейчас.

— Еще полгода впереди, а у меня уже мандраж по ночам, — поделилась Татьяна Овсиенко.

Пока зрители гадают, насколько лояльной судьей окажется легенда эстрады, съемочный процесс шоу идет полным ходом. Бессменный лидер сотни Сергей Лазарев уверяет, что грядущий сезон доведет накал страстей до предела.

По словам Лазарева, борьба в новом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!» будет напряженной Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

— Мы досконально и тщательно отбирали таланты в «Народном кастинге». Пришло невероятное количество заявок, мы выбрали, на мой взгляд, лучших, — рассказал Лазарев. — Кто попадет в восьмой сезон, даже для нас — для той десятки, которая ездила по городам, — тоже будет сюрпризом, потому что кастинги успешно прошло больше участников, чем должно попасть в сезон. Но все они очень талантливые. Новый сезон будет крайне ярким, а борьба — напряженной.