Ностальгия на пределе: что известно о новом сезоне шоу «ВИА Суперстар!»

Этой осенью телеканал НТВ совершает очередной камбэк в прошлое и представляет третий сезон музыкального шоу «ВИА Суперстар!» (16+). Рецепт проекта остался прежним: берем культовые коллективы нашей (и не только) молодости, стряхиваем с них пыль, даем им петь чужие хиты и смотрим, кто до сих пор может собирать стадионы, а кому пора на пенсию.
Ведущие ностальгического шоу всё те же — создавать химию в кадре будут Вадим Такменев и Наташа Королева.
А вот состав участников в этот раз подобрался настолько пестрый, что у жюри явно поубавится волос на голове от грядущих споров.
В бой за звание главных «суперстаров» вступают десять команд: «Белый орел», «Город 312», «ПМ», «Инь-Ян», «Полиция нравов», «Рок-острова», «Самоцветы», «Фабрика», ВИА «Веселые ребята» и немецкая поп-легенда «Чингисхан» (Dschinghis Khan). Благодаря последним проект официально получил статус международного.
За кулисами шоу зарубежные гости отчаянно радуются жизни и не скрывают своего восторга.
— К тому моменту, как нас позвали в шоу, мы уже были большими его поклонниками, — говорят представители группы. — Мы особенно гордимся тем, что стали первыми иностранными участниками. И тем, что именно с нашим участием проект выходит на международный уровень. Да, из-за языка иногда возникают небольшие трудности в общении, но общий язык мы всё равно находим — и это язык любви.
Будете болеть за группу «Чингисхан»?
Тематика выпусков останется классической: в одном эпизоде группы споют свои визитные карточки, в другом — примерят на себя современные хиты, в третьем — поностальгируют под чужие шлягеры. А вот правила игры авторы шоу заметно перекроили, добавив интриги и пространства для манипуляций.
Базовая система оценок знакома: «огонь» от жюри — это два балла, «фейерверк» — один, а за провальный «пшик» дают обидный ноль. А теперь у судей появится секретное оружие — кнопка «Суперстар!», нажатие которой подарит группе сразу 4 балла вместо двух. Но есть жесткие лимиты:
каждый судья может нажать ее всего один раз за сезон;
за один выпуск кнопкой может воспользоваться только один арбитр — кто успел нажать первым, тот и перехватил инициативу.
За два прошлых сезона через сцену проекта прошли 18 коллективов. В первом сезоне случился уникальный прецедент: победителями объявили сразу двоих — ВИА «Белорусские легенды» и группу «Балаган Лимитед». Во втором сезоне абсолютным чемпионом стал ВИА «Поющие гитары». Кто заберет корону в этот раз — узнаем уже совсем скоро в эфире.
К слову, «ВИА Суперстар!» далеко не единственная ожидаемая премьера сезона. Не так давно мы рассказывали, какие шоу покажут этой осенью, и список оказался довольно приличным.
Ждете премьеры «ВИА Суперстар!»?