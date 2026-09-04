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Развлечения Подробности Ностальгия на пределе: что известно о новом сезоне шоу «ВИА Суперстар!»

Ностальгия на пределе: что известно о новом сезоне шоу «ВИА Суперстар!»

Знакомимся с новыми участниками хитового проекта

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Шоу «ВИА Суперстар!» вернет на экраны тех, кого вы давно не слышали | Источник: пресс-служба телеканала НТВШоу «ВИА Суперстар!» вернет на экраны тех, кого вы давно не слышали | Источник: пресс-служба телеканала НТВ

Шоу «ВИА Суперстар!» вернет на экраны тех, кого вы давно не слышали

Источник:

пресс-служба телеканала НТВ

Этой осенью телеканал НТВ совершает очередной камбэк в прошлое и представляет третий сезон музыкального шоу «ВИА Суперстар!» (16+). Рецепт проекта остался прежним: берем культовые коллективы нашей (и не только) молодости, стряхиваем с них пыль, даем им петь чужие хиты и смотрим, кто до сих пор может собирать стадионы, а кому пора на пенсию.

Ведущие ностальгического шоу всё те же — создавать химию в кадре будут Вадим Такменев и Наташа Королева.

Уж кто совсем, кажется, не изменился, так это ведущие проекта | Источник: пресс-служба телеканала НТВУж кто совсем, кажется, не изменился, так это ведущие проекта | Источник: пресс-служба телеканала НТВ

Уж кто совсем, кажется, не изменился, так это ведущие проекта

Источник:

пресс-служба телеканала НТВ

А вот состав участников в этот раз подобрался настолько пестрый, что у жюри явно поубавится волос на голове от грядущих споров.

В бой за звание главных «суперстаров» вступают десять команд: «Белый орел», «Город 312», «ПМ», «Инь-Ян», «Полиция нравов», «Рок-острова», «Самоцветы», «Фабрика», ВИА «Веселые ребята» и немецкая поп-легенда «Чингисхан» (Dschinghis Khan). Благодаря последним проект официально получил статус международного.

«Полиция нравов» уже готова дать жару | Источник: пресс-служба телеканала НТВ«Полиция нравов» уже готова дать жару | Источник: пресс-служба телеканала НТВ

«Полиция нравов» уже готова дать жару

Источник:

пресс-служба телеканала НТВ

За кулисами шоу зарубежные гости отчаянно радуются жизни и не скрывают своего восторга.

— К тому моменту, как нас позвали в шоу, мы уже были большими его поклонниками, — говорят представители группы. — Мы особенно гордимся тем, что стали первыми иностранными участниками. И тем, что именно с нашим участием проект выходит на международный уровень. Да, из-за языка иногда возникают небольшие трудности в общении, но общий язык мы всё равно находим — и это язык любви.

Так теперь выглядит группа «Чингисхан» | Источник: пресс-служба телеканала НТВТак теперь выглядит группа «Чингисхан» | Источник: пресс-служба телеканала НТВ

Так теперь выглядит группа «Чингисхан»

Источник:

пресс-служба телеканала НТВ

Будете болеть за группу «Чингисхан»?

Ого, обязательно!
Уже и не помню, кто это и что пели
Даже не знаю их

Тематика выпусков останется классической: в одном эпизоде группы споют свои визитные карточки, в другом — примерят на себя современные хиты, в третьем — поностальгируют под чужие шлягеры. А вот правила игры авторы шоу заметно перекроили, добавив интриги и пространства для манипуляций.

Базовая система оценок знакома: «огонь» от жюри — это два балла, «фейерверк» — один, а за провальный «пшик» дают обидный ноль. А теперь у судей появится секретное оружие — кнопка «Суперстар!», нажатие которой подарит группе сразу 4 балла вместо двух. Но есть жесткие лимиты:

  • каждый судья может нажать ее всего один раз за сезон;

  • за один выпуск кнопкой может воспользоваться только один арбитр — кто успел нажать первым, тот и перехватил инициативу.

За два прошлых сезона через сцену проекта прошли 18 коллективов. В первом сезоне случился уникальный прецедент: победителями объявили сразу двоих — ВИА «Белорусские легенды» и группу «Балаган Лимитед». Во втором сезоне абсолютным чемпионом стал ВИА «Поющие гитары». Кто заберет корону в этот раз — узнаем уже совсем скоро в эфире.

К слову, «ВИА Суперстар!» далеко не единственная ожидаемая премьера сезона. Не так давно мы рассказывали, какие шоу покажут этой осенью, и список оказался довольно приличным.

Ждете премьеры «ВИА Суперстар!»?

О да, мое любимое шоу
Не самое мое любимое шоу, но посмотрю
Нет, мне не нравится
Вообще не понимаю, о чем речь
Вариант для тех, кто забыл, когда в последний раз смотрел телевизор
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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
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