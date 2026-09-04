«Это очень большая потеря»: почему норвежцы арестовали российское судно с учеными и как это вредит России

Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Власти Норвегии арестовали на Шпицбергене научно-исследовательское судно Северного УГМС «Профессор Молчанов», приписанное к порту Архангельск. «Молчанов» доставил на архипелаг группу ученых Российского географического общества, сотрудников Севгидромета, а также 20 художников. Происшествие вызвало скандал в политических кругах, о нем высказался и Владимир Путин. Наши коллеги из 29.RU рассказывают всё, что известно об аресте судна.

Всю информацию об аресте судна мы также собирали в онлайн-трансляции.

Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Почему россияне оказались в Норвегии

Арест судна произошел 2 сентября в порту Баренцбурга. Это второй по величине населенный пункт Шпицбергена. Он находится под норвежским суверенитетом, но есть нюанс: по договору 1920 года граждане всех подписавших его стран имеют равные права по экономической эксплуатации местных природных ресурсов.

Россия — единственная страна, кроме самой Норвегии, поддерживающая свое экономическое присутствие на Шпицбергене. В Баренцбурге даже есть Генеральное консульство Российской Федерации.

Российское присутствие на Шпицбергене обеспечивает «Государственный трест „Арктикуголь“». Также он является одним из организаторов экспедиции «Арктик биеннале», в рамках которой на архипелаг на «Профессоре Молчанове» отправились художники.

— Аналогов этой территории на нашей планете нет — ни в международно-правовом режиме, ни по климатическим и природным условиям, — рассказывает гендиректор «Арктикугля» Ильдар Неверов. — На этой территории 96 дней в году сплошная полярная ночь и северное сияние. На этой территории живет чуть более 2000 человек и более 4000 белых медведей. У нас всего лишь 20 с небольшим км дорог, и из 66 000 кв. км на архипелаге тресту принадлежит 251 кв. км . Это поселки Баренцбург, Пирамида, Грумант, Колсбей и Тундра Богемана .

На архипелаге также развивают туризм, а еще регулярно привозят на Шпицберген ученых: здесь работают 14 российских институтов.

«Профессор Молчанов» — советское и российское научно-исследовательское судно, построено в 1983 году в Финляндии. Названо в честь Павла Молчанова, русского и советского метеоролога, изобретателя и испытателя первого в мире радиозонда. С 1991 года судно проводит полярные и океанологические исследования. С 2011 года судно в распоряжении Северного УГМС Росгидромета. Начиная с 2012 года на судне проводятся ежегодные экспедиции в рамках проекта САФУ «Плавучий университет».

В рамках проекта «Плавучий университет» на судне отправляли в Арктику архангельских студентов (читайте цикл репортажей на 29.RU, которые вела одна из участниц) Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

При чем тут Украина

Норвежские власти арестовали «Профессор Молчанов» по заявлению украинской компании «Нафтогаз» — соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте губернатора Шпицбергена. Арест на судно наложил 31 августа Окружной суд Норд-Тромса.

«Нафтогаз Украины» — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа. Была основана в 1998 году. Исполняющим обязанности председателя правления НАК является Сергей Федоренко.

Суть конфликта — в активах, которых лишилась компания после присоединения Крыма к России. Суды по ним проходили и раньше: так, в в сентябре 2017 года «Нафтогаз» подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки. В перечень оцененного имущества входили производственные активы дочерней компании «Черноморнефтегаз», газ в подземном хранилище в Крыму и активы других дочерних компаний. В 2023 году Арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу» 5 млрд долларов как компенсацию. Арест «Профессора Молчанова» — продолжение этого же конфликта.

Сейчас судну запрещено покидать свое нынешнее местоположение до соответствующего решения губернатора Шпицбергена. В Северном УГМС, в чьем распоряжении находится судно, рассказали, что с экипажем есть связь, родственники могут им позвонить.



— Сотрудники обеспечены всем необходимым и работают в штатном режиме. Принимаются все меры по защите законных интересов судовладельцев», — рассказал начальник Севгидромета Роман Ершов.

«Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга Источник: Константин Малых / ТАСС / T.me

Что говорят об аресте в Норвегии

В Норвегии подтвердили задержание российского судна «Профессор Молчанов», приписанного к порту Архангельск. Как передает Report, об этом говорится в заявлении офиса губернатора норвежского заморского владения Шпицберген.

«Губернатор [Ларс Фаусе] позаботится о членах экипажа и пассажирах судна в сотрудничестве с организацией Trust Arcticugol», — говорится в заявлении.

Министерство юстиции Норвегии также сообщило, что Россия может запросить суд пересмотреть дело, по которому было задержано судно.

На борту судна сейчас находится 21 северянин. Еще примерно столько же — пассажиры, но они живут в гостинице Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Об аресте «Профессора Молчанова» подробно написало норвежское издание NRK. В его статье старший советник Министерства юстиции Франк Линум заявил, что ареста судна было не избежать, так как это необходимая мера по решению суда Норд-Тромса и Сеньи. По его словам, власти были обязаны исполнить это решение . Он также подтвердил, что основанием для ареста стало обращение в суд украинского «Нафтогаза».

В этой же статье губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе заявил, что пассажирам «Молчанова» обеспечат возможность свободно покинуть территорию Норвегии, если они захотят этого.

А еще в материале NRK есть мнение профессора Арктического университета Норвегии Кари Аги Миклебоста — по его словам, судно использовалось для российских гибридных операций и пропаганды на Севере .

Кого привез «Молчанов» на Шпицберген

Сейчас на Шпицбергене находятся участники научно-художественной экспедиции «Арктик Биеннале» — они прибыли туда на «Профессоре Молчанове». В мероприятии принимают участие художники, ученые и общественные деятели. Они должны представить около 30 экспозиций, художественных инсталляций и перформансов, а главным событием первого этапа станет открытие выставки в Арктической художественной галерее Баренцбурга, передает ТАСС.

Также агентство опубликовало список художников с «Молчанова»: это Александр Пономарев, Александр Константинов, Николай Полисский, Татьяна Баданина и Владимир Наседкин, Тотан Кузембаев, Марина Белова и Алексей Политов, Сергей Катран, Алексей Козырь, Владимир Кузьмин, арт-группа «Рыскающие» (Лиза Ра, Дарья Догаева, Юлия Немова, Вадим Ревин), Марина Рин, Евгений Сауткин и другие.

В архангельском отделении Союза художников сообщили 29.RU, что на борту «Молчанова» нет участников их организации. Также, по данным Союза, на судне нет и других художников из Архангельской области.

Помимо художников, на борту «Молчанова» приехала экспедиция Русского географического общества. В рамках проекта «Русский Шпицберген» они разрабатывают атлас историко-культурного наследия России в Арктике.

По данным Северного УГМС, всех пассажиров судна разместили в гостинице Баренцбурга. На борту «Профессора Молчанова» находится 21 человек: 19 — это члены экипажа, еще 2 — сотрудники Севгидромета . Люди на борту обеспечены всем необходимым, передает ТАСС.

Судно привезло на Шпицберген ученых и художников Источник: Алина Ромашова / 29.RU

Реакция российских политиков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не бросит своих граждан, находящихся на «Профессоре Молчанове». Об этом она заявила в интервью ТАСС.

— Вне зависимости от того, являются ли наши граждане журналистами, моряками, являются ли они туристами, бизнесменами, общественными деятелями, просто обывателями, членами семей, соотечественниками, я думаю, что у вас сомнений нет, что российская дипломатия всегда приходит на помощь и отстаивает права тогда, когда наши попадают в сложную ситуацию», — отметила она в беседе.

В видеокомментарии Захарова сравнила действия Норвегии с пиратством и даже упомянула в речи Джека Воробья Источник: ТАСС / T.me

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Норвегия совершила «очень странный поступок», арестовав «Профессор Молчанов». Об этом он также рассказал ТАСС.

— Как можно относиться к совершенно неправомерным действиям? У нас есть договор о Шпицбергене, ему уже много десятилетий. Он соответствует всем канонам мирового права, его надо соблюдать. Мне кажется, что это дешевая попытка заработать популярность у каких-то других западных партнеров , сказать: «Видите, какие мы принципиальные, мы судно арестовали». Но вы же закон нарушили, международное законодательство. В любом случае вам придется уйти назад, — оценил ситуацию Трутнев.

На происходящее отреагировал во время Восточного экономифческого форума и президент России Владимир Путин — он назвал арест «Молчанова» проявлением гостерроризма. В этой же речи Путин отнес к терроризму и недавние угрозы со стороны Украины закрыть небо России.

— Это, конечно, проявление государственного терроризма , и это, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров», — заявил Путин на ВЭФ.

Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Что будет с пассажирами и судном

Юристы РФ уже готовят иск к Норвегии по факту ареста судна «Профессор Молчанов». Об этом заявил ТАСС министр Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он же подтвердил агентству, что пассажиры находятся в безопасности.

По словам Чекункова, половину россиян с «Профессора Молчанова» готовы увезти из Норвегии в середине сентября на судне Морспасфлота. Остальным будет обеспечено консульское сопровождение, и они вернутся по воздуху . Российская сторона уже предприняла и юридические меры — она готовит опротестование ареста.

— Это правовой нигилизм. У нас уже были прецеденты, мы отбивали такие атаки. Честно, не ожидали, что такое может случиться вообще в отношении суверенного государственного судна. Мы решим юридически эту ситуацию, — пообещал Чекунков.

МИД России и другие компетентные ведомства собираются добиваться снятия ареста с судна . 3 сентября посла Норвегии в Москве Хейди Олуфсена вызвали в МИД — об этом говорится в сообщении министерства.



Послу было указано, что российская сторона категорически не приемлет не только арест судна, но и в целом активизировавшиеся в последнее время действия Норвегии, направленные на ограничение законного российского присутствия на архипелаге. МИД потребовал от Осло безусловного соблюдения международного права, в том числе положений и духа Договора о Шпицбергене.

Арест судна будут оспаривать юристы Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

«Нужно начинать сотрудничать»

Экономист Александр Воротников считает, что арест «Профессора Молчанова» властями Норвегии только ухудшит взаимодействие двух стран. Своими мыслями эксперт поделился с 29.RU.

— Произошедший арест судна — это, можно сказать, такой акт государственного терроризма. Судно исследовательское, на нем совершаются поездки на этот остров. Люди едут и на работу, и на экскурсию. Такая ситуация сознательно ухудшает взаимоотношения стран в Арктике, — заявил Воротников.

По словам эксперта, отношения России со странами Европы сейчас уже достаточно напряженные, а вот с США — более-менее конструктивные.

— Такое впечатление, что [власти Норвегии] полностью хотят отказаться от взаимодействия с нами, довести отношения до определенного предела. Хотя ведь понятно, у нас общее море с норвежцами, нам с ними сотрудничать. Люди не чувствуют, не видят этого . Как будто всё, наступил последний день Помпеи и никакого дальнейшего будущего у мира нет. И вот такое отношение удивительно. Нужно начинать сотрудничать и нужно добиваться хороших результатов, а не ставить препятствия друг другу на каждом шагу. Тем более со стороны России таких шагов нет, — добавил экономист.

На борту «Молчанова» Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

«Урон для научно-исследовательского флота России»

Сложившуюся ситуацию в Арктике по просьбе 29.RU оценил Константин Зайков, доктор исторических наук, заведующий кафедрой регионоведения, международных отношений и политологии САФУ имени М. В. Ломоносова. Он отмечает, что сейчас Россия ведет широкомасштабные исследования в этом регионе.

— Например, в случае Шпицбергена это целый комплекс морских и наземных исследований, их ведут почти все крупные научно-исследовательские институты России. Это и гляциология, и почвоведение, и изучение флоры и фауны, биология, ботаника, микробиология, археология. Ученые занимаются изучением атмосферы, осадков, палиоклиматом, геологией, — перечисляет ученый.

По словам эксперта, для России очень важен вопрос инфраструктуры в Арктике, в том числе средства доставки — авиация и судоходство. Зайков отмечает, что судно «Профессор Молчанов» активно использует не только САФУ имени М. В. Ломоносова, но и большое количество научных и образовательных организаций в нашей стране. На его борту проходило большое количество международных экспедиций. Сейчас важный вопрос, подчеркивает Зайков, — на сколько именно будет задержано судно.

— Арест судна «Молчанов» — это, конечно, очень большая для нас потеря. Это судно — одно из средств доставки ученых, необходимая инфраструктура, которая используется для проведения морских и наземных научных исследований .

«Профессор Молчанов» очень важен для исследований в Арктике Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Помимо России, в Арктике ведут исследования более 30 стран, в том числе из Европы, Америки, Азии и Африки.

— Все они занимаются исследованиями в зависимости от своей специфики и компетенции в различных сферах. Но, к сожалению, очень многие страны, с которыми мы сотрудничали, сами ограничили возможность для научного сотрудничества своих коллективов в Арктике с Россией, — говорит Константин Зайков.

При этом, по словам эксперта, диалог ученых в Арктике сохраняется и после 2022 года, но большая часть сотрудничества оказалось свернута. Этого, по его мнению, недостаточно для науки.

— В основном Россия сейчас организует научно-исследовательскую деятельность с дружественными странами. Но здесь я хочу подчеркнуть, что это в первую очередь политика самих стран коллективного Запада, которые с 2022 года в одностороннем порядке стали приостанавливать соглашения и запрещать своим коллективам участвовать в научных экспедициях и научных мероприятиях.

По словам ученого, уже случались истории, когда очень известных профессоров увольняли из университетов за то, что они принимали участие в научных конференциях на территории Российской Федерации, даже если мероприятия не имели политического окраса. Арест судна в этом смысле тоже вопрос политический.

— Норвежцы могли арестовать любое другое судно по иску Украины, которое зашло в норвежские порты, — рассуждает он. — Но почему был выбран именно «Профессор Молчанов»? Это судно прекрасно знают норвежские ученые и норвежское правительство. Это всё-таки вопрос политический, направленный на выдавливание России с точки зрения страны, которая ведет научные исследования на архипелаге . И конечно, это урон для научно-исследовательского флота России в Арктике.

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Еще об отношениях с Норвегией

Напомним, что после начала СВО Архангельск лишился своего города-побратима — норвежского Тромсе. Его мэр Гуннар Вильхельмсен заявил, что на решение повлияли политические факторы.