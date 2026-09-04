«Это очень большая потеря»: почему норвежцы арестовали российское судно с учеными и как это вредит России

Власти Норвегии арестовали на Шпицбергене научно-исследовательское судно Северного УГМС «Профессор Молчанов», приписанное к порту Архангельск. «Молчанов» доставил на архипелаг группу ученых Российского географического общества, сотрудников Севгидромета, а также 20 художников. Происшествие вызвало скандал в политических кругах, о нем высказался и Владимир Путин. Наши коллеги из 29.RU рассказывают всё, что известно об аресте судна.
Всю информацию об аресте судна мы также собирали в онлайн-трансляции.
Почему россияне оказались в Норвегии
Арест судна произошел 2 сентября в порту Баренцбурга. Это второй по величине населенный пункт Шпицбергена. Он находится под норвежским суверенитетом, но есть нюанс: по договору 1920 года граждане всех подписавших его стран имеют равные права по экономической эксплуатации местных природных ресурсов.
Россия — единственная страна, кроме самой Норвегии, поддерживающая свое экономическое присутствие на Шпицбергене. В Баренцбурге даже есть Генеральное консульство Российской Федерации.
Российское присутствие на Шпицбергене обеспечивает «Государственный трест „Арктикуголь“». Также он является одним из организаторов экспедиции «Арктик биеннале», в рамках которой на архипелаг на «Профессоре Молчанове» отправились художники.
— Аналогов этой территории на нашей планете нет — ни в международно-правовом режиме, ни по климатическим и природным условиям, — рассказывает гендиректор «Арктикугля» Ильдар Неверов. — На этой территории 96 дней в году сплошная полярная ночь и северное сияние. На этой территории живет чуть более 2000 человек и более 4000 белых медведей. У нас всего лишь 20 с небольшим км дорог, и из 66 000 кв. км на архипелаге тресту принадлежит 251 кв. км. Это поселки Баренцбург, Пирамида, Грумант, Колсбей и Тундра Богемана.
На архипелаге также развивают туризм, а еще регулярно привозят на Шпицберген ученых: здесь работают 14 российских институтов.
«Профессор Молчанов» — советское и российское научно-исследовательское судно, построено в 1983 году в Финляндии. Названо в честь Павла Молчанова, русского и советского метеоролога, изобретателя и испытателя первого в мире радиозонда. С 1991 года судно проводит полярные и океанологические исследования. С 2011 года судно в распоряжении Северного УГМС Росгидромета. Начиная с 2012 года на судне проводятся ежегодные экспедиции в рамках проекта САФУ «Плавучий университет».
При чем тут Украина
Норвежские власти арестовали «Профессор Молчанов» по заявлению украинской компании «Нафтогаз» — соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте губернатора Шпицбергена. Арест на судно наложил 31 августа Окружной суд Норд-Тромса.
«Нафтогаз Украины» — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа. Была основана в 1998 году. Исполняющим обязанности председателя правления НАК является Сергей Федоренко.
Суть конфликта — в активах, которых лишилась компания после присоединения Крыма к России. Суды по ним проходили и раньше: так, в в сентябре 2017 года «Нафтогаз» подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки. В перечень оцененного имущества входили производственные активы дочерней компании «Черноморнефтегаз», газ в подземном хранилище в Крыму и активы других дочерних компаний. В 2023 году Арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу» 5 млрд долларов как компенсацию. Арест «Профессора Молчанова» — продолжение этого же конфликта.
Сейчас судну запрещено покидать свое нынешнее местоположение до соответствующего решения губернатора Шпицбергена. В Северном УГМС, в чьем распоряжении находится судно, рассказали, что с экипажем есть связь, родственники могут им позвонить.
— Сотрудники обеспечены всем необходимым и работают в штатном режиме. Принимаются все меры по защите законных интересов судовладельцев», — рассказал начальник Севгидромета Роман Ершов.
Что говорят об аресте в Норвегии
В Норвегии подтвердили задержание российского судна «Профессор Молчанов», приписанного к порту Архангельск. Как передает Report, об этом говорится в заявлении офиса губернатора норвежского заморского владения Шпицберген.
«Губернатор [Ларс Фаусе] позаботится о членах экипажа и пассажирах судна в сотрудничестве с организацией Trust Arcticugol», — говорится в заявлении.
Министерство юстиции Норвегии также сообщило, что Россия может запросить суд пересмотреть дело, по которому было задержано судно.
Об аресте «Профессора Молчанова» подробно написало норвежское издание NRK. В его статье старший советник Министерства юстиции Франк Линум заявил, что ареста судна было не избежать, так как это необходимая мера по решению суда Норд-Тромса и Сеньи. По его словам, власти были обязаны исполнить это решение. Он также подтвердил, что основанием для ареста стало обращение в суд украинского «Нафтогаза».
В этой же статье губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе заявил, что пассажирам «Молчанова» обеспечат возможность свободно покинуть территорию Норвегии, если они захотят этого.
А еще в материале NRK есть мнение профессора Арктического университета Норвегии Кари Аги Миклебоста — по его словам, судно использовалось для российских гибридных операций и пропаганды на Севере.
Кого привез «Молчанов» на Шпицберген
Сейчас на Шпицбергене находятся участники научно-художественной экспедиции «Арктик Биеннале» — они прибыли туда на «Профессоре Молчанове». В мероприятии принимают участие художники, ученые и общественные деятели. Они должны представить около 30 экспозиций, художественных инсталляций и перформансов, а главным событием первого этапа станет открытие выставки в Арктической художественной галерее Баренцбурга, передает ТАСС.
Также агентство опубликовало список художников с «Молчанова»: это Александр Пономарев, Александр Константинов, Николай Полисский, Татьяна Баданина и Владимир Наседкин, Тотан Кузембаев, Марина Белова и Алексей Политов, Сергей Катран, Алексей Козырь, Владимир Кузьмин, арт-группа «Рыскающие» (Лиза Ра, Дарья Догаева, Юлия Немова, Вадим Ревин), Марина Рин, Евгений Сауткин и другие.
В архангельском отделении Союза художников сообщили 29.RU, что на борту «Молчанова» нет участников их организации. Также, по данным Союза, на судне нет и других художников из Архангельской области.
Помимо художников, на борту «Молчанова» приехала экспедиция Русского географического общества. В рамках проекта «Русский Шпицберген» они разрабатывают атлас историко-культурного наследия России в Арктике.
По данным Северного УГМС, всех пассажиров судна разместили в гостинице Баренцбурга. На борту «Профессора Молчанова» находится 21 человек: 19 — это члены экипажа, еще 2 — сотрудники Севгидромета. Люди на борту обеспечены всем необходимым, передает ТАСС.
Реакция российских политиков
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не бросит своих граждан, находящихся на «Профессоре Молчанове». Об этом она заявила в интервью ТАСС.
— Вне зависимости от того, являются ли наши граждане журналистами, моряками, являются ли они туристами, бизнесменами, общественными деятелями, просто обывателями, членами семей, соотечественниками, я думаю, что у вас сомнений нет, что российская дипломатия всегда приходит на помощь и отстаивает права тогда, когда наши попадают в сложную ситуацию», — отметила она в беседе.
Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Норвегия совершила «очень странный поступок», арестовав «Профессор Молчанов». Об этом он также рассказал ТАСС.
— Как можно относиться к совершенно неправомерным действиям? У нас есть договор о Шпицбергене, ему уже много десятилетий. Он соответствует всем канонам мирового права, его надо соблюдать. Мне кажется, что это дешевая попытка заработать популярность у каких-то других западных партнеров, сказать: «Видите, какие мы принципиальные, мы судно арестовали». Но вы же закон нарушили, международное законодательство. В любом случае вам придется уйти назад, — оценил ситуацию Трутнев.
На происходящее отреагировал во время Восточного экономифческого форума и президент России Владимир Путин — он назвал арест «Молчанова» проявлением гостерроризма. В этой же речи Путин отнес к терроризму и недавние угрозы со стороны Украины закрыть небо России.
— Это, конечно, проявление государственного терроризма, и это, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров», — заявил Путин на ВЭФ.
Что будет с пассажирами и судном
Юристы РФ уже готовят иск к Норвегии по факту ареста судна «Профессор Молчанов». Об этом заявил ТАСС министр Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он же подтвердил агентству, что пассажиры находятся в безопасности.
По словам Чекункова, половину россиян с «Профессора Молчанова» готовы увезти из Норвегии в середине сентября на судне Морспасфлота. Остальным будет обеспечено консульское сопровождение, и они вернутся по воздуху. Российская сторона уже предприняла и юридические меры — она готовит опротестование ареста.
— Это правовой нигилизм. У нас уже были прецеденты, мы отбивали такие атаки. Честно, не ожидали, что такое может случиться вообще в отношении суверенного государственного судна. Мы решим юридически эту ситуацию, — пообещал Чекунков.
МИД России и другие компетентные ведомства собираются добиваться снятия ареста с судна. 3 сентября посла Норвегии в Москве Хейди Олуфсена вызвали в МИД — об этом говорится в сообщении министерства.
Послу было указано, что российская сторона категорически не приемлет не только арест судна, но и в целом активизировавшиеся в последнее время действия Норвегии, направленные на ограничение законного российского присутствия на архипелаге. МИД потребовал от Осло безусловного соблюдения международного права, в том числе положений и духа Договора о Шпицбергене.
«Нужно начинать сотрудничать»
Экономист Александр Воротников считает, что арест «Профессора Молчанова» властями Норвегии только ухудшит взаимодействие двух стран. Своими мыслями эксперт поделился с 29.RU.
— Произошедший арест судна — это, можно сказать, такой акт государственного терроризма. Судно исследовательское, на нем совершаются поездки на этот остров. Люди едут и на работу, и на экскурсию. Такая ситуация сознательно ухудшает взаимоотношения стран в Арктике, — заявил Воротников.
По словам эксперта, отношения России со странами Европы сейчас уже достаточно напряженные, а вот с США — более-менее конструктивные.
— Такое впечатление, что [власти Норвегии] полностью хотят отказаться от взаимодействия с нами, довести отношения до определенного предела. Хотя ведь понятно, у нас общее море с норвежцами, нам с ними сотрудничать. Люди не чувствуют, не видят этого. Как будто всё, наступил последний день Помпеи и никакого дальнейшего будущего у мира нет. И вот такое отношение удивительно. Нужно начинать сотрудничать и нужно добиваться хороших результатов, а не ставить препятствия друг другу на каждом шагу. Тем более со стороны России таких шагов нет, — добавил экономист.
«Урон для научно-исследовательского флота России»
Сложившуюся ситуацию в Арктике по просьбе 29.RU оценил Константин Зайков, доктор исторических наук, заведующий кафедрой регионоведения, международных отношений и политологии САФУ имени М. В. Ломоносова. Он отмечает, что сейчас Россия ведет широкомасштабные исследования в этом регионе.
— Например, в случае Шпицбергена это целый комплекс морских и наземных исследований, их ведут почти все крупные научно-исследовательские институты России. Это и гляциология, и почвоведение, и изучение флоры и фауны, биология, ботаника, микробиология, археология. Ученые занимаются изучением атмосферы, осадков, палиоклиматом, геологией, — перечисляет ученый.
По словам эксперта, для России очень важен вопрос инфраструктуры в Арктике, в том числе средства доставки — авиация и судоходство. Зайков отмечает, что судно «Профессор Молчанов» активно использует не только САФУ имени М. В. Ломоносова, но и большое количество научных и образовательных организаций в нашей стране. На его борту проходило большое количество международных экспедиций. Сейчас важный вопрос, подчеркивает Зайков, — на сколько именно будет задержано судно.
— Арест судна «Молчанов» — это, конечно, очень большая для нас потеря. Это судно — одно из средств доставки ученых, необходимая инфраструктура, которая используется для проведения морских и наземных научных исследований.
Помимо России, в Арктике ведут исследования более 30 стран, в том числе из Европы, Америки, Азии и Африки.
— Все они занимаются исследованиями в зависимости от своей специфики и компетенции в различных сферах. Но, к сожалению, очень многие страны, с которыми мы сотрудничали, сами ограничили возможность для научного сотрудничества своих коллективов в Арктике с Россией, — говорит Константин Зайков.
При этом, по словам эксперта, диалог ученых в Арктике сохраняется и после 2022 года, но большая часть сотрудничества оказалось свернута. Этого, по его мнению, недостаточно для науки.
— В основном Россия сейчас организует научно-исследовательскую деятельность с дружественными странами. Но здесь я хочу подчеркнуть, что это в первую очередь политика самих стран коллективного Запада, которые с 2022 года в одностороннем порядке стали приостанавливать соглашения и запрещать своим коллективам участвовать в научных экспедициях и научных мероприятиях.
По словам ученого, уже случались истории, когда очень известных профессоров увольняли из университетов за то, что они принимали участие в научных конференциях на территории Российской Федерации, даже если мероприятия не имели политического окраса. Арест судна в этом смысле тоже вопрос политический.
— Норвежцы могли арестовать любое другое судно по иску Украины, которое зашло в норвежские порты, — рассуждает он. — Но почему был выбран именно «Профессор Молчанов»? Это судно прекрасно знают норвежские ученые и норвежское правительство. Это всё-таки вопрос политический, направленный на выдавливание России с точки зрения страны, которая ведет научные исследования на архипелаге. И конечно, это урон для научно-исследовательского флота России в Арктике.
Еще об отношениях с Норвегией
Напомним, что после начала СВО Архангельск лишился своего города-побратима — норвежского Тромсе. Его мэр Гуннар Вильхельмсен заявил, что на решение повлияли политические факторы.
Кроме того, в конце 2022 года было принято решение о закрытии представительства норвежского Баренцева секретариата.
О том, насколько всё это может повлиять на жизнь в Поморье, нам рассказали северяне, которые регулярно бывали в Норвегии.