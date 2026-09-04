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Дороги и транспорт Молодежь выстроилась в очередь в Ярославле — за чем стоят

Молодежь выстроилась в очередь в Ярославле — за чем стоят

Комментарий властей

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Молодежь в Ярославле выстроилась в очередь за проездными | Источник: Свободный Ярославль / Vk.ruМолодежь в Ярославле выстроилась в очередь за проездными | Источник: Свободный Ярославль / Vk.ru

Молодежь в Ярославле выстроилась в очередь за проездными

Источник:

Свободный Ярославль / Vk.ru

Ярославцы пожаловались на очереди за школьными и студенческими проездными. Их выдают на автовокзале.

«3 сентября — очереди за проездными. В основном это студенты. Занятия у ребят заканчиваются в 16–17 часов, поэтому вечером у касс накапливаются очереди. По громкой связи объявляют: „Приходите в утреннее и дневное время“. Но как это сделать, если у студентов пары? Кассы работают до 19:00. Ровно в 19:00 всех в „грубой форме“ выгоняют», — сообщили в группе «Свободный Ярославль 2.0».

В областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта пояснили, что для оформления и пополнения школьных и студенческих проездных билетов на автовокзале с 07:30 до 19:00 открыты две кассы.

«Отмечается низкая загруженность касс в первой половине дня и рост числа обращений во второй — к концу рабочего дня. Для улучшения обслуживания граждан в ближайшее время на автовокзале планируется открыть дополнительные кассы. Это позволит уменьшить очереди в вечернее время и ускорить время оформления и пополнения проездных билетов», — рассказали власти.

Напомним, в Ярославле с 1 августа 2026 года повысилась стоимость школьных и студенческих проездных:

  • школьные и студенческие проездные на один вид транспорта подорожали с 950 до 1050 рублей;

  • школьные и студенческие проездные на два вида транспорта подорожали с 1175 до 1300 рублей.

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Комментарии
2
Гость
12 минут
Зачем им вообще проездные? 90% ездит "зайцами" - входят в транспорт и даже не делают попыток оплатить проезд. Контролёров в утренние часы нет, можно не опасаться. Да и, если вдруг объявится контролёр, то - "онижедети", до 16 лет высадить нельзя (замёрзнут/попадают в обморок от жары/потеряются/получат "психологическую травму"). Вот и пользуются школьники/студенты "халявой".
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