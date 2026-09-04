Молодежь выстроилась в очередь в Ярославле — за чем стоят

Молодежь в Ярославле выстроилась в очередь за проездными Источник: Свободный Ярославль / Vk.ru

Ярославцы пожаловались на очереди за школьными и студенческими проездными. Их выдают на автовокзале.

«3 сентября — очереди за проездными. В основном это студенты. Занятия у ребят заканчиваются в 16–17 часов, поэтому вечером у касс накапливаются очереди. По громкой связи объявляют: „Приходите в утреннее и дневное время“. Но как это сделать, если у студентов пары? Кассы работают до 19:00. Ровно в 19:00 всех в „грубой форме“ выгоняют», — сообщили в группе «Свободный Ярославль 2.0».

В областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта пояснили, что для оформления и пополнения школьных и студенческих проездных билетов на автовокзале с 07:30 до 19:00 открыты две кассы.

«Отмечается низкая загруженность касс в первой половине дня и рост числа обращений во второй — к концу рабочего дня. Для улучшения обслуживания граждан в ближайшее время на автовокзале планируется открыть дополнительные кассы. Это позволит уменьшить очереди в вечернее время и ускорить время оформления и пополнения проездных билетов», — рассказали власти.

Напомним, в Ярославле с 1 августа 2026 года повысилась стоимость школьных и студенческих проездных: