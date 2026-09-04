Наша команда навсегда: места в Ярославле, где увековечена память о разбившемся «Локомотиве»

В Ярославле есть несколько мест, где увековечена память о погибших спортсменах из ХК «Локомотив» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Александр Куренной / 76.RU

Со дня крушения самолета с хоккейной командой «Локомотив» прошло почти 15 лет. Трагедия случилась 7 сентября 2011 года. Як-42, который должен был доставить спортсменов на игру в Минск, рухнул при вылете из аэропорта в Туношне. Погиб весь основной состав команды, тренеры и сотрудники клуба. В живых остался лишь бортинженер Александр Сизов.

С тех пор в Ярославле появилось несколько знаковых мест, где увековечена память о погибших в этой жуткой катастрофе.

Мемориал «Хоккейное братство»

У «Арены-2000» в Ярославле установлен монумент «Хоккейное братство» в честь погибших игроков и сотрудников ХК «Локомотив». Открыли его в 2013 году.

Монумент «Хоккейное братство» установлен у ледовой «Арены 2000» на улице Гагарина в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Памятник представляет собой сложную конструкцию из 37 стилизованных клюшек, выполненных из полированной нержавеющей стали, — по числу погибших игроков, тренеров и персонала команды. Если взглянуть на композицию с разных точек, то можно увидеть падающую птицу или взлетающий самолет.

Монумент «Хоккейное братство» установлен у ледовой «Арены 2000» на улице Гагарина в Ярославле.

Авторами проекта стали члены Союза дизайнеров России — Владимир Кауров, Владимир Демьяненко и Михаил Бекетов. Их проект победил в открытом конкурсе, в котором участвовало более 60 работ.

Памятник представляет собой сложную конструкцию из 37 стилизованных клюшек — по числу погибших членов ярославского хоккейного клуба Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На фасаде самой «Арены-2000» размещена так называемая Стена памяти — портреты погибших хоккеистов, тренеров и персонала «Локомотива» с надписью «Наша команда навсегда».

На фасаде «Арены 2000» размещены портреты погибших Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мемориальный комплекс в Туношне

Этот комплекс находится у поселка Туношна, в месте, где и произошла трагедия. Здесь на постаменте из черного карельского гранита размещен Памятный камень, который установили на девятый день после катастрофы. На нем — табличка с именами погибших.

Мемориал расположен в селе Туношна Ярославского округа на берегу реки Туношны, неподалеку от места впадения речки в Волгу.

Мемориал в Туношне Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Также мемориальный комплекс включает четырехметровую арку из монолитного бетона, где в стеклянном покрове стоит крест из черного гранита. Объект открыли через год после трагедии.

Мемориал открыли через год после авиакатастрофы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Теперь сюда приезжают хоккейные болельщики, чтобы вспомнить погибших ребят, возложить цветы, поставить свечи. Также в этом месте проводят панихиды служители местного храма.

Сюда часто приезжают болельщики и те, кто хочет почтить память погибших Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Леонтьвское кладбище

На Леонтьевском кладбище похоронены многие погибшие хоккеисты и сотрудники клуба Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще одно место памяти — мемориал на Леонтьевском кладбище Ярославля, где похоронено большинство погибших ребят. Он представляет собой стену из карельского гранита, на которой высечены портреты 37 членов команды. Над каждой из 14 могил игроков установлены гранитные памятники по единому образцу.

Мемориал открыли в первую годовщину трагедии — 7 сентября 2012 года.

Леонтьевское кладбище находится на улице Угличская, 42 в Ярославле.

Могила Александра Галимова

Могила Александра Галимова на Чурилковском кладбище Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хоккеист Александр Галимов стал единственным из ХК «Локомотив», выжившим в авиакатастрофе (помимо него, спасся только бортинженер самолета Александр Сизов). У Галимова было обожжено 90% тела. Врачи несколько дней боролись за жизнь спортсмена, но спасти его не удалось. Александр Галимов скончался 12 сентября 2011 года.

В отличие от коллег по клубу его похоронили на Чурилковском кладбище в Ярославле — в мусульманском секторе. Могила хоккеиста не забыта. На ней всегда много цветов, игрушек, свечей.

Чурилковское кладбище (официальное название — «Западное») расположено в Ярославском округе рядом с деревней Чурилково.

Скульптура «Стрижи»

Этот объект находится в ботаническом саду ЯГПУ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В 2012 году в ботаническом саду ЯГПУ открылся памятник «Стрижи», также посвященный погибшим хоккеистам. Автором композиции стала известный ярославский скульптор Елена Пасхина. По ее видению, образ стрижей — птиц, которые почти всегда находятся в полете, так из-за слишком длинных крыльев им тяжело садиться на землю — ассоциируется с ушедшими на взлете ребятами.

Место установки скульптуры не случайно. Десять погибших хоккеистов были выпускниками, а семь — студентами педагогического университета.

Памятник «Стрижи» расположен в ботаническом саду ЯГПУ по адресу: Которосльная наб., 46г, в Ярославле.

Аллея имени Ивана Ткаченко

Недавно в Ярославле открылась Аллея имени Ивана Ткаченко Источник: Александр Куренной / 76.RU

1 декабря 2025 года в Ярославле состоялось торжественное открытие Аллеи имени Ивана Ткаченко — капитана команды «Локомотив», также погибшего в авиакатастрофе. Уже после его смерти выяснилось, что Иван анонимно занимался благотворительностью, переводя миллионы рублей на лечение больных детей.

Аллея благоустроена в Дзержинском районе, где Иван провел детские годы, рядом со Свято-Тихоновским храмом.

Место оформлено в хоккейной тематике. Здесь размещены скамейки в виде шайб и фонари в форме клюшек. Помимо этого, на территории появились велодорожка и столики с шахматными досками.

Аллея имени Ивана Ткаченко находится в Дзержинском районе Ярославля, вдоль улицы Панина, недалеко от Свято-Тихоновского храма.

Мурал на проспекте Дзержинского

Еще одно напоминание о погибшем спортсмене Источник: Александр Куренной / 76.RU

Еще одно памятное место, связанное с именем Ивана Ткаченко, находится в Дзержинском районе Ярославля. На доме № 73 по проспекту Дзержинского размещен большой мурал в честь хоккеиста. Именно в этом доме с 1979 года (то есть с рождения) по 2005 год жил Иван. Здесь же размещена мемориальная доска.

Хоккейный мурал находится на доме № 73 по проспекту Дзержинского в Дзержинском районе Ярославля.

На доме, где жил Иван Ткаченко, размещена мемориальная доска Источник: Александр Куренной / 76.RU

Школа имени Ивана Ткаченко

В школе № 9 открыт музей, посвященный бывшим ученикам Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле школа № 9 на улице Чкалова с 5 сентября 2013 года стала носить имя Ивана Ткаченко. Хоккеист здесь учился с 1990 по 1996 год, был выпускником первого спортивного хоккейного класса. В этой же школе учились другие погибшие хоккеисты: Михаил Баландин, Виталий Аникеенко, Андрей Кирюхин, Александр Васюнов, Никита Клюкин, Артем Ярчук, Даниил Собченко, Юрий Урычев и Максим Шувалов.

После окончания школы Иван Ткаченко нередко приезжал в родное учебное учреждение: встречался с учителями, выступал на классных часах, участвовал в общешкольных мероприятиях.

Средняя школа № 9 имени Ивана Ткаченко находится по адресу: ул. Чкалова, 26, в Ленинском районе Ярославля.

В учреждении хранят память о «небесной команде» Источник: Александр Куренной / 76.RU

На десятилетие трагедии в школе открылся музей, посвященный ее выпускникам. Попасть в него могут все желающие.

Музей в школе открыли на десятилетие трагедии Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ранее мы публиковали хронологию событий того страшного дня в специальном материале.