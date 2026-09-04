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Развлечения Тест Безумная правда или коварный миф? Ощутите себя двоечником в стыдном тесте на эрудицию

Безумная правда или коварный миф? Ощутите себя двоечником в стыдном тесте на эрудицию

Проверим не только вашу научную подкованность, но и критическое мышление

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Правда иногда звучит куда безумнее вымысла&nbsp;— сможете ли вы уловить тонкие грани разумного? | Источник: GPTПравда иногда звучит куда безумнее вымысла&nbsp;— сможете ли вы уловить тонкие грани разумного? | Источник: GPT

Правда иногда звучит куда безумнее вымысла — сможете ли вы уловить тонкие грани разумного?

Источник:

GPT

Есть факты, которые мы принимаем без вопросов: Земля вращается вокруг Солнца, вода замерзает, а университеты обычно моложе средневековых замков. Но стоит копнуть чуть глубже — и здравый смысл начинает заметно нервничать.

Именно на этом эффекте и построен наш тест. В каждом вопросе вас ждут три утверждения из одной области. Два из них, какими бы нелепыми они ни казались, соответствуют действительности. Третье мы придумали специально — причем постарались сделать так, чтобы оно не выглядело подозрительным с первых слов. Здесь мало просто помнить школьную программу: иногда придется довериться логике, иногда — интуиции, а иногда признать, что природа и история умеют сочинять сюжеты значительно смелее человека.

ТестПройден 21 раз
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Для начала заглянем в животный мир, где чувство меры явно не всегда входило в планы эволюции. Какое утверждение здесь придумано?

  • У осьминога три сердца, а его кровь имеет голубоватый цвет

  • У коал есть отпечатки пальцев, внешне очень похожие на человеческие

  • Вомбаты оставляют помет в форме маленьких аккуратных спиралей

Эрудиция — это не только способность запомнить побольше необычных фактов. Куда полезнее привычка время от времени сомневаться даже в информации, которая кажется совершенно очевидной. Особенно если она звучит настолько складно, что проверять ее вроде бы уже незачем.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Тест Эрудиция
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